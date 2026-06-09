Real Madrid a pus banii pe masă! Decizia luată de Atletico după ce „galacticii” au oferit 150 de milioane de euro pentru Julian Alvarez + Ironiile lansate de clubul rival

Real Madrid a venit cu o explicație oficială în privința ofertei pentru Julian Alvarez (26 de ani).

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După ce au apărut mai multe speculații legate de suma de 150 de milioane de euro pusă pe masă de clubul lui Florentino Perez, „galacticii” au confirmat acum că rivala din oraș a refuzat oferta.

Atletico Madrid a refuzat oferta pentru Julian Alvarez

„Real Madrid anunță că, în urma ședinței Consiliului de Administrație care a avut loc astăzi, a făcut o ofertă de 150 de milioane de euro către Club Atletico de Madrid pentru transferul jucătorului Julián Álvarez.

După analizarea și evaluarea acesteia, Club Atlético de Madrid a mulțumit pentru oferta făcută, realizată în contextul relațiilor bune existente între cele două cluburi, și a respins-o, invocând clauza de reziliere a contractului jucătorului”, a fost comunicatul postat de „galactici”.

Atletico a reacționat rapid cu o postare pe X, cu mai multe emoji-uri care râd, ca răspuns la postarea Realului.

Ulterior, clubul a venit cu o precizare legată de comunicatul rivalei:

„Comunicat oficial cu precizările noastre referitoare la comunicatul oficial al vecinilor noștri de la Real Madrid:

V-a fost tăiată partea din videoclipul cu Papa în care acesta spunea că este și fan al lui Atleti. Probabil ați confundat politețea cu recunoștința, dar ca să nu rămână nicio îndoială: nu vă mulțumim pentru nimic. Nu analizăm și nici nu luăm în considerare nicio ofertă pentru Julian. Cum să nu ne înțelegem bine, dacă ne faceți să râdem chiar mai mult decât Barcelona?”

Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:

1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos… — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

După alte câteva minute, Atletico a venit cu o altă „înțepătură”:

„Profitând de relația bună pe care o aveți cu noul vostru președinte, ați putea să nu mai „furați” jucători de la academia noastră? Vă mulțumim mult, Real Madrid!”, a mai scris Atletico pe X.

P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, @realmadrid! — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

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