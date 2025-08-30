UEFA a anunțat programul complet al fazei ligii din Champions League, ediția 2025/26.

Prima etapă aduce trei derby-uri de foc: Bayern - Chelsea, Liverpool - Atletico Madrid și Manchester City - Napoli.

În plus, Cristian Chivu (44 de ani), antrenorul lui Inter, va debuta în Liga Campionilor chiar împotriva fostei sale echipe, Ajax.

Noul format, ajuns deja la al doilea sezon, programează etapa inaugurală pe 16, 17 și 18 septembrie. Clasamentul final al fazei ligii se va stabili în ianuarie 2026, odată cu etapa a opta, programată pe 28 ianuarie.

Etapa 1 – Liga Campionilor 2025/26

Marți, 16 septembrie 2025

19:45 Athletic Bilbao – Arsenal

19:45 PSV – Union Saint-Gilloise

22:00 Juventus – Borussia Dortmund

22:00 Real Madrid – Olympique Marseille

22:00 Benfica – Qarabag

22:00 Tottenham – Villarreal

Miercuri, 17 septembrie 2025

19:45 Olympiacos – Pafos

19:45 Slavia Praga – Bodo/Glimt

22:00 Ajax – Inter Milano

22:00 Bayern Munchen – Chelsea

22:00 Liverpool – Atletico Madrid

22:00 PSG – Atalanta

Joi, 18 septembrie 2025

19:45 Club Brugge – Monaco

19:45 Copenhaga – Bayer Leverkusen

22:00 Eintracht Frankfurt – Galatasaray

22:00 Manchester City – Napoli

22:00 Newcastle – Barcelona

22:00 Sporting Lisabona – Kairat Almaty

Etapa 2 – Liga Campionilor 2025/26

Marți, 30 septembrie 2025

19:45 Atalanta – Club Brugge

19:45 Kairat Almaty – Real Madrid

22:00 Atletico Madrid – Eintracht Frankfurt

22:00 Chelsea – Benfica

22:00 Inter Milano – Slavia Praga

22:00 Bodo/Glimt – Tottenham

22:00 Galatasaray – Liverpool

22:00 Marseille – Ajax

22:00 Pafos – Bayern Munchen

Miercuri, 1 octombrie 2025

19:45 Qarabag – Copenhaga

19:45 Union Saint-Gilloise – Newcastle

22:00 Arsenal – Olympiacos

22:00 Monaco – Manchester City

22:00 Bayer Leverkusen – PSV

22:00 Borussia Dortmund – Athletic Bilbao

22:00 Barcelona – PSG

22:00 Napoli – Sporting Lisabona

22:00 Villarreal – Juventus

Etapa 3 – Liga Campionilor 2025/26

Marți, 21 octombrie 2025

19:45 Barcelona – Olympiacos

19:45 Kairat Almaty – Pafos

22:00 Arsenal – Atletico Madrid

22:00 Bayer Leverkusen – PSG

22:00 Copenhaga – Borussia Dortmund

22:00 Newcastle – Benfica

22:00 PSV – Napoli

22:00 Union Saint-Gilloise – Inter Milano

22:00 Villarreal – Manchester City

Miercuri, 22 octombrie 2025

19:45 Athletic Bilbao – Qarabag

19:45 Galatasaray – Bodo/Glimt

22:00 Monaco – Tottenham

22:00 Atalanta – Slavia Praga

22:00 Chelsea – Ajax

22:00 Eintracht Frankfurt – Liverpool

22:00 Bayern Munchen – Club Brugge

22:00 Real Madrid – Juventus

22:00 Sporting Lisabona – Marseille

Etapa 4 – Liga Campionilor 2025/26

Marți, 4 noiembrie 2025

19:45 Slavia Praga – Arsenal

19:45 Napoli – Eintracht Frankfurt

22:00 Atletico Madrid – Union Saint-Gilloise

22:00 Bodo/Glimt – Monaco

22:00 Juventus – Sporting Lisabona

22:00 Liverpool – Real Madrid

22:00 Olympiacos – PSV

22:00 PSG – Bayern Munchen

22:00 Tottenham – Copenhaga

Miercuri, 5 noiembrie 2025

19:45 Pafos – Villarreal

19:45 Qarabag – Chelsea

22:00 Ajax – Galatasaray

22:00 Club Brugge – Barcelona

22:00 Inter Milano – Kairat Almaty

22:00 Manchester City – Borussia Dortmund

22:00 Newcastle – Athletic Bilbao

22:00 Marseille – Atalanta

22:00 Benfica – Bayer Leverkusen

Etapa 5 – Liga Campionilor 2025/26

Marți, 25 noiembrie 2025

19:45 Ajax – Benfica

19:45 Galatasaray – Union Saint-Gilloise

22:00 Borussia Dortmund – Villarreal

22:00 Chelsea – Barcelona

22:00 Bodo/Glimt – Juventus

22:00 Manchester City – Bayer Leverkusen

22:00 Marseille – Newcastle

22:00 Slavia Praga – Athletic Bilbao

22:00 Napoli – Qarabag

Miercuri, 26 noiembrie 2025

19:45 Copenhaga – Kairat Almaty

19:45 Pafos – Monaco

22:00 Arsenal – Bayern Munchen

22:00 Atletico Madrid – Inter Milano

22:00 Eintracht Frankfurt – Atalanta

22:00 Liverpool – PSV

22:00 Olympiacos – Real Madrid

22:00 PSG – Tottenham

22:00 Sporting Lisabona – Club Brugge

Etapa 6 – Liga Campionilor 2025/26

Marți, 9 decembrie 2025

17:30 Kairat Almaty – Olympiacos

19:45 Bayern Munchen – Sporting Lisabona

22:00 Monaco – Galatasaray

22:00 Atalanta – Chelsea

22:00 Barcelona – Eintracht Frankfurt

22:00 Inter Milano – Liverpool

22:00 PSV – Atletico Madrid

22:00 Union Saint-Gilloise – Marseille

22:00 Tottenham – Slavia Praga

Miercuri, 10 decembrie 2025

19:45 Qarabag – Ajax

19:45 Villarreal – Copenhaga

22:00 Athletic Bilbao – PSG

22:00 Bayer Leverkusen – Newcastle

22:00 Borussia Dortmund – Bodo/Glimt

22:00 Club Brugge – Arsenal

22:00 Juventus – Pafos

22:00 Real Madrid – Manchester City

22:00 Benfica – Napoli

Etapa 7 – Liga Campionilor 2025/26

Marți, 20 ianuarie 2026

17:30 Kairat Almaty – Club Brugge

19:45 Bodo/Glimt – Manchester City

22:00 Copenhaga – Napoli

22:00 Inter Milano – Arsenal

22:00 Olympiacos – Bayer Leverkusen

22:00 Real Madrid – Monaco

22:00 Sporting Lisabona – PSG

22:00 Tottenham – Borussia Dortmund

22:00 Villarreal – Ajax

Miercuri, 21 ianuarie 2026

19:45 Galatasaray – Atletico Madrid

19:45 Qarabag – Eintracht Frankfurt

22:00 Atalanta – Athletic Bilbao

22:00 Chelsea – Pafos

22:00 Bayern Munchen – Union Saint-Gilloise

22:00 Juventus – Benfica

22:00 Newcastle – PSV

22:00 Marseille – Liverpool

22:00 Slavia Praga – Barcelona

Etapa 8 – Liga Campionilor 2025/26

Miercuri, 28 ianuarie 2026

22:00 Ajax – Olympiacos

22:00 Arsenal – Kairat Almaty

22:00 Monaco – Juventus

22:00 Athletic Bilbao – Sporting Lisabona

22:00 Atletico Madrid – Bodo/Glimt

22:00 Bayer Leverkusen – Villarreal

22:00 Borussia Dortmund – Inter Milano

22:00 Club Brugge – Marseille

22:00 Eintracht Frankfurt – Tottenham

22:00 Barcelona – Copenhaga

22:00 Liverpool – Qarabag

22:00 Manchester City – Galatasaray

22:00 Pafos – Slavia Praga

22:00 PSG – Newcastle

22:00 PSV – Bayern Munchen

22:00 Union Saint-Gilloise – Atalanta

22:00 Benfica – Real Madrid

22:00 Napoli – Chelsea

Programul Ligii Campionilor:

16-18 septembrie - etapa I;

30 septembrie - 1 octombrie - etapa II;

21-22 octombrie - etapa III;

4-5 noiembrie - etapa IV;

25-26 noiembrie - etapa V;

9-10 decembrie - etapa VI;

20-21 ianuarie - etapa VII;

28 ianuarie - etapa VIII;

30 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;

17-18 și 24-25 februarie - „șaisprezeceimi”;

27 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;

10-11 și 17-18 martie - optimi;

7-8 și 14-15 aprilie - sferturi;

28-29 aprilie și 5-6 mai - semifinale;

30 mai - finala (Budapesta).

Toate meciurile importante vor fi transmise în România de Prima Sport și Digi Sport.

