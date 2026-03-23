Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a hotărât ca procesul intentat de Ilie Drăgan (41 de ani) împotriva candidaturii lui Răzvan Burleanu (41 de ani) să fie soluționat de un singur arbitru.

Termenul pentru judecarea dosarului nu a fost încă stabilit.

Decizia vizează contestația prin care Ilie Drăgan atacă dreptul actualului președinte FRF de a beneficia de al patrulea mandat în fruntea Federației.

În paralel cu contestația de la TAS, Ilie Drăgan a deschis la Tribunalul București un nou proces pentru suspendarea validării alegerii lui Răzvan Burleanu în funcția de președinte al FRF pentru al patrulea mandat.

Știrea inițială:

Contestația împotriva candidaturii lui Răzvan Burleanu va fi judecată de un singur arbitru

La Adunarea Generală din 18 martie, Răzvan Burleanu a fost reales în funcția de președinte, obținând 258 de voturi, în timp ce contracandidatul său, Ilie Drăgan, a fost susținut de doar cinci membrii.

Ilie Drăgan a încercat să suspende alegerile, dar tribunalul de la Lausanne a decis ca Adunarea Generală din 18 martie să se desfășoare, urmând ca dreptul lui Răzvan Burleanu de a candida pentru al patrulea mandat să fie analizat ulterior.

Ilie Drăgan a spus că FRF ar fi dorit un complet de trei arbitri pentru a-l pune în dificultate financiară

Dincolo de fondul speței, părțile s-au aflat în dezacord și în privința procedurii de judecată. Contestatarul a solicitat judecarea în regim de urgență și cu arbitru unic, invocând costurile ridicate ale unui complet extins.

„Noi am solicitat o procedură de urgenţă la TAS, dar FRF a refuzat. Ei vor să ne judecăm în regim normal şi cu trei arbitri.

Noi am solicitat un arbitru deoarece pentru trei sunt costuri foarte mari la TAS. E o problemă financiară pentru mine, iar ei s-au bazat pe chestia asta. Dar am oameni apropiaţi care fac chetă pentru treaba asta de la TAS.

Încă nu am făcut împrumut la bancă, dar iau în considerare acest lucru. Cea mai ieftină variantă, cu un arbitru, costă 5-10.000 de franci elveţieni”, a menţionat Drăgan, după ce i s-a interzis să-și țină discursul, iar agenții de securitate au încercat să-l scoată din sala în care s-au ținut alegerile.

Ilie Drăgan: „Burleanu a mințit pe toată lumea”

Ilie Drăgan speră ca Tribunalul de Arbitraj Sportiv să decidă că al patrulea mandat al lui Răzvan Burleanu încalcă regulamentele FRF.

„Domnul Burleanu nu este onest, a minţit pe toată lumea. Ştie toată lumea, a spus că va sta două mandate la conducerea FRF, după care a trecut la trei, iar acum se pregăteşte de al patrulea. În regulament scrie foarte clar că nicio persoană nu poate deţine funcţia de preşedinte pentru mai mult de trei mandate.

Când tu îţi depui candidatura, ai trei mandate sau nu ai? Punct. Domnul Burleanu a crezut că nu va candida nimeni, ăsta e adevărul, şi că el se va «sacrifica» pentru binele fotbalului românesc.

Dar s-a înşelat, iar acum o să mergem la TAS, unde sper că va face dreptate privind candidatura dânsului. Nu poţi să elimini principiul alternării la putere. E unul dintre principiile promovate de UEFA şi FIFA. Preşedinţii UEFA şi FIFA au dreptul la doar trei mandate, la fel şi în statutul FRF scrie tot trei mandate.

Noi vom merge până la capăt să vedem dacă e corectă candidatura. Dacă nici la TAS nu se schimbă ceva, ne putem lua gândul de la orice speranţă de schimbare în bine a fotbalului românesc”, a mai transmis Drăgan.

