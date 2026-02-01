Nistor încântat de rapidiști Fotbalistul de la U Cluj abia așteaptă să revină pe Giulești: „Fani senzaționali, chiar dacă m-au înjurat tot meciul” +24 foto
Foto: Raed Krishan
Superliga

Nistor încântat de rapidiști Fotbalistul de la U Cluj abia așteaptă să revină pe Giulești: „Fani senzaționali, chiar dacă m-au înjurat tot meciul”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.02.2026, ora 10:26
  • Rapid - U Cluj 0-2. Dan Nistor (37 de ani), veteranul oaspeților, a vorbit despre victoria echipei sale, dar și despre fanii prezenți în Giulești.

U Cluj s-a impus cu scorul de 2-0 în fața Rapidului, iar Dan Nistor a fost unul dintre marcatori. Mijlocașul a înscris din penalty, în minutul 85.

Celălalt gol al echipei antrenate de Cristiano Bergodi a fost marcat de Oucasse Mendy, în minutul 67.

„Asta a făcut ca Rapid să nu aibă ocazii”  Cristi Săpunaru o laudă pe U Cluj + E îngrijorat în privința lui Moruțan și Paraschiv: „Nu mai e timp”
Citește și
„Asta a făcut ca Rapid să nu aibă ocazii” Cristi Săpunaru o laudă pe U Cluj + E îngrijorat în privința lui Moruțan și Paraschiv: „Nu mai e timp”
Citește mai mult
„Asta a făcut ca Rapid să nu aibă ocazii”  Cristi Săpunaru o laudă pe U Cluj + E îngrijorat în privința lui Moruțan și Paraschiv: „Nu mai e timp”

Rapid - U Cluj 0-2. Dan Nistor: „Sunt niște fani senzaționali

Dan Nistor, veteranul celor de la U Cluj, i-a lăudat pe fanii Rapidului, chiar dacă l-au înjurat pe tot parcursul meciului.

„Mă bucur că am revenit, sunt sănătos și-mi pot ajuta echipa. Sunt trei puncte foarte importante. Cred că meciul cu FC Argeș (n.r. - de marți, din etapa 25) este capital pentru noi.

Cred că și din cauza problemelor de lot am avut fluctuațiile de formă. Sper să revină și ceilalți accidentați și sunt convins că vom arăta mai bine.

La Rapid sunt niște fani senzaționali, e și acustica, pare că sunt 40-50.000 de fani. Sper să ne revedem aici în play-off. De public nu mai zic, chiar dacă m-a înjurat tot meciul”, a declarat Dan Nistor, conform digisport.ro.

8.174 de spectatori
au fost prezenți în Giulești, la partida dintre Rapid și U Cluj

În urma acestei victorii, U Cluj a urcat pe locul 5 în Liga 1, cu 39 de puncte. Rapid se află pe locul 3, cu 45 de puncte, la unul singur în spatele liderului U Craiova.

Pentru echipa lui Cristiano Bergodi urmează meciul cu FC Argeș de marți, de la ora 18:00, din etapa 25. Partida va fi live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dan Nistor, despre Mendy: „Mă bucur că a venit”

Mijlocașul în vârstă de 37 de ani a vorbit și despre evoluția lui Oucasse Mendy, marcatorul primului gol și cel care a obținut penalty-ul din minutul 85.

„Cred că Răzvan (n.r. Zamfir, director sportiv la U Cluj) l-a descoperit pe Mendy, de la el a venit acest transfer. Mă bucur că a venit, cred că a fost omul meciului. A debutat senzațional și sper să nu se oprească aici.

Dacă vom câștiga cu FC Argeș, vom trece peste și vom fi la mâna noastră. Sunt sigur că vom fi alții la ora meciului”.

600.000 de euro
este cota de piață a lui Oucasse Mendy, conform Transfermarkt

Pentru Mendy a fost primul meci în tricoul celor de la U Cluj. Francezul a fost transferat luna aceasta de la RAAL La Louviere, formație din prima ligă belgiană.

Extrema dreapta și-a început cariera la academia celor de la Montpellier. Mendy a mai trecut pe la Marignane, Martigues și apoi pe la RAAL La Louviere.

Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (24 imagini)

Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - U Cluj, meci în etapa #24. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+24 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2346
2Dinamo2445
3Rapid2445
4FC Argeș2440
5U Cluj2439
6Botoșani2338
7UTA Arad2438
8Oțelul Galați2336
9CFR Cluj2435
10Farul2331
11FCSB2331
12Petrolul2321
13Unirea Slobozia2421
14Csikszereda2319
15Hermannstadt2417
16Metaloglobus2411

Citește și

„Asta a făcut ca Rapid să nu aibă ocazii”  Cristi Săpunaru o laudă pe U Cluj + E îngrijorat în privința lui Moruțan și Paraschiv: „Nu mai e timp”
Superliga
09:41
„Asta a făcut ca Rapid să nu aibă ocazii” Cristi Săpunaru o laudă pe U Cluj + E îngrijorat în privința lui Moruțan și Paraschiv: „Nu mai e timp”
Citește mai mult
„Asta a făcut ca Rapid să nu aibă ocazii”  Cristi Săpunaru o laudă pe U Cluj + E îngrijorat în privința lui Moruțan și Paraschiv: „Nu mai e timp”
Dezamăgit de rezerve Costel Gâlcă, nemulțumit: „La Sibiu vor intra alții” + Ce a spus despre Paraschiv și Moruțan
Superliga
23:24
Dezamăgit de rezerve Costel Gâlcă, nemulțumit: „La Sibiu vor intra alții” + Ce a spus despre Paraschiv și Moruțan
Citește mai mult
Dezamăgit de rezerve Costel Gâlcă, nemulțumit: „La Sibiu vor intra alții” + Ce a spus despre Paraschiv și Moruțan

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
liga 1 u cluj Dan Nistor rapid oucasse mendy
Știrile zilei din sport
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
Superliga
01.02
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
Citește mai mult
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața” Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!”
Superliga
01.02
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața” Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!”
Citește mai mult
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața” Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!”
FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană
Superliga
01.02
FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană
Citește mai mult
FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului
Liga 3
01.02
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului
Citește mai mult
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
PAOK, o mare de torțe Despărțire emoționantă de fanii dispăruți în accidentul din România, la primul meci al alb-negrilor la Salonic
PAOK, o mare de torțe Despărțire emoționantă de fanii dispăruți în accidentul din România, la primul meci al alb-negrilor la Salonic
23:33
I-a răspuns după 2 luni! Becali și Rădoi, discuție despre transferuri: „Era și pe lista lui la Craiova!” + de ce îi respingea apelurile
I-a răspuns după 2 luni! Becali și Rădoi, discuție despre transferuri: „Era și pe lista lui la Craiova!” + de ce îi respingea apelurile
22:22
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
23:17
„Era cam gata fără victorie” VIDEO. Tănase a tremurat serios după ce a ratat penalty-ul cu Csikszereda: „Nu mai vedeam nimic”
 „Era cam gata fără victorie”  VIDEO.  Tănase a tremurat serios după ce a ratat penalty-ul cu Csikszereda: „Nu mai vedeam nimic”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Top stiri din sport
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
Superliga
01.02
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
Citește mai mult
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
Stranieri
01.02
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
Citește mai mult
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
&nbsp;Chivu e pe val VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are&nbsp; 10 victorii &icirc;n ultimele 11 etape din Serie A!
Stranieri
01.02
Chivu e pe val VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are 10 victorii în ultimele 11 etape din Serie A!
Citește mai mult
&nbsp;Chivu e pe val VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are&nbsp; 10 victorii &icirc;n ultimele 11 etape din Serie A!
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid
Campionate
01.02
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid
Citește mai mult
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid

Echipe/Competiții

fcsb 100 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 29 rapid 22 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 11

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
02.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share