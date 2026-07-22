Sora bătăușului Paredes reaprinde disputa Mesaj controversat după finala CM 2026: „Nu avem a patra stea, dar avem insulele Falkland” +6 foto
Barbara Paredes, sora lui Leandro Paredes. Captură La Nacion
Campionatul Mondial

Sora bătăușului Paredes reaprinde disputa Mesaj controversat după finala CM 2026: „Nu avem a patra stea, dar avem insulele Falkland”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 16:16
alt-text Actualizat: 22.07.2026, ora 16:17
  • Barbara Paredes, sora lui Leandro Paredes (32 de ani), a stârnit controverse după finala Campionatului Mondial dintre Spania și Argentina, pierdută de sud-americani cu 1-0 după prelungiri.
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La scurt timp după meci, aceasta a acordat un interviu despre parcursul Argentinei și a făcut o referire la Insulele Falkland, pe care argentinienii le numesc Malvine.

Teritoriul se află de mult timp în centrul unei dispute de suveranitate între Argentina și Regatul Unit.

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Sora lui Leandro Paredes, mesaj controversat după finala CM 2026: „Poate că nu avem a patra stea, dar avem Insulele Falkland”

Spania a câștigat finala cu 1-0, prin golul marcat de Ferran Torres în prelungiri. După meci, sora fotbalistului a spus:

„Faptul că am ajuns atât de departe și că am învins Anglia pe parcurs a însemnat totul pentru noi.

Poate că nu avem a patra stea, dar avem Insulele Falkland doar pentru noi”, a spus sora sportivului, conform marca.com.

Leandro Paredes, fratele ei, se află în atenția FIFA după incidentele produse imediat după fluierul final al meciului cu Spania.

Argentinianul a avut un schimb dur de replici cu Eric Garcia, iar apoi l-a prins pe fundașul Spaniei de gât. Gavi, jucătorul Barcelonei, a intervenit și el, în timp ce Thiago Almada încerca să îi despartă pe cei implicați.

În imaginile de la fața locului se vede cum Paredes îl trage pe Gavi de vesta pe care o purta, iar internaționalul spaniol ajunge la pământ.

În timp ce Gavi încearcă să se ridice, lupta dintre cei doi continuă pentru câteva momente, până când Almada și ceilalți jucători reușesc să îi separe.

Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago
Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago

Galerie foto (6 imagini)

Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago Altercație între jucători la finalul partidei Spania - Argentina. Foto: Imago
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Mesajul surorii lui Paredes a venit la câteva zile după ce chiar naționala Argentinei provocase o altă controversă pe aceeași temă.

După victoria cu Anglia din semifinale, mai mulți jucători argentinieni au afișat un banner cu mesajul „Las Malvinas son Argentinas”, iar autoritățile britanice au cerut FIFA să analizeze incidentul.

Bannerul politic afișat de Argentina la finalul meciului cu Anglia. Foto: captură X/@alimo_philip
Bannerul politic afișat de Argentina la finalul meciului cu Anglia. Foto: captură X/@alimo_philip

Galerie foto (8 imagini)

Bannerul politic afișat de Argentina la finalul meciului cu Anglia. Foto: captură X/@alimo_philip Bannerul politic afișat de Argentina la finalul meciului cu Anglia. Foto: captură X/@alimo_philip Bannerul politic afișat de Argentina la finalul meciului cu Anglia. Foto: captură X/@alimo_philip Bannerul politic afișat de Argentina la finalul meciului cu Anglia. Foto: captură X/@alimo_philip Bannerul politic afișat de Argentina la finalul meciului cu Anglia. Foto: captură X/@alimo_philip
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Argentina revendică suveranitatea asupra insulelor, în timp ce acestea sunt administrate de Regatul Unit.

Disputa are o istorie îndelungată și a dus inclusiv la războiul din 1982 dintre cele două țări.

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