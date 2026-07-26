Fostul internațional român Gabi Tamaș (42 de ani) a dezvăluit care e unul din cele mai mari regrete ale carierei sale.

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Retras din activitate în 2023, fostul fundaș a câștigat Asia Express alături de antrenorul Dan Alexa, precum și competiția Survivor România, anul acesta.

Marele regret al lui Gabi Tamaș: „Poate viața mea era schimbată”

Gabi Tamaș a povestit că, în perioada când juca pentru Cardiff City (august 2015 - februarie 2016), a primit o ofertă pe care a refuzat-o.

În schimb, fostul fundaș a ales să revină la FCSB. Tamaș regretă că a luat acea decizie, pentru că viața lui s-ar fi putut schimba radical.

„Poate regret că am avut o mini-ofertă de la cineva când eram la Cardiff. M-a sunat un fost antrenor și mi-a spus: «Uite, mă duc în League One (n.r. liga a treia din Anglia), vino la mine să mă ajuți și te bag în staff-ul meu. Mă refer pe carieră și pe viață».

Poate viața mea era schimbată și era, nu știu, în bine, în rău, habar n-am. Poate ăsta a fost un fel de regret al meu, că eram în Anglia acum și rămâneam în staff-ul lui.

Și am decis să vin la Steaua (n.r. FCSB). Am venit la Steaua și am câștigat Cupa, Supercupa și campionatul cu ei, ceea ce m-a bucurat foarte mult, dar poate pe viitor ajungeam altfel, în altă parte. Poate o luam pe antrenorat. Ăsta e un regret al meu”, a declarat Gabi Tamaș în cadrul emisiunii „Furnicuțele” de la Antena 1, citat de prosport.ro.

1 meci a jucat Gabi Tamaș pentru Cardiff City

De-a lungul carierei sale, Gabi Tamaș a jucat pentru Dinamo, FCSB, Astra Giurgiu, Celta Vigo, West Bromwich Albion, FC Voluntari, Hapoel Haifa, Spartak Moscova, Petrolul, U Cluj, Watford sau Concordia Chiajna.

Cele mai importante cifre din cariera lui Tamaș:

Dinamo: 85 meciuri, 4 goluri

West Bromwich: 77 meciuri, 3 goluri

FCSB: 72 meciuri, 2 goluri, 6 pase decisive

Hapoel Haifa: 66 meciuri, 5 goluri, 2 pase de gol

67 de selecții a adunat Gabi Tamaș pentru naționala României. A marcat 3 goluri

În cariera sa, fostul fundaș a câștigat un titlu în România, două Cupe ale Ligii, trei Cupe ale României, o Supercupă a României. A cucerit campionatul și o Supercupă și în Israel.

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