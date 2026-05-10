„Mi-era dor să trag cu pușca” George Pușcaș, după primul gol marcat în Liga 1: „Ce probleme am avut eu...”

DINAMO - FC ARGEȘ 2-1. George Pușcaș (30 de ani), atacantul „câinilor”, a vorbit la finalul partidei de pe „Arcul de Triumf”.

Odată cu această victorie, Dinamo este foarte aproape de locul care duce în barajul pentru Conference League, fiind la cinci puncte distanță de Rapid, cu două etape înainte de finalul campionatului.

DINAMO - FC ARGEȘ. George Pușcaș: „ M-am simțit foarte bine”

La finalul partidei, atacantul dinamovist a declarat:

„Un sentiment foarte plăcut azi, mai ales că vine după un final dramatic. Mă bucur că am luat cele trei puncte, că am marcat și că am contribuit la acest succes.

Am vrut să mă bucur, mi-a fost dor de sentimentul ăsta, a venit într-un moment plăcut și sper să o țin tot așa. Am jucat 90 de minute, sunt câteva luni bune de când n-am mai jucat atât de mult și m-am simțit foarte bine la final de meci.

Am fost bine pe parcursul meciului, m-am simțit bine fizic, ținând cont de ce probleme am mai avut eu în trecut.

(n.r. - despre celebrarea de la gol) Mi-era dor să trag cu pușca. E un sentiment plăcut pentru un atacant să marcheze și să contribuie la victorii și sper ca în continuare să pot ajuta cât mai mult”, a declarat George Pușcaș.

Pușcaș a vorbit după meci și despre lupta pentru barajul european, dar și despre lipsa galeriei de pe stadion:

„Sperăm. Cât timp șansele sunt matematice luptăm, dar vom vedea la final, când vom trage linie. Trebuie să adunăm victorii și să vede ce se ca întâmpla.

(n.r. - despre lipsa galeriei) Ne-am dori să fie mereu alături de noi, dar asta nu depinde de noi. Sperăm doar să se încheie aceste conflicte și toată suflarea dinamovistă să ne fie alături”.

