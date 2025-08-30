Programul Ligii Campionilor Chivu va debuta într-un meci cu Ajax » Prima etapă aduce trei derby-uri 
Liga Campionilor. Foto: Imago
Liga Campionilor

Programul Ligii Campionilor Chivu va debuta într-un meci cu Ajax » Prima etapă aduce trei derby-uri

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.08.2025, ora 14:58
  • UEFA a anunțat programul complet al fazei ligii din Champions League, ediția 2025/26.
  • Prima etapă aduce trei derby-uri de foc: Bayern - Chelsea, Liverpool - Atletico Madrid și Manchester City - Napoli.
  • În plus, Cristian Chivu (44 de ani), antrenorul lui Inter, va debuta în Liga Campionilor chiar împotriva fostei sale echipe, Ajax.

Noul format, ajuns deja la al doilea sezon, programează etapa inaugurală pe 16, 17 și 18 septembrie. Clasamentul final al fazei ligii se va stabili în ianuarie 2026, odată cu etapa a opta, programată pe 28 ianuarie.

Etapa 1 – Liga Campionilor 2025/26

Marți, 16 septembrie 2025

  • 19:45 Athletic Bilbao – Arsenal
  • 19:45 PSV – Union Saint-Gilloise
  • 22:00 Juventus – Borussia Dortmund
  • 22:00 Real Madrid – Olympique Marseille
  • 22:00 Benfica – Qarabag
  • 22:00 Tottenham – Villarreal

Miercuri, 17 septembrie 2025

  • 19:45 Olympiacos – Pafos
  • 19:45 Slavia Praga – Bodo/Glimt
  • 22:00 Ajax – Inter Milano
  • 22:00 Bayern Munchen – Chelsea
  • 22:00 Liverpool – Atletico Madrid
  • 22:00 PSG – Atalanta

Joi, 18 septembrie 2025

  • 19:45 Club Brugge – Monaco
  • 19:45 Copenhaga – Bayer Leverkusen
  • 22:00 Eintracht Frankfurt – Galatasaray
  • 22:00 Manchester City – Napoli
  • 22:00 Newcastle – Barcelona
  • 22:00 Sporting Lisabona – Kairat Almaty

Etapa 2 – Liga Campionilor 2025/26

Marți, 30 septembrie 2025

  • 19:45 Atalanta – Club Brugge
  • 19:45 Kairat Almaty – Real Madrid
  • 22:00 Atletico Madrid – Eintracht Frankfurt
  • 22:00 Chelsea – Benfica
  • 22:00 Inter Milano – Slavia Praga
  • 22:00 Bodo/Glimt – Tottenham
  • 22:00 Galatasaray – Liverpool
  • 22:00 Marseille – Ajax
  • 22:00 Pafos – Bayern Munchen

Miercuri, 1 octombrie 2025

  • 19:45 Qarabag – Copenhaga
  • 19:45 Union Saint-Gilloise – Newcastle
  • 22:00 Arsenal – Olympiacos
  • 22:00 Monaco – Manchester City
  • 22:00 Bayer Leverkusen – PSV
  • 22:00 Borussia Dortmund – Athletic Bilbao
  • 22:00 Barcelona – PSG
  • 22:00 Napoli – Sporting Lisabona
  • 22:00 Villarreal – Juventus

Etapa 3 – Liga Campionilor 2025/26

Marți, 21 octombrie 2025

  • 19:45 Barcelona – Olympiacos
  • 19:45 Kairat Almaty – Pafos
  • 22:00 Arsenal – Atletico Madrid
  • 22:00 Bayer Leverkusen – PSG
  • 22:00 Copenhaga – Borussia Dortmund
  • 22:00 Newcastle – Benfica
  • 22:00 PSV – Napoli
  • 22:00 Union Saint-Gilloise – Inter Milano
  • 22:00 Villarreal – Manchester City

Miercuri, 22 octombrie 2025

  • 19:45 Athletic Bilbao – Qarabag
  • 19:45 Galatasaray – Bodo/Glimt
  • 22:00 Monaco – Tottenham
  • 22:00 Atalanta – Slavia Praga
  • 22:00 Chelsea – Ajax
  • 22:00 Eintracht Frankfurt – Liverpool
  • 22:00 Bayern Munchen – Club Brugge
  • 22:00 Real Madrid – Juventus
  • 22:00 Sporting Lisabona – Marseille

Etapa 4 – Liga Campionilor 2025/26

Marți, 4 noiembrie 2025

  • 19:45 Slavia Praga – Arsenal
  • 19:45 Napoli – Eintracht Frankfurt
  • 22:00 Atletico Madrid – Union Saint-Gilloise
  • 22:00 Bodo/Glimt – Monaco
  • 22:00 Juventus – Sporting Lisabona
  • 22:00 Liverpool – Real Madrid
  • 22:00 Olympiacos – PSV
  • 22:00 PSG – Bayern Munchen
  • 22:00 Tottenham – Copenhaga

Miercuri, 5 noiembrie 2025

  • 19:45 Pafos – Villarreal
  • 19:45 Qarabag – Chelsea
  • 22:00 Ajax – Galatasaray
  • 22:00 Club Brugge – Barcelona
  • 22:00 Inter Milano – Kairat Almaty
  • 22:00 Manchester City – Borussia Dortmund
  • 22:00 Newcastle – Athletic Bilbao
  • 22:00 Marseille – Atalanta
  • 22:00 Benfica – Bayer Leverkusen

Etapa 5 – Liga Campionilor 2025/26

Marți, 25 noiembrie 2025

  • 19:45 Ajax – Benfica
  • 19:45 Galatasaray – Union Saint-Gilloise
  • 22:00 Borussia Dortmund – Villarreal
  • 22:00 Chelsea – Barcelona
  • 22:00 Bodo/Glimt – Juventus
  • 22:00 Manchester City – Bayer Leverkusen
  • 22:00 Marseille – Newcastle
  • 22:00 Slavia Praga – Athletic Bilbao
  • 22:00 Napoli – Qarabag

Miercuri, 26 noiembrie 2025

  • 19:45 Copenhaga – Kairat Almaty
  • 19:45 Pafos – Monaco
  • 22:00 Arsenal – Bayern Munchen
  • 22:00 Atletico Madrid – Inter Milano
  • 22:00 Eintracht Frankfurt – Atalanta
  • 22:00 Liverpool – PSV
  • 22:00 Olympiacos – Real Madrid
  • 22:00 PSG – Tottenham
  • 22:00 Sporting Lisabona – Club Brugge

Etapa 6 – Liga Campionilor 2025/26

Marți, 9 decembrie 2025

  • 17:30 Kairat Almaty – Olympiacos
  • 19:45 Bayern Munchen – Sporting Lisabona
  • 22:00 Monaco – Galatasaray
  • 22:00 Atalanta – Chelsea
  • 22:00 Barcelona – Eintracht Frankfurt
  • 22:00 Inter Milano – Liverpool
  • 22:00 PSV – Atletico Madrid
  • 22:00 Union Saint-Gilloise – Marseille
  • 22:00 Tottenham – Slavia Praga

Miercuri, 10 decembrie 2025

  • 19:45 Qarabag – Ajax
  • 19:45 Villarreal – Copenhaga
  • 22:00 Athletic Bilbao – PSG
  • 22:00 Bayer Leverkusen – Newcastle
  • 22:00 Borussia Dortmund – Bodo/Glimt
  • 22:00 Club Brugge – Arsenal
  • 22:00 Juventus – Pafos
  • 22:00 Real Madrid – Manchester City
  • 22:00 Benfica – Napoli

Etapa 7 – Liga Campionilor 2025/26

Marți, 20 ianuarie 2026

  • 17:30 Kairat Almaty – Club Brugge
  • 19:45 Bodo/Glimt – Manchester City
  • 22:00 Copenhaga – Napoli
  • 22:00 Inter Milano – Arsenal
  • 22:00 Olympiacos – Bayer Leverkusen
  • 22:00 Real Madrid – Monaco
  • 22:00 Sporting Lisabona – PSG
  • 22:00 Tottenham – Borussia Dortmund
  • 22:00 Villarreal – Ajax

Miercuri, 21 ianuarie 2026

  • 19:45 Galatasaray – Atletico Madrid
  • 19:45 Qarabag – Eintracht Frankfurt
  • 22:00 Atalanta – Athletic Bilbao
  • 22:00 Chelsea – Pafos
  • 22:00 Bayern Munchen – Union Saint-Gilloise
  • 22:00 Juventus – Benfica
  • 22:00 Newcastle – PSV
  • 22:00 Marseille – Liverpool
  • 22:00 Slavia Praga – Barcelona

Etapa 8 – Liga Campionilor 2025/26

Miercuri, 28 ianuarie 2026

  • 22:00 Ajax – Olympiacos
  • 22:00 Arsenal – Kairat Almaty
  • 22:00 Monaco – Juventus
  • 22:00 Athletic Bilbao – Sporting Lisabona
  • 22:00 Atletico Madrid – Bodo/Glimt
  • 22:00 Bayer Leverkusen – Villarreal
  • 22:00 Borussia Dortmund – Inter Milano
  • 22:00 Club Brugge – Marseille
  • 22:00 Eintracht Frankfurt – Tottenham
  • 22:00 Barcelona – Copenhaga
  • 22:00 Liverpool – Qarabag
  • 22:00 Manchester City – Galatasaray
  • 22:00 Pafos – Slavia Praga
  • 22:00 PSG – Newcastle
  • 22:00 PSV – Bayern Munchen
  • 22:00 Union Saint-Gilloise – Atalanta
  • 22:00 Benfica – Real Madrid
  • 22:00 Napoli – Chelsea

Programul Ligii Campionilor:

  • 16-18 septembrie - etapa I;
  • 30 septembrie - 1 octombrie - etapa II;
  • 21-22 octombrie - etapa III;
  • 4-5 noiembrie - etapa IV;
  • 25-26 noiembrie - etapa V;
  • 9-10 decembrie - etapa VI;
  • 20-21 ianuarie - etapa VII;
  • 28 ianuarie - etapa VIII;
  • 30 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;
  • 17-18 și 24-25 februarie - „șaisprezeceimi”;
  • 27 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;
  • 10-11 și 17-18 martie - optimi;
  • 7-8 și 14-15 aprilie - sferturi;
  • 28-29 aprilie și 5-6 mai - semifinale;
  • 30 mai - finala (Budapesta).

Toate meciurile importante vor fi transmise în România de Prima Sport și Digi Sport.

UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Europa League
12:23
UEFA va judeca FCSB pentru rasism Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Citește mai mult
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB

Real Madrid UEFA Champions League Liga Campionilor Manchester City Inter Milano fc barcelona napoli
