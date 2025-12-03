Rapid, Barcelona, handbal sau Craiova? Surprize mari în duelul audiențelor ultimelor două zile. România - Danemarca a întrecut așteptările

Luni și marți s-au jucat meciuri în Liga 1, Cupa României, la Mondialul de handbal, cărora li s-a adăugat derby-ul Barcelona - Atletico Madrid.

Toate meciurile au fost transmise de aceleași două televiziuni. Digi Sport și Prima Sport. Cine a câștigat duelul telespectatorilor, în rândurile de mai jos.

Fotbalul din Liga 1 are concurență serioasă în aceste zile, din punct de vedere al ratingurilor TV, fie din alte campionate, fie dintr-un alt sport.

Surprize mari în duelul audiențelor ultimelor două zile. România - Danemarca a întrecut așteptările

În primele două zile alea săptămânii, Digi Sport și Prima Sport, care dețin aproape toate drepturile pentru evenimentele sportive importante, au oferit meciuri importante din Liga 1, Cupa României, dar și din campionatul Spaniei și de la Campionatul Mondial de handbal feminin:

Luni, ora 19:00, U Cluj - U Craiova 0-0

Luni, ora 21:30, România - Danemarca 31-39

Marți, ora 19:30, FC Argeș - Rapid 2-1

Marți, ora 22:00, Barcelona - Atletico Madrid 3-1

Ultimul loc între aceste 4 meciuri, în ierarhia privitorilor, aparține meciului disputat de Rapid la Mioveni.

De exemplu, derby-ul din La Liga, chiar dacă s-a jucat la o oră mult mai înaintată și s-a terminat dincolo de miezul nopții, a făcut un rating aproape dublu față de FC Argeș - Rapid și o cotă de piață de peste două ori mai mare.

Marea surpriză e dată de ce audiență a produs meciul de handbal România - Danemarca, de la Mondialul de handbal feminin.

Ratingul a fost la fel ca la Barcelona - Atletico.

În schimb, liderul celor 4 transmisiuni luate în calcul a fost meciul Universitatea Cluj - Universitatea Craiova 0-0.

Audiența celor 4 evenimente sportive

MECI RATING COTA DE PIAȚĂ U Cluj - U Craiova 2,6% 7,7% Barcelona - Atletico Madrid 2% 8,3% România - Danemarca 2% 6,7% FC Argeș - Rapid 1,2% 3,7% * ratingul măsoară numărul televizoarelor deschise pe respectivul eveniment, din totalul televizoarelor existente în Româia** cota de piață măsoară câte televizoare sunt pe un meci, dar din totalul celor deschise în acel interval orar

Și ziua de miercuri propune un duel tare

Pe parcursul zilei de azi se va petrece aproape aceeași situație ca în precedentele două zile.

Sunt meciuri tari în Cupa României și în La Liga, iar România are un joc extrem de important la Campionatul Mondial de Handbal.

Farul - Dinamo (Cupa României), ora 18:30, Digi Sport 1, Prima Sport 1

România - Ungaria ( Mondial handbal), ora 19:00, Digi Sport 2, Prima Sport 2

Bilbao - Real Madrid (La Liga), ora 20:00, Digi Sport 3, Prima Sport 3

UTA - FCSB (Cupa României), ora 21:00, Digi Sport 2, Prima Sport 2

