Kimi Antonelli (19 ani), pilotul Mercedes, a câștigat Marele Premiu al Japoniei, desfășurat pe circuitul de la Suzuka.

Italianul a profitat de intervenția Safety Car-ului, moment care l-a ajutat să urce pe prima poziție.

Oscar Piastri (McLaren) a terminat pe locul al doilea, în timp ce Charles Leclerc (Ferrari) și-a apărat poziția pe final și a încheiat pe trei.

Antonelli a devenit cel mai tânăr pilot care ajunge lider în clasamentul general al Campionatului Mondial de Formula 1.

Kimi Antonelli, cel mai tânăr lider în clasamentul general al Formulei 1. Victorie în Japonia

Pilotul italian de la Mercedes a obținut a doua victorie consecutivă, după cea din China. Deși Antonelli a pornit din pole-position, Piastri a avut o plecare mai bună și a trecut în frunte încă din primul viraj.

Momentul decisiv a venit în turul 22, când Ollie Bearman a suferit un accident. Pilotul Haas a încercat să-l depășească pe Franco Colapinto înaintea unui viraj, însă a fost nevoit să iasă pe iarbă pentru a evita contactul cu pilotul de la Alpine.

Monopostul lui Bearman a lovit câteva panouri, a fost proiectat înapoi pe circuit, iar apoi s-a izbit puternic de parapet. Safety Car-ul și-a făcut apariția.

Accidentul a schimbat strategiile echipelor și i-a oferit lui Antonelli șansa de a reveni în frunte după oprirea la boxe.

După reluarea cursei, tânărul pilot de la Mercedes a controlat foarte bine ritmul și nu le-a mai oferit adversarilor șansa să-l depășească.

După accidentul care a influențat decisiv cursa, veștile despre Ollie Bearman au fost încurajatoare.

Echipa Haas a anunțat că pilotul britanic nu a suferit fracturi, chiar dacă impactul a fost unul sever.

Antonelli: „Am la dispoziție câteva săptămâni, așa că pot să exersez plecările de pe loc”

La final, Antonelli a trecut linia de sosire cu un avans clar față de Piastri și și-a asigurat o victorie importantă, care l-a ajutat să urce pe primul loc în clasamentul piloților.

„Se simte foarte bine! Este încă devreme să mă gândesc la campionat, dar suntem pe un drum bun. Am avut un start foarte slab, trebuie să verific ce s-a întâmplat, însă Safety Car-ul m-a ajutat. Al doilea segment al cursei a fost unul bun, m-am simțit bine în mașină.

Am la dispoziție câteva săptămâni, așa că pot să exersez plecările de pe loc, pentru că acesta a fost un punct slab în acest an.

Am avut noroc cu Safety Car-ul, dar pe pneurile hard ritmul a fost incredibil. Cu siguranță, asta mi-a făcut cursa mult mai ușoară”, a declarat italianul, conform formula1.com.

Top 5 în clasamentul piloților din Formula 1:

Kimi Antonelli (Mercedes) - 72 de puncte George Russell (Mercedes) - 63 de puncte Charles Leclerc (Ferrari) - 49 de puncte Lewis Hamilton (Ferrari) - 41 de puncte Lando Norris (McLaren) - 25 de puncte

Oscar Piastri a obținut primul său podium din acest sezon, în timp ce Charles Leclerc a rezistat până la final atacurilor venite din partea lui George Russell și a încheiat pe locul al treilea.

Russell a trebuit să se mulțumească cu poziția a patra, după ce intervenția Safety Car-ului i-a afectat strategia de cursă.

În spatele lor, Lando Norris a terminat pe locul al cincilea, după un duel strâns cu Lewis Hamilton, clasat al șaselea. Pierre Gasly a încheiat pe șapte, urmat de Max Verstappen, Liam Lawson și Esteban Ocon, care au completat primele zece poziții.

Primii 10 clasați în Marele Premiu al Japoniei 2026:

Kimi Antonelli (Mercedes): 1:28:03.403 Oscar Piastri (McLaren): 1:28:17.125 Charles Leclerc (Ferrari): 1:28:18.673 George Russell (Mercedes): 1:28:19.157 Lando Norris (McLaren): 1:28:26.882 Lewis Hamilton (Ferrari): 1:28:28.440 Pierre Gasly (Alpine): 1:28:35.743 Max Verstappen (Red Bull): 1:28:36.080 Liam Lawson (Racing Bulls): 1:28:53.583 Esteban Ocon (Haas): 1:28:54.619

P7 AGAIN FOR PIERRE — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 29, 2026

Top 5 în clasamentul constructorilor din Formula 1:

Mercedes - 98 de puncte Ferrari - 67 de puncte McLaren - 18 puncte Haas - 17 puncte Red Bull Racing - 12 puncte

Piloții urmează să intre într-o pauză de cinci săptămâni înaintea Marelui Premiu de la Miami, programat în perioada 1-3 mai, după ce cursele din Bahrain și Arabia Saudită au fost anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

