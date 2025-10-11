Teodor Ilincăi (42 de ani) va interpreta imnul național la meciul cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial.

România - Austria se joacă duminică, de la 21:45, pe Arena Națională. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Duelul cu Austria este extrem de important pentru selecționata lui Mircea Lucescu, după ce Bosnia a remizat în Cipru, scor 2-2. „Tricolorii” au șansa de a termina grupa pe locul secund dacă vor câștiga ultimele 3 meciuri rămase, cu Austria, Bosnia și San Marino.

Teodor Ilincăi va interpreta imnul la meciul cu Austria

După ce Lidia Buble a cântat imnul la meciul amical cu Moldova, la partida cu Austria artistul ales pentru interpretarea imnului de stat este Teodor Ilincăi.

Ilincăi este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați tenori din generația sa, iar de-a lungul timpului a colaborat cu mai multe teatre de operă din toată lumea.

El a câștigat numeroase premii și distincții de-a lungul vremii, fiind cunoscut la nivel internațional.

În anunțul său, FRF a ținut să explice că artiștii care acceptă invitația de a intona imnul la meciurile naționalei nu sunt plătiți pentru asta.

„Tonul imnului de stat al României va fi dat de tenorul Teodor Ilincăi, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați tenori ai generației sale.

Posesor a numeroase premii și distincții, a colaborat cu prestigioase teatre de operă din toată lumea: Monte Carlo, Londra, Hamburg, Viena, Sevilia, Genova, Budapesta, Hanovra, Berlin, Dresda, München, Düsseldorf, Bilbao, Moscova, Toulouse, Tbilisi, Riga, Varșovia, Tokyo, Strasbourg, Barcelona, Cardiff, Bruxelles, Madrid, Sydney, Paris, San Diego, Marsilia, Lausanne, Santiago de Chile, Frankfurt, Geneva, Zürich.

Artiștii care interpretează imnul la meciurile organizate de FRF acceptă cu onoare invitația de a cânta pentru echipa națională și pentru public și nu sunt plătiți pentru asta”, a transmis FRF.

Intonarea imnului de către artiști, contestată

Practica celor de la Federație în ceea ce privește imnul la meciurile naționalei a fost dur contestată de-a lungul vremii atât de către fani, cât și de către cei implicați în fotbal.

Astăzi, suporterii și-au exprimat nemulțumirea încă o dată, în comentarii: „De ce nu lăsați publicul să cânte imnul?”, „Imnul se intonează de către spectatori!” sau „Lăsați fraților oamenii sa cânte imnul României! Rușine sa va fie!!!” au fost o parte dintre reacțiile fanilor.

De asemenea, conducătorul de la FCSB, Mihai Stoica, a criticat dur strategia celor de la Federație.

„În primul rând mie nu-mi place imnul. Mie îmi place imnul Italiei, nu dau doi bani pe cum se cântă. Mi se pare ceva îngrozitor să pui pe cineva să cânte imnul, dar nu vreau să... eu am alte preferințe muzicale” , a declarat Mihai Stoica ieri, la Prima Sport.

Federația a postat înainte de meciul cu Moldova o scurtă justificare a alegerii:

„În urma feedback-ului primit de la spectatori, momentul imnului este printre cele mai apreciate ale serii, iar majoritatea fanilor preferă ca acesta să fie cântat de un artist, mai exact peste 90% dintre cei care completează formularul post-event.

FRF înțelege dorința unora dintre suporteri de a cânta imnul împreună cu jucătorii, însă acest lucru nu se întâmplă în toate sectoarele stadionului, lucru dovedit la partidele în care nu a existat un artist”.

