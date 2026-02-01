Nistor încântat de rapidiști Fotbalistul de la U Cluj abia așteaptă să revină pe Giulești: „Fani senzaționali, chiar dacă m-au înjurat tot meciul”

Rapid - U Cluj 0-2. Dan Nistor (37 de ani), veteranul oaspeților, a vorbit despre victoria echipei sale, dar și despre fanii prezenți în Giulești.

U Cluj s-a impus cu scorul de 2-0 în fața Rapidului, iar Dan Nistor a fost unul dintre marcatori. Mijlocașul a înscris din penalty, în minutul 85.

Celălalt gol al echipei antrenate de Cristiano Bergodi a fost marcat de Oucasse Mendy, în minutul 67.

Rapid - U Cluj 0-2 . Dan Nistor: „Sunt niște fani senzaționali”

Dan Nistor, veteranul celor de la U Cluj, i-a lăudat pe fanii Rapidului, chiar dacă l-au înjurat pe tot parcursul meciului.

„Mă bucur că am revenit, sunt sănătos și-mi pot ajuta echipa. Sunt trei puncte foarte importante. Cred că meciul cu FC Argeș (n.r. - de marți, din etapa 25) este capital pentru noi.

Cred că și din cauza problemelor de lot am avut fluctuațiile de formă. Sper să revină și ceilalți accidentați și sunt convins că vom arăta mai bine.

La Rapid sunt niște fani senzaționali, e și acustica, pare că sunt 40-50.000 de fani. Sper să ne revedem aici în play-off. De public nu mai zic, chiar dacă m-a înjurat tot meciul ”, a declarat Dan Nistor, conform digisport.ro.

8.174 de spectatori au fost prezenți în Giulești, la partida dintre Rapid și U Cluj

În urma acestei victorii, U Cluj a urcat pe locul 5 în Liga 1, cu 39 de puncte. Rapid se află pe locul 3, cu 45 de puncte, la unul singur în spatele liderului U Craiova.

Pentru echipa lui Cristiano Bergodi urmează meciul cu FC Argeș de marți, de la ora 18:00, din etapa 25. Partida va fi live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dan Nistor, despre Mendy: „Mă bucur că a venit”

Mijlocașul în vârstă de 37 de ani a vorbit și despre evoluția lui Oucasse Mendy, marcatorul primului gol și cel care a obținut penalty-ul din minutul 85.

„Cred că Răzvan (n.r. Zamfir, director sportiv la U Cluj) l-a descoperit pe Mendy, de la el a venit acest transfer. Mă bucur că a venit, cred că a fost omul meciului. A debutat senzațional și sper să nu se oprească aici.

Dacă vom câștiga cu FC Argeș, vom trece peste și vom fi la mâna noastră. Sunt sigur că vom fi alții la ora meciului”.

600.000 de euro este cota de piață a lui Oucasse Mendy, conform Transfermarkt

Pentru Mendy a fost primul meci în tricoul celor de la U Cluj. Francezul a fost transferat luna aceasta de la RAAL La Louviere, formație din prima ligă belgiană.

Extrema dreapta și-a început cariera la academia celor de la Montpellier. Mendy a mai trecut pe la Marignane, Martigues și apoi pe la RAAL La Louviere.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Dinamo 24 45 3 Rapid 24 45 4 FC Argeș 24 40 5 U Cluj 24 39 6 Botoșani 23 38 7 UTA Arad 24 38 8 Oțelul Galați 23 36 9 CFR Cluj 24 35 10 Farul 23 31 11 FCSB 23 31 12 Petrolul 23 21 13 Unirea Slobozia 24 21 14 Csikszereda 23 19 15 Hermannstadt 24 17 16 Metaloglobus 24 11

