Munteanu la FCSB?  Ce a spus Elias Charalambous despre venirea  atacantului care a ratat transferul la Rennes
Elias Charalambous (44 de ani) spune că Louis Munteanu (23 de ani) este binevenit la FCSB
Munteanu la FCSB? Ce a spus Elias Charalambous despre venirea atacantului care a ratat transferul la Rennes

  • Elias Charalambous (44 de ani) spune că Louis Munteanu (23 de ani) este binevenit la FCSB.
  • Transferul atacantului la Rennes ar putea pica, iar una dintre variantele de rezervă e FCSB

Louis Munteanu, golgheterul Superligii în stagiunea precedentă, a avut un început de sezon sub așteptări și riscă să rateze transferul așteptat.

Elias Charalambous, despre posibila venire a lui Louis Munteanu în lotul celor de la FCSB: „E binevenit”

Întrebat despre un transfer al lui Louis Munteanu la FCSB, antrenorul campioanei en-titre a spus că fotbalistul ar fi binevenit în lotul său.

De asemenea, Elias Charalambous a precizat că nu se implică în transferurile pe care le efectuează FCSB.

„Dacă patronul decide că va transfera un jucător, niciodată nu voi spune nu. El decide.

Cred în echipa mea, dar până nu se termină perioada de transferuri nu știi niciodată. Nu decid eu cine vine sau cine pleacă de la echipă.

Dacă patronul sau Meme (n.r. Mihai Stoica) decid să aducă un jucător, e binevenit. Eu sunt aici să antrenez echipa, nu să decid transferurile”, a spus Elias Charalambous, potrivit gsp.ro.

5.000.000 euro
este cota de piață a lui Louis Munteanu, potrivit Transfermarkt

Louis Munteanu poate rata transferul la Rennes

Transferul lui Louis Munteanu la Rennes pare din ce în ce mai greu de rezolvat, din cauza mișcărilor pe care echipa din Hexagon dorește să le facă pe piața transferurilor.

Trupa de pe „Roazhon Park” intenționează să-l ia Conrad Harder, iar mutarea este aproape de a se realiza.

Francezii ar oferi nu mai puțin de 23 de milioane de euro celor de la Sporting pentru a-l aduce pe atacantul danez.

Suma pe care Sporting Lisabona ar urma să o încaseze este cu aproape 50% mai mare decât cea pe care cei de la CFR Cluj credeau că o să îl vândă pe Louis Munteanu.

