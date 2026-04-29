Sabalenka, eliminare dramatică Hailey Baptiste a salvat șase mingi de meci și a învins-o pe lidera mondială: „Am avut o idee mai clară despre cum să joc”

Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) a fost eliminată surprinzător de la Madrid Open.

Principala favorită a fost învinsă de Hailey Baptiste (24 de ani, #32 WTA), scor 2-6, 6-2, 7-6(6), la capătul unei partide spectaculoase.

Sabalenka a început meciul în forță și a câștigat clar primul set, 6-2.

Baptiste a revenit însă în actul secund, unde a profitat de scăderea de ritm a adversarei și a egalat situația la seturi, după un 6-2 categoric.

Dramatismul a atins punctul maxim în setul decisiv. Sabalenka a avut șase mingi de meci, însă Baptiste a rezistat și a dus setul în tiebreak.

Americanca a jucat curajos și a reușit să închidă partida cu 7-6(6), obținând cea mai importantă victorie a carierei.

Succesul este unul istoric pentru Hailey Baptiste. Jucătoarea de 24 de ani a bifat prima victorie a carierei în fața unei adversare din Top 5 și s-a calificat pentru prima dată într-o semifinală de turneu WTA 1000.

În plus, ea a pus capăt seriei de 15 victorii consecutive reușite de Sabalenka.

Baptiste a explicat că duelul precedent cu Sabalenka a ajutat-o să își pregătească mai bine strategia.

Am jucat împotriva ei acum câteva săptămâni și a fost un meci destul de strâns. Am avut o idee mai clară despre cum trebuie să joc împotriva ei și despre ajustările pe care trebuia să le fac Hailey Baptiste

Sabalenka a recunoscut meritul adversarei și a apreciat curajul cu care Baptiste a jucat punctele decisive.

„Simt că la Miami nu i-am oferit prea multe oportunități. În primul game al setului al doilea, am făcut pur și simplu două duble greșeli din senin.

Am simțit că asta i-a dat încredere. După aceea, a început să joace mai agresiv. A jucat curajos. Ce pot să spun? Bravo ei”, a spus Sabalenka.

Pentru Sabalenka, eliminarea reprezintă un eșec dureros, în condițiile în care avea șansa să își apere titlul la Madrid.

Hailey Baptiste va juca în semifinale împotriva Mirrei Andreeva.

În cealaltă parte a tabloului, Anastasia Potapova este deja calificată în semifinale. Adversara ei va fi stabilită după meciul dintre Marta Kostyuk și Linda Noskova.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport