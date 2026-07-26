„Am meritat să pierdem”  Cristiano Bergodi, nemulțumit de jocul lui U Cluj după eșecul cu Sepsi: „Au jucat cei care erau odihniți” +11 foto
Foto: Sport Pictures
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„Am meritat să pierdem” Cristiano Bergodi, nemulțumit de jocul lui U Cluj după eșecul cu Sepsi: „Au jucat cei care erau odihniți”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.07.2026, ora 20:10
  • Sepsi - U Cluj 1-0. Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul „șepcilor roșii”, a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa în etapa a doua a Ligii 1.
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Doru Andrei a adus prima victorie obținută de Sepsi de la revenirea în primul eșalon, după o execuție de senzație reușită în minutul 22.

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Sepsi - U Cluj 1-0. Cristiano Bergodi: „Am meritat să pierdem”

Cristiano Bergodi a recunoscut superioritatea celor de la Sepsi și consideră că U Cluj nu ar fi meritat să câștige la Sfântu Gheorghe.

Întrebat dacă a vrut să-și menajeze jucătorii pentru returul cu Brann de joi, din turul 2 preliminar din Conference League, tehnicianul a răspuns:

„Au jucat cei care erau odihniți. Echipa a fost proaspătă. Doar doi sau trei jucători au evoluat joi (n.r. cu Brann). Au jucat cei care sunt în lot și asta este.

Sepsi a avut un joc foarte bun și nu pot să spun nimic pentru că eu sunt corect. Nu am pierdut pentru că s-a întâmplat ceva anume sau pentru că am menajat jucătorii. Au fost mai buni și asta este”, a declarat Cristiano Bergodi la Prima Sport.

Nu a fost o prestație bună deloc și, din păcate, asta este... am meritat să pierdem. Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

Cristiano Bergodi a vorbit și despre situația atacantului Jovo Lukic, care a participat la Campionatul Mondial alături de naționala Bosniei.

„Normal că poate fi o soluție (n.r. în returul cu Brann). El e un jucător foarte important pentru noi. Normal că joi avem un meci foarte dificil, dar cel mai important meci era astăzi, nu joi. Am pierdut meritat”, a mai spus Bergodi.

Pentru U Cluj urmează manșa secundă cu Brann din turul 2 preliminar din Conference League, de joi, de la ora 20:00. Meciul tur, disputat tot la Sfântu Gheorghe din cauza indisponibilității Cluj Arena, s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

FOTO. Doru Andrei, gol de senzație reușit în Sepsi - U Cluj 1-0

Golul reușit de Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj / foto: capturi Prima Sport
Golul reușit de Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (11 imagini)

Golul reușit de Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj / foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj / foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj / foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj / foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Doru Andrei, în Sepsi - U Cluj / foto: capturi Prima Sport
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