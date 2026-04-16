Chivu, show la conferință Antrenorul lui Inter, despre controversele în care e atras: „Nu sunt idiot. Dacă nu înțelegem ironia, mai bine ne apucăm de altceva!”

Cristi Chivu a susținut azi o conferință de presă înaintea meciului de vineri seară, pe teren propriu, împotriva lui Cagliari, în etapa 33 din Serie A

Nerazzurrii au un avans de 9 puncte față de locul 2, ocupat de campioana en titre Napoli, și 12 puncte față de locul 3, AC Milan.

Chivu: „Nu am inventat nimic și am spus-o cu zâmbetul pe buze”

După victoria din meciul împotriva lui Como, 4-3, Chivu a făcut o glumă la interviuri când a fost întrebat de titlu: „Vorbesc și eu de calificarea în Champions pentru sezonul viitor, precum colegii mei antrenori. Suntem aproape de a o realiza, matematica ne spune că încă nu e rezolvată”.

Acum, antrenorul român a comentat felul în care au fost interpretate cuvintele sale în presa italiană, într-un mod mai curând controversat decât în spirit de glumă:

„Dacă nu înțelegem ironia, mai bine ne apucăm de altceva. Trăim într-o lume în care prea multe lucruri sunt luate prea în serios, tratate superficial sau spuse greșit, bazat pe obiective sau prietenii.

A mea a fost o glumă, dar a fost bazată pe realitate. Am vorbit mereu despre calificarea în Liga Campionilor și am început să spun și eu lucruri reale. Nu am inventat nimic și am spus-o cu zâmbetul pe buze. Poate că unii au luat-o prost.

Trebuie să ai simțul umorului, fotbalul e un joc și trebuie tratat ca atare. Apoi, există echipe care au atitudinea corectă și reușesc să câștige, alte care au încercat. Doar una poate învinge în final.

Nu ar trebui să te superi dacă echipa ta sau prietenul tău nu reușește, ci mai degrabă să-i lauzi pe cei care fac tot posibilul să-și atingă obiectivele”.

Chivu: „Pot fi orice, dar cu siguranță nu sunt un idiot”

Întrebat dacă este posibil ca acum, când a început să aibă rezultate la Inter, persoanele din exterior să aibă o percepție diferită despre el, dar el să fi fost mereu la fel, Chivu a răspuns:

„Pot fi orice, dar cu siguranță nu sunt un idiot. Viața m-a învățat să mă adaptez momentului, rolului pe care îl ocup.

Dacă la început vorbeam grupului într-un anumit fel, lucrurile s-au schimbat pe parcurs. Așa cum s-au schimbat așteptările. Un antrenor fără experiență, au spus. Îl vor da afară, au spus, și apoi au dat lista cu cine va veni în locul meu.

În schimb, am mers mai departe datorită unui grup de oameni care de la început au avut ambiția de a fi competitivi, respectând ceea ce li se cerea. Pe parcurs, totul s-a schimbat, în special după meciul cu Juve, când a început o atitudine critică în media, atât pentru Inter în general, cât și pentru jucători. Acolo s-a schimbat narațiunea, dar nu am creat niciodată controverse.

Nu mi-am pus niciodată o mască, am încercat întotdeauna să nu vorbesc despre arbitri și să mențin echilibrul. Dacă cuiva nu-i place ce spun, ceva ce este în concordanță cu ceea ce am spus întotdeauna, nu e treaba mea.

Mă gândesc la mine, la oamenii care mă iubesc, lucrez pentru ei, nu pentru a fi iubit de alții.

Ca să clarific ce am spus înainte de meciul cu Juve… am spus ceva ce a fost relatat altfel: «Când voi vedea un antrenor care poate spune că arbitrul a greșit în favoarea lui, voi începe să vorbesc și eu despre arbitri». Dar nu am spus niciodată că voi fi primul care vorbește despre arbitri, așa cum s-a interpretat.

Ideea mea era că atunci când văd un antrenor care recunoaște că a primit o decizie în favoarea lui, atunci s-ar putea să încep să vorbesc despre arbitri, dar nu am spus niciodată că voi fi primul. Să fie clar, am vrut să subliniez acest lucru!”.

Chivu: „Îmi fac autocritica în oglindă în fiecare dimineață”

Tehnicianul de 45 de ani a vorbit și despre declarația președintelui Marotta, care a precizat că vrea ca românul să continue pe banca lui Inter și din sezonul următor, iar singura îndoială pe care a avut-o a fost legată de lipsa de experiență a lui Chivu:

„Mă perfecționez în fiecare zi și-mi fac autocritica în oglindă în fiecare dimineață, învăț din greșelile pe care le fac. Sper că nu am făcut prea multe, deși s-a mai întâmplat.

Și eu uit, uneori am priorități bazate pe narațiunea din exterior. Oamenii gândesc superficial ca să obțină titluri bombastice și audiență pe rețelele sociale. Doar pentru că negativitatea vinde.

Trebuie să încerc să-i fac pe jucători să se simtă importanți și iubiți. Nu sunt roboți. Trebuie să câștige respectul coechipierilor. Cel mai important lucru este să nu repete aceleași greșeli. Acolo câștigi experiență. Mereu cu ambiția de a fi mai bun decât cu o zi înainte”.

Citește și

