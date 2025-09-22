Surprize în lotul lui Il Luce Convocările preliminare pentru amicalul cu Moldova și meciul cu Austria, din calificările pentru CM 2026
foto: Sport Pictures
Surprize în lotul lui Il Luce Convocările preliminare pentru amicalul cu Moldova și meciul cu Austria, din calificările pentru CM 2026

Publicat: 22.09.2025, ora 10:17
Actualizat: 22.09.2025, ora 10:53
  • Mircea Lucescu (80 de ani) a decis lista preliminară de jucători pentru meciurile cu Moldova (amical) și Austria ( preliminariile CM 2026). Lista cuprinde doar jucători care evoluează în străinătate.
  • Amicalul România – Moldova se joacă, joi, 9 octombrie, de la ora 21:00.
  • România – Austria, meci din preliminariile pentru CM 2026, se va disputa duminică, 12 octombrie, deora 21:45.

Selecționerul Mircea Lucescu va decide lotul final pentru cele două partide mai aproape de datele de disputare.

Lotul final va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiția internă.

Convocare în premieră făcută de Mircea Lucescu

Lisav Naif Eissat Lisav Naif Eissat
Lisav Naif Eissat

Lisav Naif Eissat (20 de ani), fundaș central la Maccabi Haifa, se află printre jucătorii din străinătate care au fost convocați de Mircea Lucescu pentru cele două partide.

Născut la Haifa, Eissat are dublă cetățenie, română, prin mama sa, și israeliană, prin tată.

Jucătorul a făcut demersurile pentru a putea juca pentru România, iar la începutul lunii septembrie mutarea a fost oficializată pe site-ul FIFA.

300.000 de euro
e cota de piață a lui Eissat

Eissat a evoluat o singură dată pentru naționala U21 a Israelului, în 2025, într-o partidă pierdută cu 3-1 în fața Ciprului. În plus, a mai bifat selecții la reprezentativele U15, U18 și U19 ale Israelului.

În actualul sezon, Eissat a jucat 6 meciuri în toate competițiile la Maccabi Haifa. În total, 431 de minute.

Lisav Naif Eissat, urmărit de fostul selecționer de la U21 Daniel Pancu

Lisav Naif Eissat a fost monitorizat încă din perioada în care Daniel Pancu era selecționerul României U21, însă atunci preferința a fost pentru Umit Akdag, fotbalist cu dublă cetățenie română și turcă.

Akdag a bifat 10 meciuri pentru naționala U21, dar nu a făcut încă o alegere definitivă între reprezentativele Turciei și României.

Revine Radu Drăgușin

Fundașul lui Tottenham se întoarce la națională după perioada îndelungată în care a fost indisponibil din cauza unei accidentări suferite la echipa de club.

Pe 30 ianuarie, Drăgușin a fost diagnosticat cu ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul drept, după un meci cu Elfsborg.

Internaționalul român a revenit la antrenamente după operație, dar nu a evoluat în nicio partidă pentru Tottenham. Mai mult decât atât, nu a fost inclus de Thomas Frank pe lista UEFA.

Lista preliminară, pentru meciurile cu Moldova și Austria: 22 de fotbaliști care evoluează în străinătate

PORTARI

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 26/4);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

