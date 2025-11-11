Contra, tun financiar Antrenorul român a mai câștigat un proces la FIFA împotriva unei foste echipe. Ce sumă a încasat
Cosmin Contra FOTO GOLAZO.ro
Campionate

Contra, tun financiar Antrenorul român a mai câștigat un proces la FIFA împotriva unei foste echipe. Ce sumă a încasat

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 11.11.2025, ora 10:28
alt-text Actualizat: 11.11.2025, ora 10:28
  • Cosmin Contra a obținut o nouă victorie la FIFA într-un proces cu fosta sa echipă, Damac, din Arabia Saudită.

Cosmin Contra (49 de ani) nu i-a iertat pe saudiții de la Damac pentru despărțirea cu scandal de la finalul anului 2024. Fostul selecționer al României a mai câștigat la FIFA o bătălie financiară importantă cu fostul său club.

Măsuri fără precedent MM Stoica anunță sancțiuni dure la FCSB: „Picătura care a umplut găleata! Vor fi amenzi unice în România”
Citește și
Măsuri fără precedent MM Stoica anunță sancțiuni dure la FCSB: „Picătura care a umplut găleata! Vor fi amenzi unice în România”
Citește mai mult
Măsuri fără precedent MM Stoica anunță sancțiuni dure la FCSB: „Picătura care a umplut găleata! Vor fi amenzi unice în România”

Cosmin Contra a mai recuperat aproape 1 milion de dolari de la Damac

Pe lângă datoriile restante de 417.000 de dolari recunoscute de FIFA după procesul intentat în iarnă, forul mondial a decis recent, într-un alt dosar, că Damac trebuie să-i mai achite lui Cosmin Contra peste 955.000 de dolari:

  • 660.830 de dolari - compensația pentru rezilierea contractului cu justă cauză, ca urmare a restanțelor financiare ale clubului.
  • 294.949 de dolari - salariile restante pentru lunile octombrie și noiembrie 2024, cinci zile de salariu din decembrie 2024 și bonusurile de performanță pentru sezonul 2024/25.

Verdictul FIFA: Damac a încălcat contractul. Cosmin Contra a reziliat acordul cu justă cauză

FIFA a justificat acordarea compensației de 660.830 de dolari prin clauza contractuală convenită între părți, care prevede plata a cinci salarii nete ca despăgubire în cazul rezilierii unilaterale. „Cu condiția să mai existe mai mult de 5 luni din contract”, se arată în motivarea deciziei.

Forul de la Zurich a concluzionat că Damac a încălcat obligațiile contractuale, iar Cosmin Contra a reziliat acordul cu justă cauză.

Contra avea un salariu lunar de 132.000 de dolari la Damac

În ultima parte a mandatului, Cosmin Contra a avut la Damac un salariu lunar de 132.166 de dolari. Astfel a fost calculată compensația de 660.830 de dolari pe care trebuie să o primească tehnicianul.

Pe lângă compensația de 660.830 de dolari, Damac trebuie să-i mai achite lui Cosmin Contra suma de 285.649 de dolari, reprezentând salarii restante și prime, împreună cu dobânda de 5% pe an până la plata efectivă, defalcată astfel:

  • 132.166 de dolari net, salariul pe luna octombrie 2024;
  • 132.166 de dolari net, salariul pe luna noiembrie 2024;
  • 21.317 dolari net, reprezentând cinci zile de salariu din decembrie 2024;
  • 35.000 riali saudiți net (aproximativ 9.300 de dolari), bonusuri de performanță pentru o victorie și trei egaluri.
443.000 de dolari
a mai recuperat Cosmin Contra de la Damac în timpul primul proces de la FIFA. În total, antrenorul are decizie să încaseze 1.815.780 de dolari

Cosmin Contra a semnat două contracte cu Damac

Cosmin Contra a condus echipa Damac în perioada martie 2023 - decembrie 2024, perioadă în care a avut sub comandă și doi tricolori, Florin Niță și Nicolae Stanciu.

Tehnicianul român a semnat două contracte cu Damac. Primul a fost valabil între 7 martie 2023 și 7 iulie 2024 și stipula un salariul lunar net de 88.666 de dolari. Plus o primă de instalare de 200.000 de dolari și bonusuri de meci de 200% din suma primită de jucătorii primei echipe.

Pe 6 mai 2024, părțile au semnat un nou contract, valabil de la 1 iulie 2024 până în iunie 2025, cu condiții financiare modificate.

Potrivit documentelor FIFA, noua înțelegere îi asigura lui Contra un salariu lunar mărit de la 88.666 de dolari la 132.166 de dolari și un bonus la semnătură de 220.000 dolari. În schimb, primele de meci ale antrenorului au fost ajustate pentru a fi egale cu sumele încasate de jucători.

Despăgubire de 1,6 milioane de dolari pentru un mandat de câteva săptămâni

După despărțirea de Damac, în decembrie 2024, Cosmin Contra a revenit în Arabia Saudită pentru a prelua echipa Al-Kholood, la începutul lunii iulie 2025. Totuși, contractul său a fost reziliat după mai puțin de o lună.

Decizia clubului a fost motivată de faptul că, în viziunea noului acționar, Contra nu se încadra în planurile și obiectivele viitoare ale clubului. Fostul selecționer a primit despăgubiri în valoare de 1,6 milioane de dolari.

În prezent, Cosmin Contra este antrenor în Qatar, la formația Al-Arabi, locul 7 după 9 etape. Este cea de-a patra echipă pe care fostul internațional o antrenează în zona arabă, după ce le-a aventurile la Al-Ittihad, Damac și Al-Kholood.

Citește și

A aplicat ordinul lui Becali? Bîrligea n-a plecat cu autocarul de la Sibiu! Ce au făcut liderii vestiarului
Superliga
22:49
A aplicat ordinul lui Becali? Bîrligea n-a plecat cu autocarul de la Sibiu! Ce au făcut liderii vestiarului
Citește mai mult
A aplicat ordinul lui Becali? Bîrligea n-a plecat cu autocarul de la Sibiu! Ce au făcut liderii vestiarului
Ce obiectiv are Dinamo Andrei Nicolescu: „Nu cred că găsesc în lot un jucător cu experiența unui meci decisiv la titlu”
Superliga
22:13
Ce obiectiv are Dinamo Andrei Nicolescu: „Nu cred că găsesc în lot un jucător cu experiența unui meci decisiv la titlu”
Citește mai mult
Ce obiectiv are Dinamo Andrei Nicolescu: „Nu cred că găsesc în lot un jucător cu experiența unui meci decisiv la titlu”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
FIFA Cosmin Contra Arabia Saudita damac
Știrile zilei din sport
Șocanta declarație de avere a lui Iftime! Patronul lui FC Botoșani are 30 de hectare de terenuri, 4 case, dividende de 2,6 milioane euro, bijuterii, tablouri. Pensia e infimă
Superliga
13:25
Șocanta declarație de avere a lui Iftime! Patronul lui FC Botoșani are 30 de hectare de terenuri, 4 case, dividende de 2,6 milioane euro, bijuterii, tablouri. Pensia e infimă
Citește mai mult
Șocanta declarație de avere a lui Iftime! Patronul lui FC Botoșani are 30 de hectare de terenuri, 4 case, dividende de 2,6 milioane euro, bijuterii, tablouri. Pensia e infimă
Renunță Messi la Mondial? Argentinianul, dezvăluire îngrijorătoare: „Nu aș vrea să fiu o povară” + Ce nu i-a plăcut la PSG
Campionate
14:05
Renunță Messi la Mondial? Argentinianul, dezvăluire îngrijorătoare: „Nu aș vrea să fiu o povară” + Ce nu i-a plăcut la PSG
Citește mai mult
Renunță Messi la Mondial? Argentinianul, dezvăluire îngrijorătoare: „Nu aș vrea să fiu o povară” + Ce nu i-a plăcut la PSG
Mai e titlul obiectiv la U Craiova? Filipe Coelho: „Asta e tot ce pot să promit” + Întrebarea care l-a încurcat: „Să mi se întâmple mie asta?”
Superliga
13:07
Mai e titlul obiectiv la U Craiova? Filipe Coelho: „Asta e tot ce pot să promit” + Întrebarea care l-a încurcat: „Să mi se întâmple mie asta?”
Citește mai mult
Mai e titlul obiectiv la U Craiova? Filipe Coelho: „Asta e tot ce pot să promit” + Întrebarea care l-a încurcat: „Să mi se întâmple mie asta?”
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Investigatii
07:08
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Citește mai mult
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:38
FCSB sau CSA Steaua? SONDAJ. Cine e continuatoarea echipei care a câștigat Cupa Campionilor în 1986? » Peste 50% dintre români au o preferată clară
FCSB sau CSA Steaua? SONDAJ. Cine e continuatoarea echipei care a câștigat Cupa Campionilor în 1986? » Peste 50% dintre români au o preferată clară
15:45
Contestă plecarea lui Rădoi Sorin Cârțu, ferm după demisia de la U Craiova: „N-am fost de acord!” » Ce spune despre noul antrenor
Contestă plecarea lui Rădoi  Sorin Cârțu, ferm după demisia de la U Craiova: „N-am fost de acord!” » Ce spune despre noul antrenor
15:08
Ionuț Radu, la un pas de dezastru VIDEO. Mărturisirea portarului naționalei, înainte de meciul cu Bosnia
Ionuț Radu, la un pas de dezastru VIDEO. Mărturisirea portarului naționalei, înainte de meciul cu  Bosnia
07:08
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Top stiri din sport
Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Opinii
09:46
Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Citește mai mult
Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Replica acidă a lui Rădoi Mesajul ascuns din reacția de după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”
Superliga
09:52
Replica acidă a lui Rădoi Mesajul ascuns din reacția de după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”
Citește mai mult
Replica acidă a lui Rădoi Mesajul ascuns din reacția de după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”
„Suntem la zid!”  Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!”
Nationala
10:51
„Suntem la zid!” Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!”
Citește mai mult
„Suntem la zid!”  Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!”
Rotaru, acid la adresa LPF Patronul U Craiova contestă modificările statutului propuse de Gino Iorgulescu:  „M-am simțit jignit”
Superliga
11:05
Rotaru, acid la adresa LPF Patronul U Craiova contestă modificările statutului propuse de Gino Iorgulescu: „M-am simțit jignit”
Citește mai mult
Rotaru, acid la adresa LPF Patronul U Craiova contestă modificările statutului propuse de Gino Iorgulescu:  „M-am simțit jignit”

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 18 rapid 6 Universitatea Craiova 39 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
12.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share