Decizie importantă TAS a respins cererea FRF prin care a încercat blocarea contestației împotriva lui Burleanu » Anunț favorabil lui Ilie Drăgan
Răzvan Burleanu (stânga) și Ilie Drăgan (dreapta) continuă la TAS lupta pentru șefia FRF
Diverse

alt-text Viorel Tudorache , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 23.03.2026, ora 13:24
alt-text Actualizat: 23.03.2026, ora 19:27
  • Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a hotărât ca procesul intentat de Ilie Drăgan (41 de ani) împotriva candidaturii lui Răzvan Burleanu (41 de ani) să fie soluționat de un singur arbitru.
  • Termenul pentru judecarea dosarului nu a fost încă stabilit.

Decizia vizează contestația prin care Ilie Drăgan atacă dreptul actualului președinte FRF de a beneficia de al patrulea mandat în fruntea Federației.

19:20 Un nou proces deschis de Drăgan

În paralel cu contestația de la TAS, Ilie Drăgan a deschis la Tribunalul București un nou proces pentru suspendarea validării alegerii lui Răzvan Burleanu în funcția de președinte al FRF pentru al patrulea mandat.

Știrea inițială:

Contestația împotriva candidaturii lui Răzvan Burleanu va fi judecată de un singur arbitru

La Adunarea Generală din 18 martie, Răzvan Burleanu a fost reales în funcția de președinte, obținând 258 de voturi, în timp ce contracandidatul său, Ilie Drăgan, a fost susținut de doar cinci membrii.

Ilie Drăgan a încercat să suspende alegerile, dar tribunalul de la Lausanne a decis ca Adunarea Generală din 18 martie să se desfășoare, urmând ca dreptul lui Răzvan Burleanu de a candida pentru al patrulea mandat să fie analizat ulterior.

Ilie Drăgan a spus că FRF ar fi dorit un complet de trei arbitri pentru a-l pune în dificultate financiară

Dincolo de fondul speței, părțile s-au aflat în dezacord și în privința procedurii de judecată. Contestatarul a solicitat judecarea în regim de urgență și cu arbitru unic, invocând costurile ridicate ale unui complet extins.

„Noi am solicitat o procedură de urgenţă la TAS, dar FRF a refuzat. Ei vor să ne judecăm în regim normal şi cu trei arbitri.

Noi am solicitat un arbitru deoarece pentru trei sunt costuri foarte mari la TAS. E o problemă financiară pentru mine, iar ei s-au bazat pe chestia asta. Dar am oameni apropiaţi care fac chetă pentru treaba asta de la TAS.

Încă nu am făcut împrumut la bancă, dar iau în considerare acest lucru. Cea mai ieftină variantă, cu un arbitru, costă 5-10.000 de franci elveţieni”, a menţionat Drăgan, după ce i s-a interzis să-și țină discursul, iar agenții de securitate au încercat să-l scoată din sala în care s-au ținut alegerile.

FOTO. Ilie Drăgan a fost umilit la Adunarea Generală din 18 martie

Galerie foto (14 imagini)

Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+14 Foto
labels.photo-gallery

Ilie Drăgan: „Burleanu a mințit pe toată lumea”

Ilie Drăgan speră ca Tribunalul de Arbitraj Sportiv să decidă că al patrulea mandat al lui Răzvan Burleanu încalcă regulamentele FRF.

„Domnul Burleanu nu este onest, a minţit pe toată lumea. Ştie toată lumea, a spus că va sta două mandate la conducerea FRF, după care a trecut la trei, iar acum se pregăteşte de al patrulea. În regulament scrie foarte clar că nicio persoană nu poate deţine funcţia de preşedinte pentru mai mult de trei mandate.

Când tu îţi depui candidatura, ai trei mandate sau nu ai? Punct. Domnul Burleanu a crezut că nu va candida nimeni, ăsta e adevărul, şi că el se va «sacrifica» pentru binele fotbalului românesc.

Dar s-a înşelat, iar acum o să mergem la TAS, unde sper că va face dreptate privind candidatura dânsului. Nu poţi să elimini principiul alternării la putere. E unul dintre principiile promovate de UEFA şi FIFA. Preşedinţii UEFA şi FIFA au dreptul la doar trei mandate, la fel şi în statutul FRF scrie tot trei mandate.

Noi vom merge până la capăt să vedem dacă e corectă candidatura. Dacă nici la TAS nu se schimbă ceva, ne putem lua gândul de la orice speranţă de schimbare în bine a fotbalului românesc”, a mai transmis Drăgan.

FOTO. Imagini de la Adunarea Generală a FRF din 18 martie

Galerie foto (45 imagini)

Gino Iorgulescu, prezent la Adunarea Generală a FRF. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Gino Iorgulescu, prezent la Adunarea Generală a FRF. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Gino Iorgulescu, prezent la Adunarea Generală a FRF. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Gino Iorgulescu, prezent la Adunarea Generală a FRF. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Gino Iorgulescu, prezent la Adunarea Generală a FRF. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro
+45 Foto
labels.photo-gallery

Top stiri
„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”
Diverse
23.03
„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”
Citește mai mult
„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”
Ce urmează la Rapid  Victor Angelescu a anunțat schimbările care ar urma să aibă loc în vară la gruparea giuleșteană
Superliga
23.03
Ce urmează la Rapid Victor Angelescu a anunțat schimbările care ar urma să aibă loc în vară la gruparea giuleșteană
Citește mai mult
Ce urmează la Rapid  Victor Angelescu a anunțat schimbările care ar urma să aibă loc în vară la gruparea giuleșteană
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Nationala
23.03
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Citește mai mult
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Farmacia Hotăranu revine în viața Bucureștiului. Cu o istorie de peste 100 de ani, monumentul păstrează vitrine elegante, comandate la Viena, și va deveni muzeu
B365
23.03
Farmacia Hotăranu revine în viața Bucureștiului. Cu o istorie de peste 100 de ani, monumentul păstrează vitrine elegante, comandate la Viena, și va deveni muzeu
Citește mai mult
Farmacia Hotăranu revine în viața Bucureștiului. Cu o istorie de peste 100 de ani, monumentul păstrează vitrine elegante, comandate la Viena, și va deveni muzeu

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 33 rapid 19 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
24.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share