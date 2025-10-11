Cu bicicletă specială și la hotel Austriecii au sosit la Marriott. Selecționerul Rangnick, protejat după operațiile suferite la gleznă

Austria e la București. Alaba, Arnautovic, Sabitzer și colegii lor au ajuns sâmbătă seară, s-au cazat la Marriott și au intrat în ședință cum au ajuns la hotel.

Selecționerul Ralf Rangnick se deplasează peste tot cu o bicicletă specială, pentru a-i proteja glezna. De ce a suferit mai multe operații în septembrie.

România - Austria se va juca duminică, de la 21:45, și va fi transmis în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Au ajuns austriecii la București. Sâmbătă seară, la 19:30, jucătorii și antrenorii încă erau jos, în holul hotelului Marriott, urcând cu liftul în camerele lor.

Patru tineri români, fani ai internaționalilor lui Ralf Rangnick, îmbrăcați în tricourile echipelor favorite, Bayern, Borussia Dortmund și Real Madrid, i-au așteptat pentru poze și autografe.

Rangnick, pe bicicletă cum a intrat în hotel la București

Selecționerul Rangnick are o bicicletă specială pentru a se deplasa aici, inclusiv în interiorul hotelului.

O bicicletă medicinală, care îi protejează glezna după mai multe intervenții chirurgicale la o clinică din Germania.

A fost internat două săptămâni în a doua jumătate a lui septembrie și din nou operat. Cauza: se infectase cu o bacterie în spital, în iunie. A fost supus mai multor proceduri.

Așa a urcat antrenorul în vârstă de 67 de ani în lift, astfel s-a dus în cameră. Și tot la fel avea să vină mai târziu, la conferința de presă.

Austria, direct în sala de ședințe cum a ajuns la Marriott

Jucătorii, în frunte cu vedetele Alaba, Arnautovic și Sabitzer, n-au avut timp decât să-și lase bagajele în camere. După un sfert de oră, au coborât pentru a intra direct în sala de ședințe.

Conferința lui Rangnick și a lui Nicolas Seiwald (24 de ani, mijlocașul defensiv de la RB Leipzig) a fost întârziată 15 minute. Pentru că nu sosiseră bagajele tuturor jurnaliștilor austrieci.

