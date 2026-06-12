Las Fierbinți și Esca, surclasați de Mondial! Meciul de deschidere a făcut din Antena 1 liderul absolut al zilei de joi. Doar două partide din Liga 1 au avut rating mai mare
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Las Fierbinți și Esca, surclasați de Mondial! Meciul de deschidere a făcut din Antena 1 liderul absolut al zilei de joi. Doar două partide din Liga 1 au avut rating mai mare

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 13:52
alt-text Actualizat: 12.06.2026, ora 14:04
  • Antena 1 a plătit pentru drepturile TV ale Mondialului în jur de 20 de milioane de euro. E pentru prima dată când o televiziune comercială din România transmite un CM.
  • Mexic - Africa de Sud 2-0 a bătut pe linie Pro TV, având un rating aproape dublu decât Știrile cu Andreea Esca.
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A debutat Campionatul Mondial și prima seară a fost una de mare succes pentru televiziunea care difuzează meciurile în România.

Antena 1 a făcut un efort financiar colosal pentru a achiziționa drepturile TV ale turneului, achitând o sumă care se apropie de 20 de milioane de euro.

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Las Fierbinți și Esca, surclasați de Mondial

Primul meci difuzat a fost cel de deschidere: Mexic - Africa de Sud, care a început la ora clasică la care se dispută și partidele din UEFA Champions League, 22:00.

Audiența înregistrată a fost foarte mare, în ciuda faptului că echipele aflate pe gazon nu erau nici una dintre favoritele competiției și nici n-au produs un meci de calitate.

Pe publicul comercial, cel care ia în calcul persoanele cu vârsta între 21 și 54 de ani, meciul a atins 7,8% rating. A fost liderul absolut al zilei de joi.

Peste tot ceea ce a propus Pro TV, o televiziune care câștigă de regulă în peste 90% dintre zilele unui an.

Top 5 programe TV joi, 11 iunie

  • Mexic - Africa de Sud (Antena 1) 7,9% rating
  • Las Fierbinți (Pro TV) 6,3
  • Vremea (Știrile Pro TV) 5,3
  • Știri din Sport (Pro TV) 4,8
  • Filmul Curierul (Pro TV) 4,7

Meciul de pe Azteca a avut și o cotă de piață pe care Antena 1 o atinge extrem de rar pe parcursul anului: s-a apropiat de 35%. Aceasta măsoară câte televizoare, dintre cele deschise în România în intervalul respectiv, au fost pe meci.

Concluzia: la fiecare 20 de televizoare pornite, nu mai puțin de 7 erau pe Antena 1 în timpul meciului.

La capitolul cotă de piață, de regulă, programul care câștigă mereu e Jurnalul de Știri al Pro TV-ului, prezentat de Andreea Esca. De această dată, Esca a fost învinsă categoric. Meciul de la Ciudad de Mexico a înregistrat un share cu 30% mai mare.

16,7%
a fost ratingul meciului Turcia - România 1-0, transmis de Prima TV în martie, barajul pentru CM, partida care e de departe liderul absolut de audiență pentru un program TV în ultimul an și jumătate

Audiența meciului e una foarte mare și în comparație cu partidele din campionatul României. O comparație pe același target, cel comercial, plaseză Mexic - Africa de Sud pe locul 3 între cele mai vizionate meciuri de fotbal din sezonul 2025-2026 în competiția internă.

Doar două jocuri au fost peste deschiderea Mondialului: FCSB - Rapid și Craiova - FCSB, dar și acestea cu doar 0,1% mai mult. Meciurile interne au fost difuzate de Digi Sport și Prima Sport, televiziuni de sport.

Meciul de deschidere de la Mondial versus cele mai urmărite partide din România în ultimul an

  • FCSB - Rapid 2-1 7,9% rating
  • Craiova - FCSB 1-0 7,9
  • Mexic - Africa de Sud 2-0 7,8
  • Rapid - FCSB 2-2 6,7
  • FCSB - Dinamo 0–0 6,5

Meciul de deschidere de la CM versus alte meciuri internaționale în ultimul an

  • Mexic - Africa de Sud 2-0 7,8
  • PSG - Arsenal 1-1, 4-3 pen. 6,2
  • Bayern - PSG 1-1 5,3
  • Bayern - Real Madrid 4-3 4,1
  • Barcelona - Real Madrid 3-2 3,9

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