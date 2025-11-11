Contra, tun financiar Antrenorul român a mai câștigat un proces la FIFA împotriva unei foste echipe. Ce sumă a încasat

Cosmin Contra a obținut o nouă victorie la FIFA într-un proces cu fosta sa echipă, Damac, din Arabia Saudită.

Cosmin Contra (49 de ani) nu i-a iertat pe saudiții de la Damac pentru despărțirea cu scandal de la finalul anului 2024. Fostul selecționer al României a mai câștigat la FIFA o bătălie financiară importantă cu fostul său club.

Cosmin Contra a mai recuperat aproape 1 milion de dolari de la Damac

Pe lângă datoriile restante de 417.000 de dolari recunoscute de FIFA după procesul intentat în iarnă, forul mondial a decis recent, într-un alt dosar, că Damac trebuie să-i mai achite lui Cosmin Contra peste 955.000 de dolari:

660.830 de dolari - compensația pentru rezilierea contractului cu justă cauză, ca urmare a restanțelor financiare ale clubului.

- compensația pentru rezilierea contractului cu justă cauză, ca urmare a restanțelor financiare ale clubului. 294.949 de dolari - salariile restante pentru lunile octombrie și noiembrie 2024, cinci zile de salariu din decembrie 2024 și bonusurile de performanță pentru sezonul 2024/25.

Verdictul FIFA: Damac a încălcat contractul. Cosmin Contra a reziliat acordul cu justă cauză

FIFA a justificat acordarea compensației de 660.830 de dolari prin clauza contractuală convenită între părți, care prevede plata a cinci salarii nete ca despăgubire în cazul rezilierii unilaterale. „Cu condiția să mai existe mai mult de 5 luni din contract”, se arată în motivarea deciziei.

Forul de la Zurich a concluzionat că Damac a încălcat obligațiile contractuale, iar Cosmin Contra a reziliat acordul cu justă cauză.

Contra avea un salariu lunar de 132.000 de dolari la Damac

În ultima parte a mandatului, Cosmin Contra a avut la Damac un salariu lunar de 132.166 de dolari. Astfel a fost calculată compensația de 660.830 de dolari pe care trebuie să o primească tehnicianul.

Pe lângă compensația de 660.830 de dolari, Damac trebuie să-i mai achite lui Cosmin Contra suma de 285.649 de dolari, reprezentând salarii restante și prime, împreună cu dobânda de 5% pe an până la plata efectivă, defalcată astfel:

132.166 de dolari net, salariul pe luna octombrie 2024;

132.166 de dolari net, salariul pe luna noiembrie 2024;

21.317 dolari net, reprezentând cinci zile de salariu din decembrie 2024;

35.000 riali saudiți net (aproximativ 9.300 de dolari), bonusuri de performanță pentru o victorie și trei egaluri.

443.000 de dolari a mai recuperat Cosmin Contra de la Damac în timpul primul proces de la FIFA. În total, antrenorul are decizie să încaseze 1.815.780 de dolari

Cosmin Contra a semnat două contracte cu Damac

Cosmin Contra a condus echipa Damac în perioada martie 2023 - decembrie 2024, perioadă în care a avut sub comandă și doi tricolori, Florin Niță și Nicolae Stanciu.

Tehnicianul român a semnat două contracte cu Damac. Primul a fost valabil între 7 martie 2023 și 7 iulie 2024 și stipula un salariul lunar net de 88.666 de dolari. Plus o primă de instalare de 200.000 de dolari și bonusuri de meci de 200% din suma primită de jucătorii primei echipe.

Pe 6 mai 2024, părțile au semnat un nou contract, valabil de la 1 iulie 2024 până în iunie 2025, cu condiții financiare modificate.

Potrivit documentelor FIFA, noua înțelegere îi asigura lui Contra un salariu lunar mărit de la 88.666 de dolari la 132.166 de dolari și un bonus la semnătură de 220.000 dolari. În schimb, primele de meci ale antrenorului au fost ajustate pentru a fi egale cu sumele încasate de jucători.

Despăgubire de 1,6 milioane de dolari pentru un mandat de câteva săptămâni

După despărțirea de Damac, în decembrie 2024, Cosmin Contra a revenit în Arabia Saudită pentru a prelua echipa Al-Kholood, la începutul lunii iulie 2025. Totuși, contractul său a fost reziliat după mai puțin de o lună.

Decizia clubului a fost motivată de faptul că, în viziunea noului acționar, Contra nu se încadra în planurile și obiectivele viitoare ale clubului. Fostul selecționer a primit despăgubiri în valoare de 1,6 milioane de dolari.

În prezent, Cosmin Contra este antrenor în Qatar, la formația Al-Arabi, locul 7 după 9 etape. Este cea de-a patra echipă pe care fostul internațional o antrenează în zona arabă, după ce le-a aventurile la Al-Ittihad, Damac și Al-Kholood.

