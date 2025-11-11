Câștiguri-record în 2025 Sumele fabuloase încasate de Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Elena Rybakina și Coco Gauff +5 foto
Pentru jucătoarele de top, 2025 s-a dovedit un an spectaculos financiar
Câștiguri-record în 2025 Sumele fabuloase încasate de Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Elena Rybakina și Coco Gauff

  • 65 de jucătoare au depășit milionul de dolari câștigat numai din premii în acest an.

Anul 2025 s-a dovedit unul excepțional pentru circuitul feminin de tenis, cel puțin din punct de vedere al premiilor în bani încasate de sportivele de top.

Conform publicației Tennis365, lidere detașate la venituri financiare în acest sezon sunt Aryna Sabalenka (#1 WTA), Iga Swiatek (#2 WTA), Elena Rybakina (#5 WTA) și Coco Gauff (#3 WTA).

Aryna Sabalenka, lider la câștiguri anuale

Sabalenka a încheiat sezonul cu peste 15 milioane de dolari câștigați, stabilind un record în tenisul feminin pentru un an competițional.

65 de jucătoare
au obținut cel puțin 1 milion de dolari în câștiguri pe teren în acest an (la simplu și dublu), 23 depășind pragul de 2 milioane

Pe locul doi se situează Iga Swiatek, singura care a mai reușit să depășească 10 milioane de dolari din câștiguri pe teren. Urmează Rybakina și Coco Gauff, ambele cu sume în jurul a 8 milioane de dolari.

Dintre toate cele 4 sportive, doar Coco Gauff a făcut un pas înapoi față de anul trecut, când câștiga 9,3 milioane de dolari. Celelalte 3 au făcut salturi spectaculoase. Sabalenka de la 9,7 milioane dolari la 15, Swiatek de la 8,5 la 10, iar Rybakina de la 3,9 la 8,5!

Elena Rybakina - 8,5 milioane de dolari FOTO Imago
Elena Rybakina - 8,5 milioane de dolari FOTO Imago

Aryna Sabalenka - 15 milioane de dolari FOTO Imago Iga Swiatek - 10 milioane de dolari FOTO Imago Elena Rybakina - 8,5 milioane de dolari FOTO Imago Coco Gauff - 8 milioane de dolari FOTO Imago Amanda Anisimova - 7,2 milioane de dolari FOTO Imago
Top 10 jucătoare WTA după câștiguri din tenis în 2025

  • Aryna Sabalenka – 15.008.519 dolari (cel mai mare premiu câștigătoare US Open - 5 milioane dolari)
  • Iga Swiatek – 10.112.532 dolari (cel mai mare premiu câștigătoare Wimbledon - 4,1 milioane dolari)
  • Elena Rybakina – 8.456.632 dolari (WTA Finals Riyadh i-a adus 5,2 milioane dolari)
  • Coco Gauff – 7.969.845 dolari (2,9 milioane pentru Roland-Garros)
  • Amanda Anisimova – 7.260.577 dolari
  • Jessica Pegula – 5.262.311 dolari
  • Jasmine Paolini – 5.253.997 dolari
  • Mirra Andreeva – 4.726.226 dolari
  • Madison Keys – 4.357.787 dolari
  • Elise Mertens – 2.895.029 dolari

Câștiguri mari și din alte activități

De precizat că sumele câștigate pe teren de jucătoarele de top sunt de multe ori net inferioare celor câștigate din activități conexe (sponsorizări, contracte comerciale, postări în mediul online).

Iar la acest capitol, diferențele între jucătoare pot fi spectaculoase, în funcție de popularitatea la nivel global, piețele de sponsorizare (SUA, Europa, Asia), imaginea personală sau prezența în media.

PREMII aryna sabalenka castiguri iga swiatek elena rybakina coco gauff
