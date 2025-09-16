Scandal la Balonul de Aur Ar fi încercat să mituiască  un jurnalist pentru a-l promova pe Dembele! Ce explicații au oferit +10 foto
Ousmane Dembele foto: imago + montaj/GOLAZO.ro
Scandal la Balonul de Aur Ar fi încercat să mituiască un jurnalist pentru a-l promova pe Dembele! Ce explicații au oferit

alt-text Ștefan Neda
Publicat: 16.09.2025, ora 18:27
Actualizat: 16.09.2025, ora 19:21
  • O agenție de comunicare din India ar fi încercat mituirea jurnalistului australian Neal Gardner, aflat printre cei care votează pentru Balonul de Aur.
  • Ar fi încercat să-l convingă pe jurnalist să-l promoveze pe Ousmane Dembele (28 de ani), jucătorul celor de la PSG.

Dembele este cotat cu prima șansă la câștigarea prestigiosului trofeu, după performanțele obținute alături de PSG în sezonul precedent.

O agenție ar fi încercat să-l mituiască pe jurnalistul Neal Gardner

Jurnalistul australian a dezvăluit propunerea primită pe e-mail, în urmă cu câteva zile.

„Avem în vedere o campanie de o lună menită să stimuleze dialogul şi să consolideze discursul în jurul candidaturii lui Ousmane Dembele la Balonul de Aur.

Mai precis, am dori să propunem trei tweet-uri redactate cu atenţie, săptămânal, timp de o lună, care să evidenţieze performanţele sale, impactul său şi argumentele în favoarea acestuia.

Având în vedere credibilitatea şi influenţa dumneavoastră în cadrul comunităţii fotbalistice, participarea dumneavoastră ar aduce o greutate semnificativă acestei conversaţii. În acest moment, am dori să solicităm o ofertă pentru această colaborare.

Vă rugăm să tratați această inițiativă cu maximă confidențialitate. Discreția este esențială pentru succesul ei”, se arată în e-mail-ul primit de jurnalist, postat pe platforma X.

Cum a răspuns agenția unei anchete ulterioare

După ce Neal Gardner a postat pe X solicitarea primită, publicația The Athletic a investigat cazul și a aflat că este vorba de o agenție de comunicare, numită Bangrr International, cu sediul în India şi fondată de Ali Husain, cel care avea să ofere următoarea explicație:

„Acest e-mail a fost o solicitare spontană trimisă de o tânără din agenţia noastră, aflată în intership. Pasionată de fotbal, publicitate şi creare de conţinut digital, aceasta a remarcat recentul mesaj al domnului Gardner în care menţiona cererile de colaborare.

Acest lucru i-a dat ideea de a efectua o cercetare personală cu privire la modul în care influecerii şi jurnaliştii îşi structurează parteneriatele pentru promovarea brand-urilor, în special în sectorul fotbalului.

Tânăra a văzut acest lucru ca pe o oportunitate de a cunoaşte un alt segment al peisajului digital... (şi) a trimis un mesaj speculativ pentru a se informa cu privire la tarifele standard din această zonă. A fost o iniţiativă izolată, motivată de curiozitatea educaţională, şi nu o directivă a agenţiei noastre sau o campanie comandată de o terţă parte”, a declarat fondatorul Ali Husain.

Agenția i-a cerut scuze jurnalistului și lui Ousmane Dembele

După ce The Athletic a contactat oameni apropiați fotbalistului de la PSG și a constatat că acesta nu are legătură cu agenția, în cadrul acelorași explicații fondatorul le-a cerut scuze celor implicați.

„Îi cerem scuze sincer domnului Gardner pentru orice neînțelegere sau inconvenient pe care l-a cauzat această inițiativă personală.

De asemenea, ne exprimăm scuzele și față de Ousmane Dembele și reprezentanții săi pentru orice implicare neintenționată în această chestiune.

Nu a fost niciodată intenția noastră - și cu siguranță nici a tinerei - să creăm o narațiune falsă sau să insinuăm vreo afiliere”, a mai spus Husein.

Balonul de Aur se va decerna luni, 22 septembrie, la Paris.

PSG - Tottenham
PSG - Tottenham

