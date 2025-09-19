Serena Williams, mesaj misterios Legendara tenismenă a făcut un anunț neașteptat : „Am fost aruncată într-un august dificil” +7 foto
Serena Williams și-a îngrijorat fanii prin postarea de pe Instagram
Serena Williams, mesaj misterios Legendara tenismenă a făcut un anunț neașteptat: „Am fost aruncată într-un august dificil"

Publicat: 19.09.2025, ora 11:33
Actualizat: 19.09.2025, ora 11:33
  • Serena Williams a stârnit recent îngrijorare și empatie în rândul fanilor când a postat un mesaj criptic pe Instagram în care vorbește despre un „august dificil”.

Legendara tenismenă Serena Williams, una dintre cele mai mari sportive din toate timpurile, a atras atenția publicului cu un mesaj sincer și misterios postat pe Instagram.

Serena, care s-a retras de curând din tenisul profesionist, a dezvăluit că a simțit nevoia de a face un pas în spate „pentru o perioadă” ca să-și găsească echilibrul.

La 43 de ani, Williams a vorbit deschis despre o „lună august dificilă” și despre importanța de a se concentra pe sănătatea sa mintală și pe bunăstarea personală, în detrimentul altor aspecte ale vieții.

Mi-am luat timp să respir”

Serena pare să traverseze o perioadă de reflecție profundă. În postarea sa, spune: „Draga mea cititoare, Vara mea a început bine, dar am fost aruncată într-un August dificil. Ca mulți dintre voi, am trecut prin provocări care mi-au testat spiritul și rezistența”.

serena8.jpg
serena8.jpg

Ea recunoaște că a simțit nevoia să distanțeze pentru o vreme: „Mi-am luat puțin timp deoparte să respir, să mă reconectez cu mine însămi și să îmi amintesc că e perfect în regulă să faci o pauză … chiar dacă este doar o seară liniștită cu tine. Orice contează”.

Serena Williams, afectată de pierderea în greutate?

Un detaliu care reapare constant când se discută despre starea Serenei este lupta ei cu kilogramele după nașterea copiilor. A dezvăluit în luna august că a folosit un medicament care a ajutat-o să slăbească peste 14 kg până acum.

Ea insistă însă că nu a fost ușor, nu a fost o „scurtătură” și că a făcut multă documentare înainte de a începe tratamentul. Dieta, sportul și un stil de viață sănătos au făcut parte din rutina ei dintotdeauna, însă anumite schimbări nu veneau, indiferent câtă muncă depunea.

Mesajul Serenei vine la un an de la retragerea sa oficială din sport și la scurt timp după o perioadă plină de schimbări majore în viața sa personală.

Are Serena Williams probleme în căsnicie?

Unii fani au speculat că postarea criptică s-ar putea referi la viața de familie, având în vedere că sportiva a mai declarat în trecut că mariajul cu Alexis Ohanian, tatăl celor două fiice ale sale, cu care e căsătorită de aproape opt ani, necesită multă muncă.

Serena subliniază că nu este momentul să dea detalii despre ce a determinat „augustul dificil”.

Ea i-a încheiat postarea cu un ton ușor, arătând cât de mult îi place o rochie roșie în fața unor ediții vechi de carte, alături de hashtag-ul #LadySerenaOfStocktonStreet, care face referire la noul ei podcast „Stockton Street”, pe care a anunțat că îl va lansa împreună cu sora ei, Venus Williams, din septembrie.

