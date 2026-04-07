„Despărțirea de o parte din propria identitate” Dinamo, mesaj impresionant la moartea lui Mircea Lucescu + alte cluburi care au scris despre marele jucător și antrenor

Cluburi românești și din străinătate au transmis mesaje în urma decesului lui Mircea Lucescu, survenit în această seară, la Spitalul Universitar, la vârsta de 80 de ani

Mircea Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025

Dinamo București: „Este despărțirea de o parte din propria identitate”

„Imaginea veșnică a unui simbol! Din nefericire, astăzi, lumea fotbalului românesc este mai săracă.

[...] Pentru Dinamo, nu este doar o pierdere. Este despărțirea de o parte din propria identitate. Mircea Lucescu nu a fost doar un nume în istoria clubului. A fost unul dintre cei care au scris-o.

Între 1963 și 1977, a îmbrăcat tricoul alb-roșu cu mândrie și responsabilitate, adunând 250 de meciuri și 57 de goluri. A fost liderul unei generații care a adus 7 titluri de campion și o Cupă a României, dar dincolo de cifre, a fost expresia inteligenței din teren, a eleganței și a spiritului de învingător care definește Dinamo. [...]

Mircea Lucescu a însemnat însă mai mult decât trofee. A însemnat viziune. A însemnat caracter. A însemnat continuitate.

A fost un reper pentru fotbalul românesc și european, un antrenor care a format generații, a inspirat destine și a dus mai departe, peste granițe, numele fotbalului românesc.

Pentru Dinamo, numele Lucescu nu va fi niciodată doar un capitol de istorie. Va rămâne un simbol. Un simbol al pasiunii, al sacrificiului și al excelenței.

Astăzi ne luăm rămas-bun, dar moștenirea sa rămâne vie în culorile clubului, în memoria suporterilor și în tot ceea ce înseamnă spiritul dinamovist. Odihnește-te în pace, Mircea Lucescu! Clubul Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au iubit”, a notat formația din Ștefan cel Mare.

Rapid: „Vom păstra în suflet pentru totdeauna amintirile, emoțiile și trofeele”

„Cuvintele sunt prea mici pentru un nume atât de mare…

Mircea Lucescu ne-a părăsit după o viață dedicată fotbalului. Un om care a format generații, a scris istorie și care ne-a făcut de atâtea ori mândri că suntem români.

Vom păstra în suflet pentru totdeauna amintirile, emoțiile și trofeele câștigate împreună!

Mulțumim pentru tot, nea Mircea! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a scris clubul Rapid.

„Rămas bun, Mircea Lucescu! Mulţumim pentru tot!”, au postat cei de la Corvinul.

Mesajul turcilor de la Galatasaray și Beșiktaș

„El este cel care a adus o altă cupă europeană în țara noastră, cu Supercupa UEFA pe care a câștigat-o și al 15-lea titlu.

Suntem profund întristați să aflăm că Mircea Lucescu, care a fost antrenorul echipei noastre, a decedat.

Condoleanțe familiei, fanilor și comunității fotbalistice a lui Mircea Lucescu. Nu te vom uita, Lucescu”, a scris clubul din Istanbul.

„Am aflat cu mare tristețe că fostul nostru antrenor, Mircea Lucescu, arhitectul titlului nostru în anul celei de-a 100-a aniversări, a decedat. Nu te vom uita niciodată, Lucescu, odihnește-te în pace. La revedere, Luce”, a postat clubul Beșiktaș.

Eski teknik direktörümüz, 100. yılımızdaki şampiyonluğumuzun mimarı Mircea Lucescu’nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Seni hiçbir zaman unutmayacağız Lucescu, huzur içinde uyu.



Elveda Luce. 🖤🤍 pic.twitter.com/MfkGPKyhDm — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 7, 2026

Dinamo Kiev: „Numele lui Mircea Lucescu este gravat pentru totdeauna în istoria clubului nostru”

„[...] Condoleanțe pentru marea pierdere a lui Mircea Lucescu au fost exprimate de președintele FC Dinamo (Kiev) Igor Surkis, antrenorul principal Igor Kostyuk și căpitanul echipei, Vitali Buyalsky:

«Cu profundă tristețe și inimă grea am aflat vestea că legendarul antrenor Mircea Lucescu, pe care îl cunoșteam cu toții foarte bine, a decedat la 80 de ani.

Numele lui Mircea Lucescu este gravat pentru totdeauna în istoria clubului nostru. Sub conducerea sa, Dinamo a obținut victorii strălucite pe plan intern, în special medaliile de campioni, și a devenit, de asemenea, deținătoarea Cupei Ucrainei și a Supercupei.

În vremuri dificile, experiența, carisma și dăruirea sa pentru fotbal au ajutat echipa să-și recapete stabilitatea, să devină o campioană plină de caracter, credință și încredere.

Experiența sa colosală, înțelegerea profundă a jocului, înțelepciunea și rezistența au lăsat o amprentă de neuitat asupra inimilor tuturor celor care au avut privilegiul de a face parte din aceeași echipă cu el.

Transmitem sincere condoleanțe familiei și prietenilor lui Mirčí Lucescu. Împărtășim cu ei această durere a pierderii. Va fi mereu amintit. Mircea Lucescu va continua să trăiască în inimile noastre. Dumnezeu să se odihnească în pace.



Igor Surkis, președintele FC Dinamo (Kiev)

Igor Kostyuk, antrenorul principal al FC Dinamo (Kiev)

Vitaly Buyalsky, căpitanul echipei»”.

Răzvan Burleanu, președintele FRF: „Rămânem cu lecțiile sale, cu eleganța”

„Este o zi neagră pentru România și pentru fotbalul mondial. Ne-a părăsit un om care a trăit prin și pentru fotbal în fiecare secundă a existenței sale.

Mircea Lucescu nu a fost doar un antrenor, ci un profesor de viață pentru generații întregi de jucători. A fost un om care a iubit acest sport mai mult decât orice în viață, iar impactul său asupra fotbalului nostru este incomensurabil.

În aceste momente de grea încercare, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată.

Rămânem cu lecțiile sale, cu eleganța domniei sale și cu un gol imens care nu va putea fi umplut niciodată. Drum lin printre stele, Domnule Lucescu”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

Gino Iorgulescu: „Nu pot uita că marele Lucescu m-a debutat la națională”

„Nu găsesc acum, în aceste clipe atât de grele, cuvintele care să spună cât regret moartea lui Mircea Lucescu, un OM care mi-a fost profesor, prieten și exemplu de profesionalism și competență!

Nu pot uita că marele Lucescu m-a debutat, în 1981, la echipa națională, așa cum nu voi uita niciodată anii în care ne-a fost aproape…

Adio, Mircea!

Dumnezeu să te odihnească în pace!

Gino Iorgulescu”, e mesajul președintelui Ligii, postat pe pagina LPF.

Șahtior Donețk: „ Odihnește-te în pace, Mare Antrenor”

„La revedere, Mister…

Azi, 7 aprilie, a decedat legendarul antrenor de fotbal Mircea Lucescu. Avea 80 de ani…

Lucescu a condus Șahtior în perioada 2004-2016. Sub conducerea sa, „minerii” au jucat 573 de meciuri. Împreună cu echipa din Donețk, mentorul român a câștigat 22 de trofee: 8 titluri de Campion al Ucrainei, 6 cupe ale Ucrainei și 7 supercupe ale Ucrainei, și primul trofeu european pentru club - Cupa UEFA (2009).

Lucescu este deținătorul recordului de sezoane jucate, meciuri și titluri câștigate. E cel mai de succes antrenor din istoria Șahtiorului.

Clubul de Fotbal Șahtior transmite cele mai sincere condoleanțe familiei lui Mircea Lucescu - soției Nelly, fiului Răzvan, nepoților Marilu și Matei, celor dragi și prietenilor săi, tuturor celor care l-au cunoscut și l-au apreciat pe domnul.

Toate gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familia sa și de milioanele de fani din România și din întreaga lume în aceste zile.

Vă mulțumim pentru tot, Mister. Numele tău va fi întipărit pentru totdeauna în istoria fotbalului mondial.

Odihnește-te în pace, Mare Antrenor”.

Federația Turcă de Fotbal: „Contribuțiile sale nu vor fi niciodată uitate”

„Ne exprimăm profunda durere pentru trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu; transmitem condoleanțe familiei sale, celor dragi, Federației Române de Fotbal și cluburilor Beșiktaș și Galatasaray.

Contribuțiile aduse de domnul Mircea Lucescu fotbalului turc, atât la nivel național, cât și la nivel de club, nu vor fi niciodată uitate și vor fi mereu amintite cu laude”, a scris TFF.

A Millî Takımımızın ve Romanya Millî Takımının eski teknik direktörü Mircea Lucescu, kalbiyle ilgili yaşadığı bir dizi rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.



34 yaşında başladığı antrenörlük kariyerinde elde ettiği başarılarla dünyanın en çok… pic.twitter.com/jnKkYSBFfv — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) April 7, 2026

Elogiul lui Inter: „Viziune, carismă și o cultură extraordinară a jocului”

„FC Internazionale Milano și întreaga lume nerazzurra se alătură cu profundă emoție doliului pentru trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, îmbrățișându-i familia cu afecțiune.

Născut la București pe 29 iulie 1945, Lucescu a fost unul dintre cei mai influenți și respectați antrenori din fotbalul internațional, lăsând o amprentă profundă oriunde a antrenat, datorită viziunii, carismei și culturii extraordinare a jocului.

Preluând conducerea lui Inter în decembrie 1998, a condus echipa de-a lungul unui sezon european remarcabil, dincolo de faza grupelor Ligii Campionilor UEFA și până în sferturile de finală, unde parcursul s-a încheiat împotriva viitoarei câștigătoare, Manchester United.

În total, Lucescu a stat pe bancă în 22 de meciuri la Inter. Perioada sa la Inter reprezintă o piatră de hotar semnificativă într-o carieră lungă și de succes: a câștigat 37 de trofee ca antrenor, o listă de realizări care îl plasează printre cei mai decorați antrenori din istoria fotbalului mondial.

Un antrenor cu o mare profunzime umană și profesională, Mircea Lucescu a întruchipat valori precum priceperea, eleganța și pasiunea, lăsând o moștenire semnificativă în lumea fotbalului”.

FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Mircea Lucescu e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari.



➡️ https://t.co/0haqC64TLB — Inter ⭐⭐ (@Inter) April 7, 2026

Citește și

