Pedepsit după gafe FOTO: Al doilea meci, a doua eroare comisă de fotbalistul de FCSB la Cupa Africii » Antrenorul și-a pierdut răbdarea
Foto: Sport Pictures
Pedepsit după gafe FOTO: Al doilea meci, a doua eroare comisă de fotbalistul de FCSB la Cupa Africii » Antrenorul și-a pierdut răbdarea

George Neagu
Publicat: 28.12.2025, ora 09:16
Actualizat: 28.12.2025, ora 10:05
  • UGANDA - TUNISIA 1-1. Baba Alhassan (25 de ani), mijlocașul echipei FCSB, a comis un penalty în minutul 57 al partidei din Cupa Africii.
  • Fotbalistul din campionatul României greșise și în primul meci. Iar paharul selecționerului pare că s-a umplut.

Baba Alhassan participă la turneul final african cu selecționata Ugandei, echipă aflată în grupa C, alături de Tunisia, Nigeria și Tanzania.

FOTO. Baba Alhassan a comis un penalty în Uganda - Tanzania 1-1

În minutul 57 al partidei de la Cupa Africii, la scorul de 0-0, fundașul Tanzaniei, Mohamed Hussein, a fost lansat pe flancul stâng. Acesta a înaintat cu viteză și a centrat în careul Ugandei.

Apărarea gazdelor a respins mingea în afara careului, în zonă centrală, până la Msanga. Mijlocașul tanzanian a șutat puternic cu piciorul stâng, iar balonul l-a lovit în mână pe Baba Alhassan, care se afla în careu.

După verificarea fazei în camera VAR, arbitrul partidei a dictat penalty în favoarea Tanzaniei.

Galerie foto (10 imagini)

Penalty-ul comis de Baba Alhassan în Uganda - Tanzania 1-1. Foto: Captură YouTube/TV3 Tanzania Penalty-ul comis de Baba Alhassan în Uganda - Tanzania 1-1. Foto: Captură YouTube/TV3 Tanzania Penalty-ul comis de Baba Alhassan în Uganda - Tanzania 1-1. Foto: Captură YouTube/TV3 Tanzania Penalty-ul comis de Baba Alhassan în Uganda - Tanzania 1-1. Foto: Captură YouTube/TV3 Tanzania Penalty-ul comis de Baba Alhassan în Uganda - Tanzania 1-1. Foto: Captură YouTube/TV3 Tanzania
+10 Foto
Atacantul Simon Msuva a transformat lovitura de la 11 metri fără emoții și a deschis scorul în minutul 59.

După greșeala comisă, Baba Alhassan a fost scos de pe teren în minutul 65, în locul său intrând Omedi.

În ciuda faptului că a fost condusă, Uganda nu a renunțat și a restabilit egalitatea cu 10 minute înainte de final. Ikpeazu a reușit să marcheze și și-a salvat echipa de la a doua înfrângere consecutivă.

Uganda chiar a fost aproape să dea lovitura în minutele de prelungire ale partidei. Gazdele au beneficiat de un penalty, dar Allan Okelo a ratat, iar scorul final a rămas 1-1.

După cele două meciuri jucate până acum, Uganda ocupă ultimul loc în grupa C, cu doar un punct obținut, la fel ca Tanzania, dar cu golaveraj mai slab.

Pentru naționala la care joacă Baba Alhassan urmează partida cu Nigeria, liderul grupei (6 puncte), care va avea loc pe 30 decembrie.

Cupa Africii, clasamentul grupei C

Loc/EchipăGolaverajPuncte
1. Nigeria5-36
2. Tunisia5-43
3. Tanzania2-31
4. Uganda2-41
  • Primele două clasate din fiecare grupă și cele mai multe 4 echipe de pe locul 3 se califică în optimi
  • La egalitate de puncte, departajarea se face în funcție de rezultatele din meciurile directe

VIDEO. Rezumat Uganda - Tanzania 1-1

Baba Alhassan, cartonaș galben după doar câteva secunde în Tunisia - Uganda 3-1

În primul meci al grupei, pierdut de Uganda cu Tunisia, scor 1-3, Baba Alhassan a intrat pe teren în minutul 71. Mijlocașul de la FCSB a primit imediat cartonașul galben, ca urmare a unui fault.

Deși Alhassan nu a mai putut face nimic pentru a-și ajuta echipa să obțină un punct, Uganda a reușit să înscrie golul de onoare, în minutul 90+2.

Au marcat: Skhiri '10, Achouri '40, '64 / Omedi '90+2

7 jucători din Liga 1 evoluează la Cupa Africii pe Națiuni

  • Siyabonga Ngezana (Africa de Sud/FCSB)
  • Devis Epassy (Camerun/Dinamo)
  • Baba Alhassan (Uganda/FCSB)
  • Elio Capradossi (Uganda/U Cluj)
  • David Kiki (Benin/FCSB)
  • Yohan Roche (Benin/Petrolul)
  • Esteban Orozco (Guineea Ecuatorială/FC Argeș)

De asemenea, la turneul final din Africa participă mai multe vedete: Mohamed Salah (Egipt/Liverpool), Achraf Hakimi (Maroc/PSG), Victor Osimhen (Nigeria/Galatasaray), Sadio Mane (Senegal/Al-Nassr), Riyad Mahrez (Algeria/Al-Ahli), Bryan Mbeumo (Camerun/Manchester United), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Marseille), Amad Diallo (Coasta de Fildeș/Manchester United), Yves Bissouma (Mali/Tottenham).

Premiile de la Cupa Africii pe Națiuni 2025

Confederația africană (CAF) a anunțat un fond total de premii de 32 de milioane de dolari, record la CAN.

Câștigătoarea titlului continental va primi 10 milioane, cu 3 milioane mai mult decât Coasta de Fildeș (2023) și cu 5 peste Senegal (2021).

  • Campioana: 7 milioane de dolari
  • Finalista: 4 milioane de dolari
  • Semifinale: 2,5 milioane de dolari
  • „Sferturi”: 1,3 milioane de dolari
  • „Optimi”: 800.000 de dolari
  • Locul 3 în grupă: 700.000 de dolari
  • Locul 4 în grupă: 500.000 de dolari

Cupa Africii PENALTY tanzania uganda fcsb baba alhassan
