Tragedie Fostul portar al lui Arsenal și Juventus  a murit la 48 de ani, după ce a fost lovit de tren
Campionate

alt-text Publicat: 16.04.2026, ora 18:02
alt-text Actualizat: 16.04.2026, ora 19:23
  • Alex Manninger, fostul portar al lui Arsenal și Juventus, a murit la numai 48 de ani după un tragic accident.

În jurul orei 9:20 (ora României), în Salzburg, Austria, orașul natal al lui Manninger, mașina în care se afla a fost lovită de un tren la o trecere fără barieră.

Fostul portar al lui Arsenal și Juventus a murit la 48 de ani după ce a fost lovit de tren

Conform salzburg.orf.at, Manninger, în ciuda eforturilor făcute de medicii de pe ambulanță, nu a mai putut fi resuscitat la locul accidentului după ce a fost scos din mașină.

Din primele informații, nu ar mai fi alte victime. Manninger ar fi fost singur în mașină, în timp ce în tren s-ar fi aflat aproximativ 25 de pasageri. Poliția a demarat o investigație pentru a determina cauza accidentului.

„Alexander Manninger a fost un ambasador remarcabil al fotbalului austriac, atât pe teren, cât și în afara lui.

Prin cariera sa internațională, a stabilit standarde și a inspirat și format mulți tineri portari. Profesionalismul, calmul și seriozitatea sa l-au făcut o parte importantă a echipelor sale, precum și a echipei naționale”, a declarat într-un comunicat Peter Schöttel directorul Asociației de Fotbal din Austria.

Campion în Premier League și Serie A

Manninger a fost crescut de Salzburg, formația din orașul natal, pentru care a apucat să joace doar un meci. După un sezon la Grazer AK, austriacul a fost transferat de Arsene Wenger la Arsenal. A mai trecut pe la Fiorentina, Espanyol, Torino, Bologna și Siena, până să revină acasă, la RB Salzburg.

În 2008, a semnat cu Udinese, dar după 2 săptămâni a fost transferat de Juventus, unde a petrecut 4 ani. După alți 4 ani la Augsburg, în Germania, Manninger și-a încheiat cariera de fotbalist la Liverpool, în 2017, unde nu a apucat însă să debuteze.

De-a lungul carierei, Manninger a câștigat titlul, Cupa Angliei și două Supercupe cu Arsenal, dar și titlul în Serie A cu Juventus.

33 de selecții
a bifat Manninger în tricoul naționalei Austriei, alături de care a participat la Euro 2008

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

JUVENTUS arsenal accident auto tren alex manninger
Top stiri
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Superliga
10:46
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Citește mai mult
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Superliga
00:18
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Citește mai mult
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Nationala
16.04
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Citește mai mult
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
B365
16.04
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
Citește mai mult
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă

Echipe/Competiții

fcsb 26 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 14 rapid 19 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share