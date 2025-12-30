Dublu impact Chivu - Conte De ce sunt în conflict antrenorii lui Inter și Napoli. Și ce are în spate ultimul atac al lui Conte
Chivu și Conte, o relație rece, la Parma - Napoli 0-0, campionatul trecut Foto: Imago
Dublu impact Chivu - Conte De ce sunt în conflict antrenorii lui Inter și Napoli. Și ce are în spate ultimul atac al lui Conte

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 30.12.2025, ora 12:10
alt-text Actualizat: 30.12.2025, ora 12:10
  • Cristi Chivu are duelul său de foc în Serie A cu Antonio Conte. Antrenorul lui Napoli încearcă să mărească și acum tensiunea. Se apropie marea confruntare. 
  • Sezonul trecut, fiecare lupta pentru un obiectiv total diferit. Acum, amândoi sunt umăr la umăr în aceeași cursă. 
  • Mai jos, cele două episoade care au aprins spiritele între cei doi tehnicieni. 

Doi antrenori diferiți, din generații diferite. Antonio Conte are 56 de ani și antrenează de aproape două decenii.

Cristi Chivu are 45 și a pătruns de-abia la începutul lui 2025 în lumea profesionistă a tehnicienilor.

Sezonul trecut, fiecare avea o țintă total opusă: Conte voia titlul cu Napoli, Chivu doar să salveze Parma.

Amândoi au reușit, în cele din urmă. Primul a ieșit campion, al doilea a evitat retrogradarea.

Conte încearcă să-l provoace pe Chivu în lupta pentru titlu

Acum, sunt în aceeași cursă, în același sprint. Ambii vor să fie primii în Serie A la finele stagiunii.

Deocamdată, românul e numărul 1, cu Inter. Italianul e pe 3, dar distanța e foarte mică, numai două puncte separă echipele.

Și marea confruntare se apropie. Duminică, 11 ianuarie, se joacă Inter - Napoli, pe „Meazza”.

În stilul cunoscut, Conte încearcă să mărească tensiunea, declanșând un război al declarațiilor.

„Juventus, Milan și Inter sunt diferite față de noi ca bugete, structură, salarii, valoarea bunurilor. Dacă o altă echipă e comparată cu ele, înseamnă că a făcut ceva extrardinar.

Nu poți spune că nu există diferență. Trăim în lumi diferite”, a atacat antrenorul lui Napoli weekendul precedent, după 2-0 cu Cremonese.

Conte continuă să provoace? Nu mă interesează ce spune! Dacă suntem obișnuiți să facem circ, atunci vom face circ, dar eu nu intru în acest circ Cristi Chivu, după Atalanta - Inter 0-1

Scandal la Parma - Napoli. Conte și Chivu, eliminați! „Jegosule, vin după tine!”

Ce este în spatele conflictului? Gazzetta dello Sport a amintit cele două meciuri directe jucate în 2025. Ambele încheindu-se cu scandal.

Pe 18 mai, Chivu și Conte s-au înfruntat prima oară pe „Ennio Tardini”, la Parma - Napoli 0-0, în etapa a 37-a, penultima.

Spre final, în primul minut al prelungirilor, ambii antrenori au fost eliminați de arbitrul Daniele Doveri.

Chivu nu arăta o mare bucurie când l-a îmbrățișat pe Conte, înainte de Parma - Napoli Foto: Imago Chivu nu arăta o mare bucurie când l-a îmbrățișat pe Conte, înainte de Parma - Napoli Foto: Imago
Chivu nu arăta o mare bucurie când l-a îmbrățișat pe Conte, înainte de Parma - Napoli Foto: Imago

Conte l-a insultat pe unul dintre asistenții lui Chivu, Antonio Gagliardi: „Jegosule, vin după tine!”.

Tehnicianul napolitanilor a pornit incidentele de la marginea terenului. Chivu a intervenit pentru a liniști situația, dar și unul, și altul au fost trimiși la vestiare.

Sunt idiotul clasic, care se ceartă, ripostează când primește o palmă. Sunt vinovat. Mi-am întins brațele să-mi cer dreptatea, iar arbitrul a interpretat diferit. Am mai primit o palmă în trecut, am primit o palmă și azi, voi mai primi palme în viitor. De acum, voi întoarce și celălalt obraz Cristi Chivu, pe 18 mai 2025

Conte a atacat din nou, după Napoli - Inter. Chivu: „Eu am demnitate”

A doua ciocnire, pe 25 octombrie, la Napoli - Inter 3-1. La sfârșitul partidei, președintele nerazzurro, Giuseppe Marotta, a protestat la conferința de presă împotriva arbitrajului lui Maurizio Mariani, acesta greșind în favoarea gazdelor la penaltyul de 1-0.

Chivu a încercat să detensioneze atmosfera înainte de Napoli - Inter Foto: Imago Chivu a încercat să detensioneze atmosfera înainte de Napoli - Inter Foto: Imago
Chivu a încercat să detensioneze atmosfera înainte de Napoli - Inter Foto: Imago

Conte a contrat cu aluzie la Chivu: „Nu le-am cerut niciodată președinților mei să se comporte ca un tată și asta îl diminuează pe antrenor. Eu m-am apărat întotdeauna singur”.

Reacția lui Chivu: „Nu mă plâng, nu voi veni niciodată aici să mă plâng, pentru că am demnitate și o abordare diferită”.

Risipim prea multă energie. Nu mă interesează reputația mea sau să arăt cât de bun sunt. Încerc să schimb lucrurile, dar lupt singur deocamdată Cristi Chivu, pe 25 octombrie 2025

