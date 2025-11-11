Decizie în cazurile transgen! Ce vrea să impună CIO la Jocurile Olimpice: „Avantajul e permanent”
Imane Khelif, campioană olimpică la box în 2024 Foto: Imago
Diverse

Decizie în cazurile transgen! Ce vrea să impună CIO la Jocurile Olimpice: „Avantajul e permanent”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.11.2025, ora 13:11
alt-text Actualizat: 11.11.2025, ora 13:11
  • Comitetul Internațional Olimpic va anunța ce hotărâre a luat asupra participării sportivelor transgen la Jocuri. 
  • Noua politică ar putea include și sportivele cu diferențe de dezvoltare sexuală.

Hotărâre majoră la Comitetul Internațional Olimpic. Așa cum a spus înainte să devină președinta CIO, în martie, fosta mare înotătoare Kirsty Coventry (Zimbabwe) vrea să protejeze sportul feminin.

Scandal uriaș: Lamine Yamal, trimis acasă! I-a scos din minți pe șefii Federației » Filmul evenimentelor
Citește și
Scandal uriaș: Lamine Yamal, trimis acasă! I-a scos din minți pe șefii Federației » Filmul evenimentelor
Citește mai mult
Scandal uriaș: Lamine Yamal, trimis acasă! I-a scos din minți pe șefii Federației » Filmul evenimentelor

Potrivit Daily Telegraph și The Guardian, CIO va interzice sportivele transgen la Jocurile Olimpice și oficializarea deciziei e așteptată anul viitor.

Studiul prezentat de directorul comisiei medicale CIO

Ce a influențat această hotărâre. La finalul unui raport prezentat săptămâna trecută membrilor Comitetului Internațional, Jane Thornton, directorul comisiei medicale CIO, a vorbit despre dovada științifică a avantajului fizic al unei persoane născute bărbat: „Este permanent”. Rămâne chiar și după reducerea nivelului de testosteron.

Noua politică ar putea interzice și sportivele cu diferențe de dezvoltare sexuală (DSD; sex feminin la naștere, dar au cromozomi masculini și nivel de testosteron masculin).

Controversele Caster Semenya și Imane Khelif la Jocurile Olimpice

Cazul atletei Caster Semenya (Africa de Sud) a fost cel mai discutat de-a lungul ultimului deceniu. A cucerit aurul olimpic la două ediții consecutive ale Jocurilor: Londra 2012 și Rio de Janeiro 2016.

Caster Semenya (în centru) are și trei titluri mondiale la 800 m Foto: Imago Caster Semenya (în centru) are și trei titluri mondiale la 800 m Foto: Imago
Caster Semenya (în centru) are și trei titluri mondiale la 800 m Foto: Imago

Și anul trecut, la Paris, două medalii de aur au fost controversate la box: Imane Khelif (Algeria) și Lin Yu-ting (Taiwan), deși nu trecuseră înainte testele de eligibilitate de gen ale Asociației Internaționale de Box la Campionatele Mondiale.

CIO va evita conflictul cu Donald Trump

Momentan, CIO permite fiecărui sport să decidă. Atletismul și înotul interzic sportivele transgen, în timp ce fotbalul le acceptă, după reducerea nivelului de testosteron, amintește Daily Telegraph.

The Guardian susține că, astfel, CIO va evita un conflict cu Donald Trump în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, în 2028.

În februarie, președintele Statelor Unite a semnat un ordin executiv pentru a împiedica femeile transgen să concureze în sporturile feminine.

Citește și

 „Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
Special
07:11
„Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
Citește mai mult
 „Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Special
23:51
„Am vrut să mă sinucid” Mărturie tulburătoare: o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Citește mai mult
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
Jocurile Olimpice Comitetul International Olimpic caster semenya Imane Khelif transgen
Știrile zilei din sport
Șocanta declarație de avere a lui Iftime! Patronul lui FC Botoșani are 30 de hectare de terenuri, 4 case, dividende de 2,6 milioane euro, bijuterii, tablouri. Pensia e infimă
Superliga
13:25
Șocanta declarație de avere a lui Iftime! Patronul lui FC Botoșani are 30 de hectare de terenuri, 4 case, dividende de 2,6 milioane euro, bijuterii, tablouri. Pensia e infimă
Citește mai mult
Șocanta declarație de avere a lui Iftime! Patronul lui FC Botoșani are 30 de hectare de terenuri, 4 case, dividende de 2,6 milioane euro, bijuterii, tablouri. Pensia e infimă
Renunță Messi la Mondial? Argentinianul, dezvăluire îngrijorătoare: „Nu aș vrea să fiu o povară” + Ce nu i-a plăcut la PSG
Campionate
14:05
Renunță Messi la Mondial? Argentinianul, dezvăluire îngrijorătoare: „Nu aș vrea să fiu o povară” + Ce nu i-a plăcut la PSG
Citește mai mult
Renunță Messi la Mondial? Argentinianul, dezvăluire îngrijorătoare: „Nu aș vrea să fiu o povară” + Ce nu i-a plăcut la PSG
Mai e titlul obiectiv la U Craiova? Filipe Coelho: „Asta e tot ce pot să promit” + Întrebarea care l-a încurcat: „Să mi se întâmple mie asta?”
Superliga
13:07
Mai e titlul obiectiv la U Craiova? Filipe Coelho: „Asta e tot ce pot să promit” + Întrebarea care l-a încurcat: „Să mi se întâmple mie asta?”
Citește mai mult
Mai e titlul obiectiv la U Craiova? Filipe Coelho: „Asta e tot ce pot să promit” + Întrebarea care l-a încurcat: „Să mi se întâmple mie asta?”
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Investigatii
07:08
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Citește mai mult
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:38
FCSB sau CSA Steaua? SONDAJ. Cine e continuatoarea echipei care a câștigat Cupa Campionilor în 1986? » Peste 50% dintre români au o preferată clară
FCSB sau CSA Steaua? SONDAJ. Cine e continuatoarea echipei care a câștigat Cupa Campionilor în 1986? » Peste 50% dintre români au o preferată clară
15:45
Contestă plecarea lui Rădoi Sorin Cârțu, ferm după demisia de la U Craiova: „N-am fost de acord!” » Ce spune despre noul antrenor
Contestă plecarea lui Rădoi  Sorin Cârțu, ferm după demisia de la U Craiova: „N-am fost de acord!” » Ce spune despre noul antrenor
15:08
Ionuț Radu, la un pas de dezastru VIDEO. Mărturisirea portarului naționalei, înainte de meciul cu Bosnia
Ionuț Radu, la un pas de dezastru VIDEO. Mărturisirea portarului naționalei, înainte de meciul cu  Bosnia
07:08
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Top stiri din sport
Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Opinii
09:46
Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Citește mai mult
Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Replica acidă a lui Rădoi Mesajul ascuns din reacția de după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”
Superliga
09:52
Replica acidă a lui Rădoi Mesajul ascuns din reacția de după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”
Citește mai mult
Replica acidă a lui Rădoi Mesajul ascuns din reacția de după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”
„Suntem la zid!”  Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!”
Nationala
10:51
„Suntem la zid!” Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!”
Citește mai mult
„Suntem la zid!”  Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!”
Rotaru, acid la adresa LPF Patronul U Craiova contestă modificările statutului propuse de Gino Iorgulescu:  „M-am simțit jignit”
Superliga
11:05
Rotaru, acid la adresa LPF Patronul U Craiova contestă modificările statutului propuse de Gino Iorgulescu: „M-am simțit jignit”
Citește mai mult
Rotaru, acid la adresa LPF Patronul U Craiova contestă modificările statutului propuse de Gino Iorgulescu:  „M-am simțit jignit”

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 18 rapid 6 Universitatea Craiova 39 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
12.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share