Decizie în cazurile transgen! Ce vrea să impună CIO la Jocurile Olimpice: „Avantajul e permanent”

Comitetul Internațional Olimpic va anunța ce hotărâre a luat asupra participării sportivelor transgen la Jocuri.

Noua politică ar putea include și sportivele cu diferențe de dezvoltare sexuală.

Hotărâre majoră la Comitetul Internațional Olimpic. Așa cum a spus înainte să devină președinta CIO, în martie, fosta mare înotătoare Kirsty Coventry (Zimbabwe) vrea să protejeze sportul feminin.

Potrivit Daily Telegraph și The Guardian, CIO va interzice sportivele transgen la Jocurile Olimpice și oficializarea deciziei e așteptată anul viitor.

Studiul prezentat de directorul comisiei medicale CIO

Ce a influențat această hotărâre. La finalul unui raport prezentat săptămâna trecută membrilor Comitetului Internațional, Jane Thornton, directorul comisiei medicale CIO, a vorbit despre dovada științifică a avantajului fizic al unei persoane născute bărbat: „Este permanent”. Rămâne chiar și după reducerea nivelului de testosteron.

Noua politică ar putea interzice și sportivele cu diferențe de dezvoltare sexuală (DSD; sex feminin la naștere, dar au cromozomi masculini și nivel de testosteron masculin).

Controversele Caster Semenya și Imane Khelif la Jocurile Olimpice

Cazul atletei Caster Semenya (Africa de Sud) a fost cel mai discutat de-a lungul ultimului deceniu. A cucerit aurul olimpic la două ediții consecutive ale Jocurilor: Londra 2012 și Rio de Janeiro 2016.

Caster Semenya (în centru) are și trei titluri mondiale la 800 m Foto: Imago

Și anul trecut, la Paris, două medalii de aur au fost controversate la box: Imane Khelif (Algeria) și Lin Yu-ting (Taiwan), deși nu trecuseră înainte testele de eligibilitate de gen ale Asociației Internaționale de Box la Campionatele Mondiale.

CIO va evita conflictul cu Donald Trump

Momentan, CIO permite fiecărui sport să decidă. Atletismul și înotul interzic sportivele transgen, în timp ce fotbalul le acceptă, după reducerea nivelului de testosteron, amintește Daily Telegraph.

The Guardian susține că, astfel, CIO va evita un conflict cu Donald Trump în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, în 2028.

În februarie, președintele Statelor Unite a semnat un ordin executiv pentru a împiedica femeile transgen să concureze în sporturile feminine.

