Aurel Țicleanu/ Foto: sportpictures.eu
„Fotbalul românesc este mai sărac” Aurel Țicleanu, îndurerat de trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu: „Un pas înaintea tuturor”

alt-text Publicat: 07.04.2026, ora 22:36
  • Aurel Țicleanu (67 de ani), fost internațional și legendă a clubului U Craiova, a vorbit despre decesul lui Mircea Lucescu.
  • „Il Luce” a murit astăzi la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie.
  • El a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025

Component al echipei naționale în primul mandat al lui Mircea Lucescu la naționala României (1981-1986), Țicleanu și-a exprimat și el regretul cu privire la trecerea în neființă a fostului selecționer.

Aurel Țicleanu: „Fotbalul românesc este mult mai sărac”

„Eu tot timpul l-am considerat un antrenor care a constituit o bornă foarte importantă, pentru că, până la apariția antrenorului Mircea Lucescu, aceștia aveau un anumit profil, anumite calități.

După ce a apărut el, au început să aibă alt profil. A adus un echilibru între partea teoretică și cea practică. Nu întâmplător a stat până la vârsta asta la nivel internațional.

Face parte din grupul celor mai mari antrenori din lumea asta. În momentul asta, fotbalul românesc este mult mai sărac.

Dincolo de tristețea asta este și o «satisfacție»Ș Dumnezeu l-a iubit și a făcut să fie cu un pas înaintea tuturor. A fost un om mare, un profesionist convins”, a declarat Aurel Țicleanu la Prima Sport.

1970. În tricoul echipei naționale a României. Foto - Imago.jpg 1992. Antrenor în Italia, la Brescia. Foto - Imago.jpg 2000. O învinge pe Real Madrid și câștigă Supercupa Europei cu Galatasaray. Foto - Imago.jpg 2003. Alături de Daniel Pancu la Beșiktaș. Foto - Imago.jpg 2003. Campion cu Beșiktaș Foto - Imago.jpg
