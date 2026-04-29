Ce se întâmplă cu „Ordinul Novak”  Decizia luată de CCR privind legea care a fost atacată de președintele Nicușor Dan
alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 14:57
  • Curtea Constituțională a României (CCR) a luat, miercuri, o hotărâre privind „Ordinul Novak”, legea care a înfuriat cluburile din Liga 1.
  • „Ordinul Novak” impune cluburilor ca măcar 40% dintre sportivii prezenți pe teren în timpul meciurilor oficiale din competițiile naționale de echipă să fie de naționalitate română.

Legea, adoptată în plenul Camerei Deputaților, a ajuns pe masa președintelui României, Nicușor Dan, pentru promulgare. Șeful statului a decis, în decembrie anul trecut, să o trimită la Curtea Constituțională pentru un control mai amănunțit.

În februarie, CCR a amânat luarea unei decizii după sesizarea președintelui Nicușor Dan referitoare la „Ordinul Novak”.

CCR a luat o decizie în privința „Ordinului Novak”

Miercuri, Curtea Constituțională a României (CCR) ar fi decis ca legea care impune cluburilor ca măcar 40% dintre sportivii prezenți pe teren să fie români să fie respinsă și să fie catalogată drept una neconstituțională, conform g4media.com.

În decembrie, președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu neregulile „Ordinului Novak”.

„Am trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra legii care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă, în competițiile naționale oficiale, să fie sportivi români.

Susțin ferm obiectivul de a încuraja și dezvolta sportul românesc, de a sprijini tinerii sportivi și de a investi în formarea lor. Aceste scopuri sunt legitime și necesare. Totuși, ele trebuie realizate cu respectarea Constituției României și a dreptului Uniunii Europene, la care România este parte.

Legea adoptată de Parlament încalcă principiul nediscriminării și libera circulație a lucrătorilor, consacrate atât de Constituție, cât și de tratatele europene, prin raportarea directă la cetățenia sportivilor.

In plus, legea afectează dreptul la muncă, prin limitarea accesului sportivilor europeni la competițiile naționale. Totodata, nu respectă cerințele de calitate și claritate a legii, inclusiv prin stabilirea unor sancțiuni contravenționale care depășesc cadrul general prevăzut de legislația în vigoare, fără o derogare expresă.

Experiența altor state europene și regulamentele UEFA arată că sprijinirea sportivilor formați local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetățenie, ci prin investiții în academii, centre de juniori și programe de formare”, a transmis atunci Nicușor Dan.

Ce presupune „Legea Novak”

Inițiativa, plecată de la fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, presupunea ca fiecare club sportiv să utilizeze un procent de minimum 40% sportivi români pe teren, în fiecare sport de echipă.

Federațiile urmau să-și rezerve dreptul de a stabili cum vor aplica legea, în funcție de sport și regulament.

„Legea Novak” ar fi urmat să intre în vigoare începând cu sezonul 2026-2027, potrivit proiectului de lege.

Șapte cluburi din Liga 1 au semnat petiția împotriva „Legii Novak”

  • Universitatea Craiova - Mihai Rotaru, Președinte CA Universitatea Craiova;
  • CFR Cluj - Iuliu Mureșan, președinte;
  • Dinamo - Andrei Nicolescu, președinte;
  • FCSB - Mihai Stoica, Președinte CA;
  • Oțelul Galați - Cristian Munteanu, președinte;
  • FC Botoșani - Valeriu Iftime, patron FC Botoșani;
  • Rapid - Dan Șucu, acționar majoritar;
  • CSM București - Iulian Pâslaru, director general;
  • Cristi Balaj - fost arbitru internațional și președinte de club;
  • Vlad Enăchescu - jurnalist și team manager.

Opinii
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

