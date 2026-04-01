Rapid i-a dat banii lui Dan Petrescu Giuleștenii au plătit sub presiunea licenței UEFA

Rapid a închis litigiul cu Dan Petrescu, după luni de tensiuni .

Plata a fost efectuată sub presiunea termenului-limită impus de UEFA, pentru a nu pune în pericol obținerea licenței europene

Giuleștenii i-au plătit lui Dan Petrescu suma de 120.000 de euro, bani pe care inițial trebuiau să îi vireze către CFR Cluj pentru transferul lui Kader Keita din iulie 2025.

Rapid a achitat datoria către Dan Petrescu

Rapid a fost obligată să achite datoria până pe 31 martie pentru a obține licența UEFA necesară participării în cupele europene.

CFR Cluj trebuia să-i returneze lui Dan Petrescu banii pe care acesta îi împrumutase clubului. Din cauza problemelor financiare ale grupării din Gruia și pentru ca Petrescu să-și poată acoperi tratamentul medical, CFR Cluj a cesionat creanța către antrenor, iar Rapid a fost notificată să vireze suma direct către el.

Comisia de Recurs a FRF a amânat pronunțarea pentru 2 aprilie

Deși banii au ajuns la Dan Petrescu, cazul nu este încă complet încheiat, deoarece mai există câteva formalități administrative în curs de finalizare la comsii.

Pe 26 martie 2026, Comisia de Recurs a FRF a anunțat că amână pronunțarea pentru 2 aprilie 2026, ora 14:00.

Din informațiile GOLAZO.ro, oficialii Rapid au comunicat la FRF că au fost virați cei 120.000 de euro către Dan Petrescu.

Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj după umilința de la Häcken

Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj în august 2025, după înfrângerea rușinoasă cu BK Häcken, scor 2-7, suferită în manșa tur din play-off-ul Conference League.

Imediat după meciul din Suedia, antrenorul a decis să rezilieze contractul, asumându-și responsabilitatea eșecului și luând o pauză pentru a se concentra pe problemele medicale cu care se confruntă.

La conferința de presă de la finalul partidei de la Häcken, Dan Petrescu a anunțat cu lacrimi în ochi: „Mi-e rușine de ce s-a întâmplat astăzi! A fost ultimul meu meci la CFR Cluj!

În toată cariera mea de 25 de ani ca antrenor, echipele mele nu au primit niciodată 7 goluri. Nici măcar 5! O zi dezastruoasă pentru mine și pentru echipă”.

