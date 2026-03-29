„Am mers all-in și am căzut la 200 km/h” VIDEO. Final dureros de celebrare pentru Jorge Martin, după victoria din sprintul de la Austin

Jorge Martin (28 de ani), pilotul Aprilia, a căzut de pe motocicletă în timp ce sărbătoarea victoria din cursa sprint a Marelui Premiu al SUA din MotoGP.

Jorge Martin a încheiat cursa din Austin pe primul loc, obținând timpul de 20 de minute și 19.546 secunde. Spaniolul va porni de pe locul 7 în Marele Premiu al SUA, cursă ce va avea loc duminică noapte.

Jorge Martin a căzut de pe motocicletă în timp ce sărbătorea victoria din sprint

După ce a câștigat sprintul pentru Marele Premiu al SUA, Jorge Martin a ales să sărbătorească într-un mod inedit. Pilotul de la Aprilia a încercat să meargă cu motocicleta pe o roată.

Totuși, în momentul când roata din față a atins din nou solul, Martin a pierdut controlul și a căzut de pe motocicletă.

În ciuda căzăturii destul de dure, Jorge Martin nu a suferit nicio accidentare, acesta ridicându-se imediat fără să semnaleze o lovitură. Pilotul de la Aprilia a comentat momentul:

„Am mers all-in. În timp ce făceam un wheelie (n.r. - când pilotul merge pe o roată) știam că la un moment dat o să cad.

Am făcut wheelie în treapta a doua, a treia, am văzut că motocicleta nu se ridică suficient, așa că nu puteam controla partea din față.

Am ajuns în treapta a patra și, imediat ce am atins solul, am căzut. Îmi pare rău pentru echipă. Dar azi vor fi fericiți să muncească. Deci nu sunt probleme”, a spus Jorge Martin, conform motorsport.com.

Aceasta este prima victorie obținută de Jorge Martin după mai bine de 500 de zile. La precedenta își asigura titlul în sezonul 2024 din MotoGP, când concura pentru Ducati.

Și Marco Bezzecchi, coechipierul lui Martin de la Aprilia, a suferit o căzătură în cursa sprint în timp ce încerca să-l ajungă din urmă pe pilotul de la Ducati, Francesco Bagnaia. Și Marc Marquez, tot de la Ducati, a căzut în timpul cursei.

Piloții care au obținut puncte după cursa sprint din Austin (FOTO: x.com/motogp)

Jorge Martin: „ M-am gândit că nu mai pot să mă opresc”

Într-un dialog cu rivalii Pedro Acosta și Francesco Bagnaia, Jorge Martin a fost explicat cum a căzut. Spaniolul a răspuns:

„Făceam un wheelie în treapta a patra! Făceam un wheelie normal și am ajuns într-o poziție laterală ciudată și m-am gândit că nu mai pot să mă opresc.

Așa că am tot urcat în trepte – a treia, a patra – și mi-am zis: «Ok, o las jos», iar când coboram… s-a dus… și am căzut la 200 km/h”, a spus Martin.

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 29, 2026

Cât despre celebrarea lui Martin, Francesco Bagnaia a glumit și a spus: „A trecut mult timp de când am făcut un wheelie. Echipa mea (Ducati) a făcut o motocicletă cu care nu pot face wheelie. Nu știu senzația asta”.

Clasamentul piloților în MotoGP:

1. Jorge Martin (Aprilia)- 57 de puncte

2. Marco Bezzecchi (Aprilia) - 56 de puncte

3. Pedro Acosta (Red Bull) - 49 de puncte

4. Fabio Di Giannantonio (VR46) - 37 de puncte

5. Ai Ogura (Trackhouse) - 36 de puncte

6. Marc Márquez (Ducati) - 34 de puncte

7. Raúl Fernández (Trackhouse) - 31 de puncte

8. Francesco Bagnaia (Ducati) - 19 puncte

9. Álex Márquez (Gresini Racing) - 18 puncte

10. Luca Marini (Repsol Honda) - 15 puncte

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport