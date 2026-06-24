Pleacă Florin Tănase? Fostul jucător de la FCSB a analizat situația: „Unii au impresia că ne stă gândul doar la asta”

Florin Gardoș (37 de ani) a vorbit despre situația lui Florin Tănase (31 de ani), care ar putea să se despartă de FCSB în această vară.

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Mijlocașul se află în fața unei decizii dificile și trebuie să aleagă între o nouă participare în cupele europene alături de FCSB și o ofertă mult mai generoasă din punct de vedere financiar, venită din China.

Florin Gardoș: „Nu e o decizie ușoară”

Mihai Stoica a informat, miercuri seară, că Tănase urmează să poarte joi discuția decisivă cu Gigi Becali în privința prelungirii contractului, însă fostul fundaș de la FCSB, Florin Gardoș, crede că decizia nu va fi una deloc ușoară.

„Cred că va depinde de oferta financiară pe care o va avea din China și de la FCSB până la urmă. El trebuie să facă o alegere dintre a face performanță aici, a fi în Europa și a renunța la niște bani. Cred că nu e o decizie ușoară.

Din exterior, dacă zic că banii sunt importanți, unii au impresia că doar la asta ne stă gândul, dar ăsta e adevărul! Cariera e scurtă și trebuie să faci cât poți, să pui niște bani deoparte și să investești.

El știu că a făcut chestia asta, Tănase, că a avut grijă de bani, dar oricum, sunt 15-20 de ani în care poți să câștigi bani”, a spus Florin Gardoș, potrivit sport.ro.

Florin Tănase s-a mai despărțit o dată de FCSB, în 2022, după transferul la Al-Jazira, pentru care formația din Emirate a plătit 3 milioane de euro.

După un transfer către saudiții de la Al-Okhdood, Tănase a revenit la FCSB în vara lui 2024.

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