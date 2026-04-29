Te ascunzi când insulți, iei roșu! „Cazul Vinicius" a avut efect. Schimbarea, la Mondial. Altă regulă nouă impusă la CM 2026!
Momentul în care Prestianni l-a insultat pe Vinicius în spatele tricoului. Acuzat inițial de rasism, jucătorul Benficăi a fost pedepsit pentru homofobie. Foto: Imago
Te ascunzi când insulți, iei roșu! „Cazul Vinicius” a avut efect. Schimbarea, la Mondial. Altă regulă nouă impusă la CM 2026!

Publicat: 29.04.2026, ora 15:17
  • Decizia International Board a fost aprobată de Consiliul FIFA la Vancouver. 
  • Două schimbări importante pentru arbitri vor fi aplicate prima oară la Mondialul din vară. 

Argentinianul Gianluca Prestianni (Benfica) a fost suspendat trei meciuri de UEFA după „cazul Vinicius”. Acuzația: homofobie.

Cine îl va imita pe Prestianni va fi eliminat. Premiera, la Mondial!

Și gestul său, de a-și acoperi gura cu tricoul în timp ce îl insulta pe brazilian, tocmai pentru a nu i se putea citi pe buze ce spune, va fi sancționat în viitorul apropiat.

Consiliul FIFA, inclusiv Răzvan Burleanu, a aprobat înaintea congresului de joi de la Vancouver decizia luată de International Board (IFAB), organismul care supervizează legile jocului.

Începând cu Mondialul din vară (11 iunie - 19 iulie), orice jucător implicat într-un conflict cu un adversar în timpul meciului își acoperă gura cu tricoul va fi eliminat imediat. Cartonaș roșu direct!

Alt cartonaș roșu, dacă părăsești terenul din cauza unei decizii de arbitraj

Consiliul FIFA a mai aprobat o modificare. Un fotbalist care decide să părăsească terenul nemulțumit de o hotărâre de arbitraj va vedea și el cartonașul roșu.

Exemplu, ce s-a întâmplat în ianuarie, în finala Cupei Africii: supărați după ce arbitrul dictase penalty pentru Maroc, jucătorii senegalezi s-au dus la vestiare. Au refuzat să mai continue.

După lungi discuții, s-au întors, au reluat jocul și, în cele din urmă, au câștigat meciul (1-0 după prelungiri) și trofeul.

Totuși, în martie, Confederația africană (CAF) a anunțat victoria Marocului, 3-0 la „masa verde”. Tocmai pentru că „leii din Teranga” au ieșit de pe teren după decizia inițială a „centralului”.

De la CM 2026, cine refuză să mai joace va fi eliminat de arbitru!

