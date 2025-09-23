Doliu în tenis Fostul rival al lui Ilie Năstase a murit la 86 de ani » A fost mentorul lui Djokovic și a scris istorie în Cupa Davis

Nikola Pilic, legendarul tenismen și antrenor croat, a decedat la vârsta de 86 de ani.

Acesta a fost mentorul lui Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) și adversarul învins de Ilie Năstase (79 de ani) în finala Roland Garros 1973.

Federația Croată de Tenis a confirmat decesul lui Pilic, cel care s-a stins din viață marți dimineața, în orașul Opatija, din Croația, informează hts.hr

Născut pe 27 august 1939, la Split, Pilic a avut rezultate notabile atât ca jucător, cea mai bună clasare a sa fiind locul 6 mondial, cât și ca antrenor.

În anul 1967 ajungea până în semifinale la Wimbledon, iar în 1973 era învins de Ilie Năstase în finala turneului de la Roland Garros, scor 6-3, 6-3, 6-0. Cea mai bună performanță a sa la turneele de Grand Slam în proba de simplu.

Nikola Pilic (stânga) și Ilie Năstase (centru)/ Foto: IMAGO

„Niki” a evoluat și în circuitul de dublu, acolo unde a cucerit titlu la US Open în anul 1970 și a a ajuns până în semifinalele turneului de la Wimbedon, în 1962.

S-a retras din tenis la vârsta de 39 de ani, în 1978, iar ulterior a trecut la cariera de antrenor.

Pilic a devenit primul din istorie care a condus trei țări diferite spre câștigarea Cupei Davies: Germania (1988, 1989 și 1993), Croația (2005) și Serbia (2010).

Nikola Pilic, „tatăl din tenis” al lui Novak Djokovic

Nikola Pilic a fost unul dintre oamenii cheie din ascensiunea lui Novak Djokovic. La doar 10 ani, sârbul a fost luat sub aripă de legendarul croat.

„Nikola este tatăl meu din tenis. Un mentor. Un om care și-a împărtășit cu mine, în mod altruist, cunoștințele și experiența despre tenis și viață.

Minunata soție a lui Niki, Mija, și el m-au primit cu brațele deschise la academia lor de tenis din Germania și m-au tratat ca pe propriul lor copil”, afirma Nole despre Pilic, potrivit express.co.uk.

Sjor Niko. Moj teniski otac. Mentor. / Niki Pilic. My tennis father. My mentor.

👉 https://t.co/rdB5de5tFd pic.twitter.com/ZSVtRWVrs4 — Novak Djokovic (@DjokerNole) September 29, 2018

Michael Stich sau Goran Ivanisevic sunt alte nume importante ce au pășit în academia lui Nikola Pilic.

