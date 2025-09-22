Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter »  Chivu, ținta scandărilor
Inter – Sassuolo 2-1. Cristi Chivu (44 de ani) a reușit să obțină o nouă victorie în Serie A și a avut parte de o mare surpriză pe „Giuseppe Meazza”. Foto: Imago
Moment neașteptat în Italia Ce s-a întâmplat aseară la meciul lui Inter » Chivu, ținta scandărilor

Publicat: 22.09.2025, ora 00:16
Actualizat: 22.09.2025, ora 00:25
  • Inter – Sassuolo 2-1. Cristi Chivu (44 de ani) a reușit să obțină o nouă victorie în Serie A și a avut parte de o mare surpriză pe „Giuseppe Meazza”.
  • Ultrașii de la Curva Nord, care refuză să susțină echipa din cauza unui conflict aprins cu conducerea, au scandat aproape tot meciul numai pentru tehnicianul român.

Chivu nu are viață ușoară la Inter, unde nu beneficiază de sprijinul vocal al ultrașilor. La conferința de presă a vorbit despre lipsa suportului, iar vorbele sale au impresionat nucleul dur de fani de la Curva Nord: „Avem nevoie de o peluză care să ne susțină!”.

Inter - Sassuolo 2-1  Elevii lui Cristi Chivu obțin trei puncte, după un meci cu final tensionat
Inter - Sassuolo 2-1 Elevii lui Cristi Chivu obțin trei puncte, după un meci cu final tensionat
Inter - Sassuolo 2-1  Elevii lui Cristi Chivu obțin trei puncte, după un meci cu final tensionat

Gest incredibil al ultrașilor lui Inter Milano pentru Chivu

Mesajul său a apărut pe un banner uriaș la intrarea pe „Giuseppe Meazza” înainte de Sassuolo, lângă o cască militară. Aluzie la cea purtată de Chivu ca jucător, după operația suferită la cap.

Apoi era și un mesaj direcționat către șefi: „Pentru conducere: ASTA E MENTALITATEA!!!”

În tribune, galeria a intrat cu doar zece minute înainte de start. Ultrașii au evitat din nou să cânte pentru echipă și au ales să scandeze doar numele lui Chivu!

Susținut din prima zi

Antrenorul român a fost susținut încă din momentul numirii, iar fanii au vrut să sublinieze clar că protestele sunt îndreptate exclusiv împotriva clubului, nu a lui.

Au afișat un mesaj pentru Chivu aproape de miezul nopții, lângă stadion: „Cu casca pe cap și dragoste pentru Inter / Mister Chivu, Nordul este cu tine”.

Proteste la rivalele Inter și AC Milan

Tensiunile dintre ultrașii marilor echipe din Milano și șefi au pornit după ce ambele au ales să se delimiteze de galerii pentru a evita problemele juridice în care au fost implicați suporterii.

Au tăiat astfel legăturile cu facțiunile dure ale suporterilor, care și-au pierdut astfel influența în cadrul cluburilor. Din acest motiv, stadionul din Milano a ajuns să fie tot mai gol la meciurile lui Inter și Milan.

Hermannstadt, ce revenire! VIDEO. Veteranii lui Măldărășanu marchează pe final și răpun Rapidul lui Gâlcă » Reușită superbă a lui Buș
Superliga
23:20
Hermannstadt, ce revenire! VIDEO. Veteranii lui Măldărășanu marchează pe final și răpun Rapidul lui Gâlcă » Reușită superbă a lui Buș
Hermannstadt, ce revenire! VIDEO. Veteranii lui Măldărășanu marchează pe final și răpun Rapidul lui Gâlcă » Reușită superbă a lui Buș
„Mi-e rușine să ies pe stradă” Paul Papp se teme de retrogradare , după ce Petrolul a pierdut meciul cu Unirea Slobozia
Superliga
20:52
„Mi-e rușine să ies pe stradă” Paul Papp se teme de retrogradare, după ce Petrolul a pierdut meciul cu Unirea Slobozia
„Mi-e rușine să ies pe stradă” Paul Papp se teme de retrogradare , după ce Petrolul a pierdut meciul cu Unirea Slobozia

Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
