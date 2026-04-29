Se amână startul Ligii 1? Cluburile au votat astăzi să solicite FRF o schimbare pentru noul campionat. Care e motivul

Federația anunțase că prima etapă a noului sezon, 2026-2027, va avea loc în weekend-ul 11-12 iulie.

Prin vocea lui Răzvan Burleanu, Federația Română de Fotbal informase în urmă cu doar două săptămâni calendarul pentru sezonul viitor al Ligii 1. Iar prima etapă a fost programată pentru 10-13 iulie.

Cluburile de pe prima scenă s-au întâlnit în cursul zilei de astăzi și au fost de acord să semneze o propunere pe care să o înainteze către FRF, prin care cer să se amâne startul noului campionat.

FCSB, Craiova, Rapid și celelalte solicită să fie decalat începutul cu o săptămână, iar prima rundă să aibă loc în weekend-ul 17-20 iulie.

De ce vor cluburile decalarea startului campionatului

Argumentul e legat de faptul că în prima săptămână din iunie, adică după terminarea campionatului și a jocurilor de baraj, echipa națională va avea o acțiune cu două meciuri oficiale: pe 2 iunie cu Georgia și pe 6 iunie cu Țara Galilor.

Cum e prima acțiune a lui Gică Hagi în calitate de selecționer, e de așteptat să fie chemați mai mulți fotbaliști din campionatul intern, care nu vor putea să beneficieze de vacanță decât după 7 iunie.

Ceea ce i-ar face să absenteze în prima parte a perioadei de pregătire de vară și astfel, echipele care dau jucători la prima reprezentativă să nu fie cu lotul complet pe 10 iulie.

LPF va transmite către FRF decizia votată astăzi de cluburi și va aștepta o decizie din partea lui Răzvan Burleanu.

Prima etapă s-ar suprapune cu sferturile CM 2026

Dacă programarea anunțată deja de Burleanu, cu start pentru Liga 1 în 10 iulie, atunci în primele două zile dedicate meciurilor din runda inaugurală, confruntările interne se vor juca în aceleași zile cu sferturile de finală ale Campionatului Mondial din SUA.

Vineri, 10 iulie, e stabilit un sfert de finală, de la ora 21:00, iar sâmbătă, pe 11 iulie, se vor juca două sferturi, primul de la ora la 23:00.

Dacă s-ar respecta calculul hârtiei, aceste două sferturi de finală ar fi: Spania - Belgia (vineri, 10 iulie) și Brazilia - Anglia (sâmbătă, 11 iulie).

S-ar modifica și Supercupa României

Pe calendarul deja anunțat de FRF, Supercupa 2026 ar urma să aibă loc pe 4 iulie. Dacă Federația ar fi de acord să amâne startul campionatului, atunci s-ar decala și Supercupa și ar avea loc pe 11 iulie.

Acest meci va opune câștigătoarei titlului echipa care va lua Cupa României. Dacă un club va realiza eventul, atunci Supercupa va fi disputată de primele două clasate în campionat.

În ambele situații, gazdă va fi deținătoarea titlului.

