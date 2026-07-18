Aymeric Laporte (32 de ani), fundașul central al Spaniei, a „înțepat” Argentina înaintea marii finale de la CM 2026.

Spania - Argentina se joacă duminică de la ora 22:00 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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Laporte a analizat jocul campioanei mondiale și a sugerat că Argentina a beneficiat de decizii de arbitraj favorabile în drumul spre finală.

Aymeric Laporte: „În ultimele meciuri am văzut faze care sunt trecute cu vederea”

„Nu mă îngrijorează deloc agresivitatea în cadrul fotbalului. Dacă este permisă și arbitrul își face treaba, nu am nicio problemă.

Este adevărat că în ultimele meciuri am văzut lucruri care ne-au surprins foarte mult, faze care sunt trecute cu vederea.

Mai ales în cazul Argentinei, care este o echipă care lasă urme. În fotbal, acest lucru nu ar trebui permis, mai ales în competiții atât de importante, pentru că te poate destabiliza și enerva.

Face parte din sarcina arbitrului să controleze aceste lucruri, ca să nu-i ia cineva fața. Dacă unul sau doi jucători pot face asta, meciul va scăpa de sub control. Noi, încă de la începutul turneului, am fost o echipă destul de corectă în acest sens.

Nu suntem genul care să lovim adversarul sau să comitem faulturi absurde. Și cred că asta trebuie să facem în acest meci. Dar este adevărat că va depinde foarte mult de arbitraj”, a declarat Laporte, citat de marca.com.

53 de meciuri a jucat Laporte pentru naționala Spaniei: a marcat două goluri

Kun Aguero, replică pentru Laporte și elogii la adresa lui Lionel Messi

Coechipier cu Laporte la Manchester City timp de trei sezoane, Aguero i-a dat o replică dură lui Laporte:

„Ce te miri așa? Nu face pe durul, că atunci când ne vedem față în față, îți piere curajul”, a declarat Kun.

Sergio Aguero, în perioada în care era încă în activitatea/ Foto: IMAGO

Ulterior, atacantul retras în 2021 din cauza unor probleme cardiace a vorbit la superlativ despre prietenul și fostul său coleg, Lionel Messi.

„La 39 de ani joacă de parcă ar avea 20, iar noi suntem aici, în spatele camerei… Nimeni nu-l va egala, vor trece mulți ani și nu va mai exista altul ca el, iar noi și nici copiii noștri nu-l vom vedea.

Messi e o vedetă porno pe teren, îi face praf pe toți”, a concluzionat Aguero.

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