Când se joacă El Clasico Data și ora pentru meciul Barcelona - Real Madrid, care poate decide titlul în La Liga

Mai sunt 5 etape până când Barcelona și Real Madrid vor fi din nou față în față. De data asta, pe Camp Nou, în meciul care poate decide campioana din La Liga!

Când se joacă El Clasico, data și ora, în rândurile de mai jos.

Partida este programată în etapa a 35-a, cu doar 3 runde înainte de finalul sezonului, ceea ce o transformă într-un moment-cheie al campionatului spaniol.

Rezultatul direct poate înclina decisiv balanța în lupta pentru titlu.

Când se joacă El Clasico, meciul care poate decide titlul în La Liga

Conform jurnaliștilor de la Movistar, postul care transmite partida în Spania, El Clasico se va juca duminică, 10 mai, de la ora 22:00.

Barcelona - Real Madrid nu este doar un simplu meci de fotbal, ci unul dintre cele mai importante derby-uri din lume, cu o tradiție de peste un secol.

În tur, madrilenii s-au impus cu 2-1.

După 29 de etape, echipa lui Hansi Flick e lider în La Liga, cu 73 de puncte, iar formația lui Alvaro Arbeloa e pe 2, cu 4 puncte mai puțin. Podiumul e completat de Villarreal, cu 58 de puncte.

Cum arată ultimele runde din La Liga pentru Barcelona și Real Madrid

Etapa FC Barcelona Real Madrid 30 Atletico Madrid (d) Mallorca (d) 31 Espanyol (a) Girona (a) 32 Getafe (d) Betis (d) 33 Celta Vigo (a) Alaves (a) 34 Osasuna (d) Espanyol (d) 35 Real Madrid (a) Barcelona (d) 36 Alaves (d) Oviedo (a) 37 Real Betis (a) Sevilla (d) 38 Valencia (d) Athletic Club (a)

