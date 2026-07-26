Totul pentru calificare Auda vrea s-o elimine pe FCSB cu orice preț! Măsura luată în week-end

Auda și-a luat măsuri speciale înainte de returul cu FCSB din turul 2 preliminar al Conference League.

Auda - FCSB se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Voyo.

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FCSB a pierdut în mod surprinzător primul meci european al sezonului, 2-3 în Ghencea, și trebuie să se impună în Letonia pentru a evita o eliminare rușinoasă.

Auda vrea s-o elimine pe FCSB cu orice preț! Măsura luată în week-end

Iar Auda, aflată deja în partea a doua a campionatului, a ales să își menajeze aproape toți titularii la meciul din week-end.

Doar trei jucători care au fost titulari la București au început din primul minut meciul cu Daugavpils. Este vorba de fundașii Hrvoj și Oudraogo și mijlocașul Youba Traore.

Inclusiv portarul Purins a fost înlocuit! Planul lui Rihard Gorkss a funcționat, iar echipa sa a obținut toate cele 3 puncte și un moral bun înainte de returul cu FCSB.

Echipa de start cu FCSB: Purins - HRVOJ, OUEDRAOGO, Arroyo, Rubenis - Ibrahim, Y. TRAORE, Bongemba - Daskevics, K. Kone, Diedhiou

Purins - HRVOJ, OUEDRAOGO, Arroyo, Rubenis - Ibrahim, Y. TRAORE, Bongemba - Daskevics, K. Kone, Diedhiou Echipa de start cu Daugavpils: Sturins - HRVOJ, OUEDRAOGO, Kragliks, Aranda - Minins, Y. TRAORE, Lusweki - W. Fofana, M. Fofana, Appiah

Și Baciu a ales să facă schimbări majore, însă, din cauza problemelor din lot, a trebuit să folosească și cu Csikszereda 6 dintre titularii care au fost în primul „11” cu Auda: Târnovanu, Labonne, Dawa, Duarte, Radunovic și Tănase.

Dacă va trece de Auda, FCSB va da peste învingătoarea dintre Aluminij și Dinamo City, care au remizat în tur, 1-1.

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