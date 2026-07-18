Discuție cu Nadia după 39 de ani Ce i-a spus campioana în 1987 unui jurnalist în România comunistă și ce i-a spus acum, la 50 de ani de la 10-le perfect +10 foto
Nadia Comăneci, decorată de președintele Nicușor Dan: „Steaua României”. Foto: Raed Krishan
Gimnastica

Discuție cu Nadia după 39 de ani Ce i-a spus campioana în 1987 unui jurnalist în România comunistă și ce i-a spus acum, la 50 de ani de la 10-le perfect

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.07.2026, ora 16:22
  • Helmut Heimann, 68 de ani, fost reporter sportiv, a vorbit cu Nadia Comăneci pe 19 noiembrie 1987 pentru ziarul de limbă germană NBZ, de la Timișoara. 
  • Ultimul ei interviu apărut în presa română înainte să fugă din țara aflată în ultima perioadă comunistă. 
  • Aproape patru decenii mai târziu, jurnalistul româno-german care a lucrat 22 de ani pentru cel mai important tabloid european Bild a căutat-o din nou pe marea campioană. 
  • Azi se împlinesc 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice de la Montreal. Nadia are 64 de ani. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

O zi imprimată în istoria sportului, 18 iulie 1976. Ziua în care un copil de 14 ani, Nadia Comăneci, lua primul 10 la gimnastică la Jocurile Olimpice.

Nadia Comăneci, la 50 de ani de la primul 10 GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Zeița de la Montreal:  „Adevărata sărbătoare este faptul că povestea acelei note continuă”
Citește și
Nadia Comăneci, la 50 de ani de la primul 10 GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Zeița de la Montreal: „Adevărata sărbătoare este faptul că povestea acelei note continuă”
Citește mai mult
Nadia Comăneci, la 50 de ani de la primul 10 GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Zeița de la Montreal:  „Adevărata sărbătoare este faptul că povestea acelei note continuă”

Atât de neașteptată a fost acea notă, la paralele, încât tabela Omega a arătat inițial 1.00, pentru că nu era proiectată pentru maximum.

A fost prima din cele șapte note de 10 primite de Nadia la Jocurile de la Montreal.

Nadia, în 1987: „Acel 10, cea mai plăcută amintire. Medalia de suflet? Aurul mondial pe echipe”

La 50 de ani de la acea zi, un jurnalist româno-german a căutat-o pe Nadia.

Helmut Heimann, 68 de ani (născut la Iecea Mare, Timiș), 22 în redacția Bild, cel mai important tabloid european (colaborează cu GOLAZO.ro), vorbise cu ea cu mult timp în urmă, înainte de Revoluție, când era reporter sportiv la Neue Banater Zeitung, ziarul de limbă germană de la Timișoara.

Nadia Comăneci și nota care a uimit lumea în iulie 1976. Un 10 care a dat peste cap tabela Fotografii: Imago
Nadia Comăneci și nota care a uimit lumea în iulie 1976. Un 10 care a dat peste cap tabela Fotografii: Imago

Galerie foto (10 imagini)

Nadia Comăneci și nota care a uimit lumea în iulie 1976. Un 10 care a dat peste cap tabela Fotografii: Imago Nadia, la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976 Nadia, la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976 Nadia, la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976 Nadia, la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976
+10 Foto
labels.photo-gallery

Interviul a apărut în NBZ pe 19 noiembrie 1987. Discutaseră la sala Olimpia din Timișoara. Era antrenoare federală, după ce s-a retras în 1984, și venea pentru Campionatul Național de Juniori. Împlinise 26 de ani cu fix o săptămână înainte.

„Misiunea mea cea mai importantă este să descopăr tinere talente pentru sportul de performanță”, i-a spus Nadia.

Așa a arătat interviul cu Nadia în pagina din Neue Banater Zeitung Așa a arătat interviul cu Nadia în pagina din Neue Banater Zeitung
Așa a arătat interviul cu Nadia în pagina din Neue Banater Zeitung

Întrebată dacă există o medalie de suflet, nu a amintit de Jocurile Olimpice.

Este medalia de aur pe care am câștigat-o la Campionatul Mondial din 1979, la Fort Worth, în America, la competiția pe echipe. A fost primul aur mondial obținut de o selecționată a României Nadia Comăneci, pentru NBZ, în 1987

Următoarea întrebare a dus-o cu gândul la prima ei Olimpiadă.

  • Care este performanța carierei de care îți amintești cu cea mai mare plăcere? 
  • Nota maximă de 10 de la Montreal 1976. 

A dat și ea 10, la rândul său? Era arbitru internațional din 1983. „Da, însă foarte, foarte rar, deoarece aplic criterii extrem de stricte în evaluarea exercițiilor”.

Nadia nu se obișnuise cu retragerea: „Încă mă mai mănâncă degetele”

A recunoscut atunci că a suferit departe de lumina reflectoarelor.

„Așa se întâmplă cu orice celebritate sportivă. La început mi-a fost, desigur, foarte greu să mă obișnuiesc.

Nici acum nu m-am deprins pe deplin cu asta. Uneori încă mă mai mănâncă degetele și atunci mai fac exerciții la aparatul meu preferat”, a răspuns ea.

„Aparatul preferat”, nu paralelele primului 10: „A fost, este și va rămâne bârna”.

Nadia Comăneci și jurnalistul Helmut Heimann, după interviul din 1987. Foto: colecție personală Nadia Comăneci și jurnalistul Helmut Heimann, după interviul din 1987. Foto: colecție personală
Nadia Comăneci și jurnalistul Helmut Heimann, după interviul din 1987. Foto: colecție personală

O încântase performanța României la Mondialele de gimnastică de la Rotterdam, desfășurate în octombrie 1987.

„A fost fabulos. Mă bucur în mod deosebit pentru Aurelia Dobre, care a devenit campioană mondială la individual compus, lucru care mie nu mi-a reușit”.

Gimnastica noastră feminină a atins din nou nivelul de altădată, acum însă printr-o performanță de echipă omogenă, ceea ce nu era cazul în trecut, când exista mereu cineva care se evidenția deasupra celorlalte. Vom rămâne pentru mult timp numărul unu în lume Nadia Comăneci, pentru NBZ, în 1987

România tocmai cucerise aurul pe echipe, la individual compus (Aurelia Dobre), paralele (Daniela Silivaș), bârnă (Aurelia Dobre) și sol (Daniela Silivaș). 10 medalii în total: 5 de aur, una de argint, 4 de bronz.

Nadia, la 26 de ani, discuție neașteptată în comunism: „Mai am timp de căsătorie”

În acel interviu, s-au strecurat și câteva întrebări mai relaxate, de viață, nu atât de naturale la acea vreme, în România comunistă.

La prima, ea a zâmbit. La a doua, a reacționat tăios.

  • Nu te-ai gândit încă la căsătorie?
  • Momentan, nu. Mai am timp pentru asta, de-abia am împlinit 26 de ani pe 12 noiembrie.
  • Dar inima a fost dăruită cuiva? 
  • Asta nu privește pe nimeni.

Întrebări care au trecut de cenzura comunistă. Primul răspuns avea să devină titlul interviului: „Mai am timp de căsătorie”.

La finalul dialogului, a scris un mesaj apărut lângă interviu:

„Cititorilor ziarului NBZ, cele mai frumoase gânduri. Nadia Comăneci”.

Am și hobbyuri. Din păcate, îmi rămâne foarte puțin timp liber pentru ele. Îmi place foarte mult să citesc, să ascult muzică și să urmăresc filme Nadia Comăneci, pentru NBZ, în 1987

A fost ultimul ei interviu apărut în presa română înaintea evadării.

Doi ani mai târziu, pe 27 noiembrie 1989, Nadia a fugit din țară, trecând granița cu Ungaria în apropiere de Cenad, Timiș.

Nadia i-a vorbit despre viitorul documentar și despre întoacerea la Montreal

După 39 de ani, Helmut Heimann a contactat-o din nou. Nadia încă îi știa numele.

I-a povestit că filmează la documentarul „Nadia”, care va fi lansat anul viitor în cinematografe.

Când a adus în discuție Montreal, i-a spus că se va întoarce în curând în metropola canadiană, care va sărbători 50 de ani de la acele Jocuri Olimpice.

Nadia Comăneci, decorată de Nicușor Dan cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce FOTO Raed Krishan GOLAZO (12).jpg
Nadia Comăneci, decorată de Nicușor Dan cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce FOTO Raed Krishan GOLAZO (12).jpg

Galerie foto (24 imagini)

Nadia Comăneci, decorată de Nicușor Dan cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg Nadia Comăneci, decorată de Nicușor Dan cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg Nadia Comăneci, decorată de Nicușor Dan cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg Nadia Comăneci, decorată de Nicușor Dan cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg Nadia Comăneci, decorată de Nicușor Dan cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+24 Foto
labels.photo-gallery

Pe 31 iulie, i se va oferi un titlu de doctor onorific al Universității Montreal. La centrul Claude-Robillard va fi dezvelită o placă aniversară.

Pe 1 august, va fi prezentă la evenimentul principal, organizat în zona stadionului olimpic, și va vizita expoziția „Montreal 1976: An Olympic Feat” („O performanță olimpică”).

Acolo va avea loc și „Adunarea Nadiilor” („The Great Nadia Gathering”): 50 de femei născute între 1976 și 1978 ce poartă numele Nadia au fost invitate să se întâlnească la Montreal cu marea gimnastă.

Citește și

Ion Țiriac, apariție vintage FOTO: A făcut senzație la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci”: a venit cu un Cadillac din anul notei de 10 perfecte! Valoarea mașinii
Special
10:45
Ion Țiriac, apariție vintage FOTO: A făcut senzație la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci”: a venit cu un Cadillac din anul notei de 10 perfecte! Valoarea mașinii
Citește mai mult
Ion Țiriac, apariție vintage FOTO: A făcut senzație la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci”: a venit cu un Cadillac din anul notei de 10 perfecte! Valoarea mașinii
A riscat! Interviu GOLAZO.ro în Germania cu jurnalistul sportiv român care a scris 22 de ani pentru Bild
Special
19:58
A riscat! Interviu GOLAZO.ro în Germania cu jurnalistul sportiv român care a scris 22 de ani pentru Bild
Citește mai mult
A riscat! Interviu GOLAZO.ro în Germania cu jurnalistul sportiv român care a scris 22 de ani pentru Bild

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Atac uriaș, cu 370 de drone, asupra regiunii Moscova. Ucrainenii au început să lovească depozitele Wildberries, „emagul” rusesc
Atac uriaș, cu 370 de drone, asupra regiunii Moscova. Ucrainenii au început să lovească depozitele Wildberries, „emagul” rusesc
Atac uriaș, cu 370 de drone, asupra regiunii Moscova. Ucrainenii au început să lovească depozitele Wildberries, „emagul” rusesc
Jocurile Olimpice Nadia Comaneci PERFORMANTA gimnastica aniversare Helmut Heimann
Știrile zilei din sport
Și voiau să șteargă finala mică… Anglia îi suflă bronzul Franței la CM 2026, după un meci halucinant cu ZECE GOLURI!
Campionatul Mondial
02:08
Și voiau să șteargă finala mică… Anglia îi suflă bronzul Franței la CM 2026, după un meci halucinant cu ZECE GOLURI!
Citește mai mult
Și voiau să șteargă finala mică… Anglia îi suflă bronzul Franței la CM 2026, după un meci halucinant cu ZECE GOLURI!
Franța, pulverizată în 45 de minute De la meciul cu România nu mai trăise un astfel de coșmar!
Campionatul Mondial
01:30
Franța, pulverizată în 45 de minute De la meciul cu România nu mai trăise un astfel de coșmar!
Citește mai mult
Franța, pulverizată în 45 de minute De la meciul cu România nu mai trăise un astfel de coșmar!
Reacția neașteptată a lui Mbappe FOTO. Cum a fost surprins atacantul Franței imediat după ce Anglia a înscris în meciul pe care nimeni nu voia să-l joace
Campionatul Mondial
00:43
Reacția neașteptată a lui Mbappe FOTO. Cum a fost surprins atacantul Franței imediat după ce Anglia a înscris în meciul pe care nimeni nu voia să-l joace
Citește mai mult
Reacția neașteptată a lui Mbappe FOTO. Cum a fost surprins atacantul Franței imediat după ce Anglia a înscris în meciul pe care nimeni nu voia să-l joace
Nsimba, criză de nervi FOTO. Atacantul francez a făcut scandal după ce a fost schimbat în meciul cu UTA. Reacția lui Coelho
Superliga
00:13
Nsimba, criză de nervi FOTO. Atacantul francez a făcut scandal după ce a fost schimbat în meciul cu UTA. Reacția lui Coelho
Citește mai mult
Nsimba, criză de nervi FOTO. Atacantul francez a făcut scandal după ce a fost schimbat în meciul cu UTA. Reacția lui Coelho
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
02:08
Și voiau să șteargă finala mică… Anglia îi suflă bronzul Franței la CM 2026, după un meci halucinant cu ZECE GOLURI!
Și voiau să șteargă finala mică… Anglia îi suflă bronzul Franței la CM 2026, după un meci halucinant cu ZECE GOLURI!
02:49
Mbappe și Olise, în istoria CM Starurile Franței au ratat bronzul mondial, dar au bifat borne fără precedent. Recordul lui Pele, doborât
Mbappe și Olise, în istoria CM Starurile Franței au ratat bronzul mondial, dar au bifat borne fără precedent. Recordul lui Pele, doborât
01:30
Franța, pulverizată în 45 de minute De la meciul cu România nu mai trăise un astfel de coșmar!
Franța, pulverizată în 45 de minute De la meciul cu România nu mai trăise un astfel de coșmar!
00:43
Reacția neașteptată a lui Mbappe FOTO. Cum a fost surprins atacantul Franței imediat după ce Anglia a înscris în meciul pe care nimeni nu voia să-l joace
Reacția neașteptată a lui Mbappe FOTO. Cum a fost surprins atacantul Franței imediat după ce Anglia a înscris în meciul pe care nimeni nu voia să-l joace
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!
La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude
Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Top stiri
Transfer istoric în Premier League Chelsea îi ia fața lui Arsenal și aduce un star pe Stanford Bridge. Suma uriașă plătită de londonezi
Campionate
18.07
Transfer istoric în Premier League Chelsea îi ia fața lui Arsenal și aduce un star pe Stanford Bridge. Suma uriașă plătită de londonezi
Citește mai mult
Transfer istoric în Premier League Chelsea îi ia fața lui Arsenal și aduce un star pe Stanford Bridge. Suma uriașă plătită de londonezi
„Dacă am ajuns să joc fundaș central…” Djokovic n-a evitat să vorbească despre problemele de la CFR: „Nu știu ce trebuie să țin ascuns și ce nu”
Superliga
18.07
„Dacă am ajuns să joc fundaș central…” Djokovic n-a evitat să vorbească despre problemele de la CFR: „Nu știu ce trebuie să țin ascuns și ce nu”
Citește mai mult
„Dacă am ajuns să joc fundaș central…” Djokovic n-a evitat să vorbească despre problemele de la CFR: „Nu știu ce trebuie să țin ascuns și ce nu”
Nu e ruptură de ligamente Veste bună pentru FCSB: ce diagnostic a primit Mihai Popescu după ultimul test! Cât mai absentează
Superliga
18.07
Nu e ruptură de ligamente Veste bună pentru FCSB: ce diagnostic a primit Mihai Popescu după ultimul test! Cât mai absentează
Citește mai mult
Nu e ruptură de ligamente Veste bună pentru FCSB: ce diagnostic a primit Mihai Popescu după ultimul test! Cât mai absentează
Dublă avertizare meteo în București, azi. ANM a emis cod galben de caniculă și de vijelii puternice, cu ploi însemnate cantitativ
B365
18.07
Dublă avertizare meteo în București, azi. ANM a emis cod galben de caniculă și de vijelii puternice, cu ploi însemnate cantitativ
Citește mai mult
Dublă avertizare meteo în București, azi. ANM a emis cod galben de caniculă și de vijelii puternice, cu ploi însemnate cantitativ

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 15 rapid 6 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share