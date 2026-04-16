Dezvăluiri de la negocieri Ce ar fi spus Boloni despre Burleanu: „Credeam că e vai de mama lui!" + de ce n-au avut succes discuțiile
alt-text Publicat: 16.04.2026, ora 19:11
  • Aurel Țicleanu, membru al comisiei tehnice FRF, a comentat iminenta numire oficială a lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer și a dat detalii despre negocierile de acum 4 ani, cu Ladislau Boloni.
Chivu, show la conferință Antrenorul lui Inter, despre controversele în care e atras: „Nu sunt idiot. Dacă nu înțelegem ironia, mai bine ne apucăm de altceva!”
„Nu mi se pare normal ca Hagi să nu aibă obiectiv în Liga Națiunilor”

„Lucrurile, după mine, sunt foarte clare, dar, în primul rând, vreau să îmi exprim satisfacţia că la echipa naţională am putut să-l aducem pe nea Mircea (n.r.- Lucescu). Acum vine Gheorghe Hagi.

Din punct de vedere al echipei naţionale, este un câştig lucrul ăsta, pentru că nu voia nimeni să vină. Când eşti tânăr, te duci la o echipă de club, ai energie pe care o consumi în fiecare zi.

De la o anumită vârstă, devii selecţioner, mai mult urmăreşti jucătorii, adversarii şi ai stabilită o anumită strategie. Pentru mine este un plus că vine Gheorghe Hagi. Ne conferă o anumită linişte”, a spus Aurel Ţicleanu, la Prima Sport.

Nu mi se pare normal ca Hagi să nu aibă obiectiv în Liga Națiunilor. Avem așteptări de la el. Transmit că nu am așteptări? Burleanu n-are timp să-ți dea 4 ani. Orice antrenor e ținut de rezultate Aurel Țiceanu

Boloni despre Burleanu: „Credeam că e vai de mama lui, dar nu e deloc așa”

Țicleanu a vorbit și despre istoricul negocierilor dintre Ladislau Boloni și Răzvan Burleanu, venite înaintea numirii lui Edi Iordănescu, în 2022:

„Președintele Burleanu m-a sunat să vorbesc cu Loți, am vorbit, apoi a plecat o delegație FRF la Nisa. După, m-a sunt Loți: «Ce părere mi-a făcut Burleanu! Citesc și eu ziarele și credeam că e vai de mama lui, dar nu e deloc așa».

A venit Loți la București, discuțiile au continuat aici. Loți a tot inventat lucruri, unul a fost ca vrea un salariu mai mare. FRF are un anumit buget, cu el vine la tine, că te cheama Lucescu, Iordănescu, asta putem să-ți oferim, asta îți dăm. Sunt bani care vin odată cu realizarea obiectivelor și acolo se poate jongla, pot fi generoși dacă sunt rezultate.

El a zis «Eu sunt Boloni și vreau mai mult». Tot timpul a cerut altceva. Eu îl știu bine, el voia altceva și poate asta mergea cu șeicii și pe unde a mai fost, aici nu s-a putut.

Nu mi-a spus dar sunt convins că nu a avut încredere în grupul de jucători. Noi nu aveam, cum nu avem nici acum, jucători în primele 5 campionate din lume. Cam asta a fost cu Boloni, pe scurt. Eu nu spun că cererea lui nu era justificată”.

„Se înșală amarnic”  Dani Coman a răbufnit după sacțiunea drastică pe care a primit-o: „Dacă cineva crede că îmi va închide gura...”
Tragedie Fostul portar al lui Arsenal și Juventus  a murit la 48 de ani, după ce a fost lovit de tren
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
„Era opusul lui Deac” Daniel Pancu, despre plecarea vedetei aduse cu surle și trâmbițe în 2025: „Chiar nu-i vedeam utilitatea”
Clement, fratele lui Istvan

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Frumosul și bestia

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce credeai, Edi?

Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Un bărbat în picioare

Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Le grand Monsieur

Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Mircea Lucescu - numărând timpul

Il Luce s-a stins pe teren

A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Latin Mannschaft

Metoda Spalletti

Când victima devine complicele huliganilor

Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
