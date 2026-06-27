„Mă refeream la fotbal, nu la oameni” Cum se apără Bastian Schweinsteiger în fața acuzațiilor de rasism
Bastian Schweinsteiger/ Foto: IMAGO
Campionate

„Mă refeream la fotbal, nu la oameni” Cum se apără Bastian Schweinsteiger în fața acuzațiilor de rasism

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 21:28
alt-text Actualizat: 27.06.2026, ora 21:29
  • Bastian Schweinsteiger (41 de ani) a respins acuzaţiile conform cărora comentariile sale despre fotbalul african ar fi rasiste.
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Retras din activitate în octombrie 2019, fostul mare internațional german este, în prezent, analist la postul public de televiziune ARD din țara sa natală.

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Înaintea partidei câștigate de Germania în fața Coastei de Fildeș, scor 2-1, în timp ce îi prezenta pe jucătorii africani, Schweinsteiger a declarat că aceștia au „un stil african, un pic neortodox, un pic sălbatic, imprevizibil, care nu prea e tacticizat, ca cel al echipelor europene”.

Bastian Schweinsteiger: „Mă refeream la fotbal, nu la oameni”

După ce a fost acuzat de rasism de compatrioții săi, dar și de selecționerul ivorienilor, Emerson Fae, Bastian a afirmat că remarcile sale au reprezentat doar o analiză a stilului de joc.

„Mă refeream la fotbal, nu la oameni. Este vorba de o analiză fotbalistică - nimic mai mult, nimic mai puţin. Cu siguranţă nu am intenţionat să jignesc pe nimeni”, a declarat Schweinsteiger prin intermediul postului de televiziune ARD, citat de reuters.com.

Campion mondial cu Germania în 2014, fostul mijlocaș are și susținerea lui Axel Balkausky, coordonatorul departamentului de sport al ARD.

„Bastian Schweinsteiger a comentat cu privire la aşteptările sale legate de stilul de joc al echipei din Coasta de Fildeş, rezumând experienţele şi observaţiile sale din meciurile recente.

Discuţia a vizat o evaluare fotbalistică, nu persoanele în sine. Nu pot detecta nicio formă de rasism în remarcile sale sau în alegerea cuvintelor

Dacă antrenorul Coastei de Fildeş, Emerse Fae, ar vorbi direct cu Bastian, sunt sigur că suspiciunile sale s-ar risipi imediat. Poate că o astfel de ocazie se va ivi mai târziu în cadrul turneului", a declarat Balkausky.

Emerson Fae, replică pentru Bastian Schweinsteiger: „Am fost dezamăgit. Am putea numi asta rasism”

Întrebat despre remarcile făcute de Schweinsteiger , Emerson Fae, selecționerul naționalei Coastei de Fildeș, a replicat după victoria cu Curacao, scor 2-0:

„Cred că este trist. Schweinsteiger a fost un jucător foarte bun. Mi-a plăcut mereu de el ca mijlocaș și de felul în care înțelegea fotbalul.

Când i-am auzit comentariile, am fost dezamăgit de el. E ciudat că a spus așa ceva. Am putea numi asta rasism, dacă am spune lucrurilor pe nume.

Nu sunt de acord cu el, dar nu am altă soluție decât să mă adaptez la situația actuală. Tot ce pot spune este că, pe teren, echipele africane nu se bazează doar pe forța fizică, ci sunt și tehnice și tactice.

Nu pot decât să sper că este o declarație neinspirată, și nu ceva ce-i trece prin minte. Dacă asta este părerea lui, este liber să o aibă”, a declarat Emerse Fae, potrivit dailymail.com.

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