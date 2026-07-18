Zboruri epuizate în 10 minute! Mobilizare impresionantă a fanilor Argentinei,  în ciuda prețului uriaș! Creștere de 6000% a căutărilor
Aerolineas Argentinas. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Zboruri epuizate în 10 minute! Mobilizare impresionantă a fanilor Argentinei, în ciuda prețului uriaș! Creștere de 6000% a căutărilor

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.07.2026, ora 15:48
alt-text Actualizat: 18.07.2026, ora 15:48
  • Compania aeriană Aerolineas Argentinas a pregătit două zboruri tip charter cu destinația New York, iar fanii argentinieni au epuizat toate biletele în doar 10 minute.
  • Spania și Argentina se întâlnesc în finala CM 2026, duminică, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și AntenaPlay.
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Ultimul act al Mondialul a stârnit un interes uriaș, aducând față în față campioana mondială și campioana europeană, iar costurile pentru o deplasare până la New Jersey nu sunt deloc reduse.

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Fanii argentinieni au epuizat în 10 minute biletele de avion către New York

În ciuda prețurilor ridicate, zborurile puse la dispoziție de compania aeriană din Argentina au fost ocupate imediat.

Cele aproape 500 de locuri disponibile au fost rezervate în doar 10 minute, chiar dacă prețul minim a fost de aproximativ 5.000 de dolari americani, informează lanacion.com.ar.

Aerolineas Argentinas nu operează în prezent zboruri pe ruta către New York, astfel încât nu există un preț obișnuit al unui bilet cu care să se poată face o comparație.

După încheierea meciului cu Anglia din semifinale, scor 2-1, căutările pentru zborurile către New York au crescut cu 6000%, conform agenției Despegar.

Totodată, compania chiliană Latam Airlines a decis să ia noi măsuri pentru a face față creșterii mari a numărului de clienți care doresc să călătorească în Statele Unite.

Compania a mărit capacitatea mai multor zboruri prin înlocuirea aeronavelor cu modele mai mari și a adăugat o cursă specială între Buenos Aires și New York, cu escală în Santiago, Chile, mai susține sursa citată.

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