Dezvăluiri de la negocieri Ce ar fi spus Boloni despre Burleanu: „Credeam că e vai de mama lui!” + de ce n-au avut succes discuțiile

Aurel Țicleanu, membru al comisiei tehnice FRF, a comentat iminenta numire oficială a lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer și a dat detalii despre negocierile de acum 4 ani, cu Ladislau Boloni.

„Nu mi se pare normal ca Hagi să nu aibă obiectiv în Liga Națiunilor”

„Lucrurile, după mine, sunt foarte clare, dar, în primul rând, vreau să îmi exprim satisfacţia că la echipa naţională am putut să-l aducem pe nea Mircea (n.r.- Lucescu). Acum vine Gheorghe Hagi.

Din punct de vedere al echipei naţionale, este un câştig lucrul ăsta, pentru că nu voia nimeni să vină. Când eşti tânăr, te duci la o echipă de club, ai energie pe care o consumi în fiecare zi.

De la o anumită vârstă, devii selecţioner, mai mult urmăreşti jucătorii, adversarii şi ai stabilită o anumită strategie. Pentru mine este un plus că vine Gheorghe Hagi. Ne conferă o anumită linişte”, a spus Aurel Ţicleanu, la Prima Sport.

Nu mi se pare normal ca Hagi să nu aibă obiectiv în Liga Națiunilor. Avem așteptări de la el. Transmit că nu am așteptări? Burleanu n-are timp să-ți dea 4 ani. Orice antrenor e ținut de rezultate Aurel Țiceanu

Boloni despre Burleanu: „Credeam că e vai de mama lui, dar nu e deloc așa”

Țicleanu a vorbit și despre istoricul negocierilor dintre Ladislau Boloni și Răzvan Burleanu, venite înaintea numirii lui Edi Iordănescu, în 2022:

„Președintele Burleanu m-a sunat să vorbesc cu Loți, am vorbit, apoi a plecat o delegație FRF la Nisa. După, m-a sunt Loți: «Ce părere mi-a făcut Burleanu! Citesc și eu ziarele și credeam că e vai de mama lui, dar nu e deloc așa».

A venit Loți la București, discuțiile au continuat aici. Loți a tot inventat lucruri, unul a fost ca vrea un salariu mai mare. FRF are un anumit buget, cu el vine la tine, că te cheama Lucescu, Iordănescu, asta putem să-ți oferim, asta îți dăm. Sunt bani care vin odată cu realizarea obiectivelor și acolo se poate jongla, pot fi generoși dacă sunt rezultate.

El a zis «Eu sunt Boloni și vreau mai mult » . Tot timpul a cerut altceva. Eu îl știu bine, el voia altceva și poate asta mergea cu șeicii și pe unde a mai fost, aici nu s-a putut.

Nu mi-a spus dar sunt convins că nu a avut încredere în grupul de jucători. Noi nu aveam, cum nu avem nici acum, jucători în primele 5 campionate din lume. Cam asta a fost cu Boloni, pe scurt. Eu nu spun că cererea lui nu era justificată”.

