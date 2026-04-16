Fostul portar al lui Arsenal și Juventus a murit la 48 de ani după ce a fost lovit de tren

Alex Manninger, fostul portar al lui Arsenal și Juventus, a murit la numai 48 de ani după un tragic accident.

În jurul orei 9:20 (ora României), în Salzburg, Austria, orașul natal al lui Manninger, mașina în care se afla a fost lovită de un tren la o trecere fără barieră.

Conform salzburg.orf.at, Manninger, în ciuda eforturilor făcute de medicii de pe ambulanță, nu a mai putut fi resuscitat la locul accidentului după ce a fost scos din mașină.

Din primele informații, nu ar mai fi alte victime. Manninger ar fi fost singur în mașină, în timp ce în tren s-ar fi aflat aproximativ 25 de pasageri. Poliția a demarat o investigație pentru a determina cauza accidentului.

Nußdorf am Haunsberg: Eine Garnitur der Lokalbahn erfasste am Donnerstagmorgen einen Pkw. Am Steuer war der früherer National-Torwart Alexander Manninger. Für den 48-Jährigen kam jegliche Hilfe zu spät. https://t.co/qxiOdchN4U pic.twitter.com/a8ILPCE5JH — Kronen Zeitung (@krone_at) April 16, 2026

„Alexander Manninger a fost un ambasador remarcabil al fotbalului austriac, atât pe teren, cât și în afara lui.

Prin cariera sa internațională, a stabilit standarde și a inspirat și format mulți tineri portari. Profesionalismul, calmul și seriozitatea sa l-au făcut o parte importantă a echipelor sale, precum și a echipei naționale”, a declarat într-un comunicat Peter Schöttel directorul Asociației de Fotbal din Austria.

Campion în Premier League și Serie A

Manninger a fost crescut de Salzburg, formația din orașul natal, pentru care a apucat să joace doar un meci. După un sezon la Grazer AK, austriacul a fost transferat de Arsene Wenger la Arsenal. A mai trecut pe la Fiorentina, Espanyol, Torino, Bologna și Siena, până să revină acasă, la RB Salzburg.

În 2008, a semnat cu Udinese, dar după 2 săptămâni a fost transferat de Juventus, unde a petrecut 4 ani. După alți 4 ani la Augsburg, în Germania, Manninger și-a încheiat cariera de fotbalist la Liverpool, în 2017, unde nu a apucat însă să debuteze.

De-a lungul carierei, Manninger a câștigat titlul, Cupa Angliei și două Supercupe cu Arsenal, dar și titlul în Serie A cu Juventus.

33 de selecții a bifat Manninger în tricoul naționalei Austriei, alături de care a participat la Euro 2008

