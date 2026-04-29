Sabalenka, eliminare dramatică Hailey Baptiste a salvat șase mingi de meci și a învins-o pe lidera mondială: „Am avut o idee mai clară despre cum să joc” +36 foto
Aryna Sabalenka. Foto: Imago
Ionuț Cojocaru
Publicat: 29.04.2026, ora 16:44
  • Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) a fost eliminată surprinzător de la Madrid Open.
  • Principala favorită a fost învinsă de Hailey Baptiste (24 de ani, #32 WTA), scor 2-6, 6-2, 7-6(6), la capătul unei partide spectaculoase.

Sabalenka a început meciul în forță și a câștigat clar primul set, 6-2.

Baptiste a revenit însă în actul secund, unde a profitat de scăderea de ritm a adversarei și a egalat situația la seturi, după un 6-2 categoric.

Se amână startul Ligii 1? Cluburile au votat astăzi să solicite FRF o schimbare pentru noul campionat. Care e motivul
Citește și
Se amână startul Ligii 1? Cluburile au votat astăzi să solicite FRF o schimbare pentru noul campionat. Care e motivul
Citește mai mult
Se amână startul Ligii 1? Cluburile au votat astăzi să solicite FRF o schimbare pentru noul campionat. Care e motivul

Aryna Sabalenka, eliminare dramatică la Madrid Open

Dramatismul a atins punctul maxim în setul decisiv. Sabalenka a avut șase mingi de meci, însă Baptiste a rezistat și a dus setul în tiebreak.

Americanca a jucat curajos și a reușit să închidă partida cu 7-6(6), obținând cea mai importantă victorie a carierei.

Momentul în care Hailey Baptiste a învins-o pe Aryna Sabalenka. Foto: Captură „X”, @TheTennisLetter
Succesul este unul istoric pentru Hailey Baptiste. Jucătoarea de 24 de ani a bifat prima victorie a carierei în fața unei adversare din Top 5 și s-a calificat pentru prima dată într-o semifinală de turneu WTA 1000.

În plus, ea a pus capăt seriei de 15 victorii consecutive reușite de Sabalenka.

Baptiste a explicat că duelul precedent cu Sabalenka a ajutat-o să își pregătească mai bine strategia.

Am jucat împotriva ei acum câteva săptămâni și a fost un meci destul de strâns. Am avut o idee mai clară despre cum trebuie să joc împotriva ei și despre ajustările pe care trebuia să le fac Hailey Baptiste

Sabalenka a recunoscut meritul adversarei și a apreciat curajul cu care Baptiste a jucat punctele decisive.

„Simt că la Miami nu i-am oferit prea multe oportunități. În primul game al setului al doilea, am făcut pur și simplu două duble greșeli din senin.

Am simțit că asta i-a dat încredere. După aceea, a început să joace mai agresiv. A jucat curajos. Ce pot să spun? Bravo ei”, a spus Sabalenka.

Pentru Sabalenka, eliminarea reprezintă un eșec dureros, în condițiile în care avea șansa să își apere titlul la Madrid.

Hailey Baptiste va juca în semifinale împotriva Mirrei Andreeva.

În cealaltă parte a tabloului, Anastasia Potapova este deja calificată în semifinale. Adversara ei va fi stabilită după meciul dintre Marta Kostyuk și Linda Noskova.

Te ascunzi când insulți, iei roșu! „Cazul Vinicius” a avut efect. Schimbarea, la Mondial. Altă regulă nouă impusă la CM 2026!
Citește și
Te ascunzi când insulți, iei roșu! „Cazul Vinicius” a avut efect. Schimbarea, la Mondial. Altă regulă nouă impusă la CM 2026!
Citește mai mult
Te ascunzi când insulți, iei roșu! „Cazul Vinicius” a avut efect. Schimbarea, la Mondial. Altă regulă nouă impusă la CM 2026!
Ce se întâmplă cu „Ordinul Novak”  Decizia luată de CCR privind legea care a fost atacată de președintele Nicușor Dan
Citește și
Ce se întâmplă cu „Ordinul Novak” Decizia luată de CCR privind legea care a fost atacată de președintele Nicușor Dan
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu „Ordinul Novak”  Decizia luată de CCR privind legea care a fost atacată de președintele Nicușor Dan

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
Știrile zilei din sport
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Campionatul Mondial
30.04
PSG - Bayern, meci fabulos 9 goluri marcate în prima semifinală a Ligii Campionilor!
Citește mai mult
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Campionate
30.04
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Citește mai mult
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Superliga
30.04
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Citește mai mult
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Opinii
30.04
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Citește mai mult
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:45
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
23:47
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
23:59
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
23:01
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la  FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Top stiri
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
Superliga
30.04
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
Citește mai mult
„Credeam că pot ajunge la Real Madrid!” Confesiunea unui fost internațional român despre greșelile care i-au frânt ascensiunea: „Deciziile n-au mai fost cele corecte”
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
Campionate
30.04
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
Citește mai mult
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Liga Campionilor
30.04
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Citește mai mult
„Arsenal, furată!” Critici dure în Anglia, după semifinala cu Atletico Madrid + Simeone, „comportament atroce” + Arteta, furios: „Nu se poate mai clar”
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera
B365
30.04
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera
Citește mai mult
Urgență medicală la metrou, unde unui om i s-a făcut rău pe M2, Magistrala Corporatiștilor, în stația Aurel Vlaicu. Afectat, sensul spre Pipera

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 40 rapid 51 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
