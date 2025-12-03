România, într-o grupă infernală! Naționala de rugby va înfrunta, la Mondialul din 2027, campioana en titre și un alt adversar foarte puternic

România și-a aflat adversarii de la Campionatul Mondial de Ruby din 2027.

Tragerea la sorți s-a desfășurat la Sydney, iar „stejarii” au fost incluși în grupa B, alături de actuala campioană mondială, Africa de Sud

Pe lângă Africa de Sud, campioana en titre, România va întâlni Georgia, una dintre cele mai puternice echipe ale turneului, și Italia.

Grupă infernală pentru România la Campionatul Mondial de Rugby din 2027

Turneul final, extins pentru prima dată de la 20 la 24 de echipe, se va desfășura în Australia, între 1 octombrie și 13 noiembrie 2027.

Grupele la Campionatul Mondial de Rugby din 2027:

Grupa A : Noua Zeelandă, Australia, Chile, Hong Kong

Grupa B : Africa de Sud, Italia, Georgia, România

: Africa de Sud, Italia, Georgia, Grupa C : Argentina, Fiji, Spania, Canada

: Argentina, Fiji, Spania, Canada Grupa D : Irlanda, Scoția, Uruguay, Portugalia

: Irlanda, Scoția, Uruguay, Portugalia Grupa E : Franța, Japonia, SUA, Samoa

: Franța, Japonia, SUA, Samoa Grupa F: Anglia, Țara Galilor, Tonga, Zimbabwe

În optimile de finală se vor califica echipele de pe locurile 1 și 2 din fiecare grupă, plus patru dintre cele mai bune echipe de pe locul 3.

Cele 52 de meciuri ale turneului final se vor disputa în orașele Adelaide, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth, Sydney și Townsville, conform rugbyromania.ro.

Cum a obținut România biletele pentru Campionatul Mondial din 2027

România a obţinut biletele pentru CM 2027 prin parcursul bun de la Campionatul European de Rugby 2025.

„Stejarii” au câştigat partida decisivă împotriva Belgiei, în deplasare, la Mons, scor 31-14 și s-au calificat matematic la Mondial.

În cadrul turneului european, elevii lui David Gerard au cucerit medalia de bronz după ce au învins Portugalia, scor 21-7 (18-0), la Lisabona.

