Liga 1 vs Real, Atleti, Guardiola, Arteta FCSB și derby-urile din play-off, audiență peste Real - Atletico și Arsenal - City! Cum stau Steaua și Liga 2

Meciurile cu potențial de a face rating din Liga 1 s-au jucat joi și vineri. Duminică au avut loc două meciuri mari în Anglia și Spania. Care e raportul.

Din nou, etapa internă a fost câștigată de un joc al FCSB-ului, care deși e în play-out, a învins două derby-uri de play-off: Dinamo - Craiova și CFR - Rapid,

În weekend, la prânz, s-a jucat și prima etapă din play-off-ul Ligii 2. Meciul Stelei cu Corvinul, de două ori și jumătate sub audiența altui meci de liga secundă.

Pregătirea meciului de baraj Turcia - România, care se va juca joi, la Istanbul, a dat peste cap programul campionatului intern. Meciurile importante, atractive pentru televiziuni, s-au jucat joi și vineri, tocmai pentru ca jucătorii convocați de Lucescu să se prezinte de sâmbătă sub comanda lui.

Dinamo - Craiova a avut loc joi, la oră de prim-time, în timp ce CFR - Rapid s-a jucat vineri, la o oră târzie, și s-a terminat aproape de miezul nopții.

Și din play-out , FCSB e tot prima în audiențe

Chiar și programată așa, etapa a fost câștigată, în ierarhia jocurilor interne, tot de FCSB. Care, chiar dacă evoluează în play-out, e tot cea mai urmărită, așa cum s-a întâmplat și pe parcursul sezonului regulat.

FCSB - UTA 1-0, care s-a disputat vineri, de la ora 19:00, a avut cu aproape 10% rating mai mare decât Dinamo - Craiova 0-1 și cu mai mult de 20% peste CFR - Rapid.

FCSB - UTA 1-0 3,6% rating

Dinamo - Craiova 0-1 3,3

CFR - Rapid 1-0 2,7

Datele sunt pentru publicul comercial, cel cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Real - Atletico, la fel ca FC Argeș - U Cluj!

În schimb, duminică s-au jucat două meciuri mari în Spania și Anglia. Derby-ul Madridului a avut ca oră de start 22:00.

Chiar dacă s-a disputat practic cam pe același interval orar cu meciul CFR - Rapid, de vineri, Real vs Atletico a fost departe de nivelul audienței jocului din Gruia.

Duelul Pancu - Gâlcă a avut cu 50% mai mulți telespectatori decât Vinicius vs Julian Alvarez. Real - Atletico a înregistrat 1,8% rating.

Celălalt meci mare, de afară, a fost finala Cupei Ligii Angliei, Arsenal - Manchester City 0-2. S-a jucat la oră de prime-time, a început la 18:30, a fost difuzat exclusiv de Digi Sport.

Audiența a fost asemănătoare cu cea de la FC Argeș - U Cluj 0-1, partidă disputată sâmbătă seara în play-off-ul Ligii 1. Guardiola vs Arteta a avut 1,9%, confruntarea de la Mioveni 1,7%.

Comparativ cu meciurile FCSB - UTA și Dinamo - Craiova, cele două partide de la Madrid și de pe Wembley au fost undeva la jumătate din volumul telespectatorilor.

Câtă lume se uită la Liga 2 și la CSA Steaua

În weekend-ul precedent a luat startul și play-off-ul Ligii a 2-a, unde singura echipă care evoluează fără a avea o miză sportivă reală e chiar Steaua, care nu are drept de promovare.

Meciurile au fost programate sâmbătă și duminică, la prânz. Audiența acestora, cumulat pe Digi Sport și Prima Sport:

Sepsi - Bihor 3-0, s-a jucat duminică la 13:00 - rating 0,63%

Corvinul - Steaua 1-0, s-a jucat sâmbătă la 12:30 - rating 0,26%

Voluntari - Chindia 5-1, s-a jucat duminică la 11:00 - rating 0,25%

Două dintre aceste jocuri de Liga 2 au fost învinse, ieri, de un meci de handbal feminin. Ikast - Gloria Bistrița 34-35, disputat duminică, în play-off-ul pentru sferturile de finală ale Champions League și transmis de Digi Sport și Prima Sport, dar nu pe canalul principal, a făcut un rating de 0,43%.

Comparativ, thrillerul România - Turcia 31-37, din barajul pentru accesul la Campionatul Mondial de handbal masculin, transmis de Pro Arena duminică seara, a făcut infim: sub 0,1%.

