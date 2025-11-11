Lamine Yamal (18 ani) a fost trimis acasă de staff-ul naționalei Spaniei!

Federația a detaliat, într-un comunicat, situația fotbalistului de la Barcelona și nu și-a ascuns nemulțumirea pentru felul în care atât jucătorul, cât și clubul catalan au comunicat cu prima reprezentativă. Detalii, în rândurile de mai jos.

Lamine Yamal se afla în lotul Spaniei pentru partidele cu Georgia și Turcia.

Starul catalanilor a fost trimis acasă în această dimineață, iar Federația a publicat un comunicat dur.

Scandal uriaș în Spania: Lamine Yamal, trimis acasă!

Naționala lui Luis de la Fuente a avut mai multe conflicte, de la distanță, cu FC Barcelona.

Recent, Hansi Flick, antrenorul echipei blaugrana, le-a reproșat responsabililor din Federație și, implicit, selecționerului, că nu au suficientă grijă de Yamal.

Azi, după ce au aflat că Lamine urmează un tratament pentru durerile cauzate de pubalgie, oamenii din Federația Spaniolă au publicat un comunicat:

„Serviciile medicale ale RFEF doresc să-și exprime surprinderea și nemulțumirea după ce au aflat, la ora 13:47, luni, 10 noiembrie, ziua începerii cantonamentului oficial cu echipa națională, că jucătorul Lamine Yamal a fost supus, în aceeași dimineață, unei proceduri invazive de radiofrecvență pentru tratarea durerilor cauzate de pubalgie.

Această procedură a fost efectuată fără a se comunica în prealabil echipei medicale a echipei naționale, care a aflat detaliile acesteia doar dintr-un raport primit la ora 22:40 aseară, în care se indica recomandarea medicală de repaus timp de 7-10 zile.

În această situație, acordând prioritate în permanență sănătății, siguranței și bunăstării jucătorului, Federația Regală Spaniolă de Fotbal a luat decizia de a-l elibera pe sportiv din actuala convocare.

Sperăm că starea lui va evolua favorabil și îi urăm o recuperare rapidă și completă”.

Lamine Yamal, chinuit de pubalgie

În ultimele luni, Lamine Yamal a ratat 7 meciuri (club + națională) din cauza pubalgiei. Afecțiunea cauzează dureri cronice în zona inghinală.

În unul dintre cele mai așteptate meciuri din fotbal, Real Madrid - Barcelona 2-1, Yamal a jucat slab, fiind de nerecunoscut.

Explicațiile au venit la câteva zile după El Clasico, de la medicul Pedro Luis Ripoll, citat de sport.es:

„Pubalgia este greu de tratat. Se caracterizează prin durere care privează jucătorul de aproape 50% din capacitatea sa de a se mișca și de a șuta, adică exact ceea ce am văzut în El Clasico.

Practic, nu putea să șuteze, avea dificultăți de mișcare, se întindea constant”, a spus Pedro Luis Ripoll, pentru „El Larguero”.

Hansi Flick, atac la selecționer: „Naționala Spaniei nu are grijă de jucători”

La începutul lunii septembrie, Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, a lansat un atac direct la adresa selecționerului Spaniei și a Federației Spaniole:

„Lamine a jucat cu dureri la națională. A jucat 75–78 de minute cu dureri și fără să se antreneze între meciuri. Asta nu înseamnă să-ți pese de jucători.

Cred că naționala Spaniei are o echipă grozavă, cei mai buni jucători din lume, dar nu a avut grijă de ei, iar asta e o veste care mă întristează”.

Întrebat dacă a discutat cu selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, despre nemulțumirea sa, Hansi Flick a răspuns:

„Nu am vorbit niciodată cu el, doar prin mesaje, dar nu am discutat față în față. Spaniola mea nu e foarte bună, iar engleza lui nici atât, dar până la urmă comunicarea ar putea fi mai bună. Și nu e vorba doar de un jucător, ci de mai mulți. Și eu am trecut printr-o astfel de situație, dar comunicarea cu clubul trebuie să fie bună”.

Spania joacă, sâmbătă, împotriva Georgiei și își încheie campania din faza grupelor preliminare ale Campionatului Mondial, marți, împotriva Turciei.

Lamine Yamal conduce Top jocuri până la 18 ani în Spania

1. Lamine Yamal - 130 de meciuri

2. Pau Cubarsi - 69

3. Gavi - 60

4. Pedri - 49

5. Cesc Fabregas - 45

Ansu Fati - 45

6. Andres Iniesta - 40

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport