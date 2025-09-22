Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter » Chivu, ținta scandărilor

Inter – Sassuolo 2-1. Cristi Chivu (44 de ani) a reușit să obțină o nouă victorie în Serie A și a avut parte de o mare surpriză pe „Giuseppe Meazza”.

Ultrașii de la Curva Nord, care refuză să susțină echipa din cauza unui conflict aprins cu conducerea, au scandat aproape tot meciul numai pentru tehnicianul român.

Chivu nu are viață ușoară la Inter, unde nu beneficiază de sprijinul vocal al ultrașilor. La conferința de presă a vorbit despre lipsa suportului, iar vorbele sale au impresionat nucleul dur de fani de la Curva Nord: „Avem nevoie de o peluză care să ne susțină!”.

Gest incredibil al ultrașilor lui Inter Milano pentru Chivu

Mesajul său a apărut pe un banner uriaș la intrarea pe „Giuseppe Meazza” înainte de Sassuolo, lângă o cască militară. Aluzie la cea purtată de Chivu ca jucător, după operația suferită la cap.

Apoi era și un mesaj direcționat către șefi: „Pentru conducere: ASTA E MENTALITATEA!!!”

Chivu ieri in conferenza: "La squadra ha bisogno di una curva che li sostenga"



La Curva Nord dedica a questa frase uno striscione prima di Inter-Sassuolo: "Società, questa è mentalità" pic.twitter.com/MlELwcdhZw — Daniele Mari (@marifcinter) September 21, 2025

În tribune, galeria a intrat cu doar zece minute înainte de start. Ultrașii au evitat din nou să cânte pentru echipă și au ales să scandeze doar numele lui Chivu!

Susținut din prima zi

Antrenorul român a fost susținut încă din momentul numirii, iar fanii au vrut să sublinieze clar că protestele sunt îndreptate exclusiv împotriva clubului, nu a lui.

Au afișat un mesaj pentru Chivu aproape de miezul nopții, lângă stadion: „Cu casca pe cap și dragoste pentru Inter / Mister Chivu, Nordul este cu tine” .

Proteste la rivalele Inter și AC Milan

Tensiunile dintre ultrașii marilor echipe din Milano și șefi au pornit după ce ambele au ales să se delimiteze de galerii pentru a evita problemele juridice în care au fost implicați suporterii.

Au tăiat astfel legăturile cu facțiunile dure ale suporterilor, care și-au pierdut astfel influența în cadrul cluburilor. Din acest motiv, stadionul din Milano a ajuns să fie tot mai gol la meciurile lui Inter și Milan.

