Se mută marile dueluri la națională?! Antrenorii care au schimbat fotbalul la nivel de club sunt gata de confruntare. Ce șocuri vom avea!
Zinedine Zidane (stânga) și Jurgen Klopp, posibil duel într-un viitor Franța - Germania, după Real - Liverpool. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Se mută marile dueluri la națională?! Antrenorii care au schimbat fotbalul la nivel de club sunt gata de confruntare. Ce șocuri vom avea!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 13:39
alt-text Actualizat: 22.07.2026, ora 13:39
  • Zinedine Zidane și Jurgen Klopp se pregătesc de noile provocări la echipele naționale. 
  • Și ei nu sunt singurii mari antrenori de club care pot deveni în curând selecționeri. 
  • Alți tehnicieni faimoși au preluat în ultimul timp reprezentativele unor țări importante. 
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Nu cu mult timp în urmă, erau cei mai valoroși antrenori în competițiile intercluburi.

Unii au devenit în ultimii ani selecționeri. Alții se pregătesc de această nouă provocare, echipa națională.

Și vom revedea în curând marile lor dueluri în meciurile internaționale.

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Zidane și Klopp așteaptă oficializarea. Urmează Guardiola?

Două nume sigure în fotbalul interțări de elită. Lipsește doar oficializarea.

  • Zinedine Zidane, 54 de ani, care a cucerit o triplă Ligă a Campionilor consecutivă la Real Madrid (2016-2017-2018), îl va înlocui pe Didier Deschamps la reprezentativa Franței. 
  • Jurgen Klopp, 59 de ani, supercampion cu Liverpool, va semna cu federația germană, urmând să-l schimbe pe Julian Nagelsmann. 

Alt star poate reveni în circuit mult mai repede decât se credea, după despărțirea de Manchester City. 

Guardiola (stânga) și Tuchel s-au întâlnit de multe ori în Premier și Champions League. Ar putea fi acum Italia - Anglia. Foto: Imago Guardiola (stânga) și Tuchel s-au întâlnit de multe ori în Premier și Champions League. Ar putea fi acum Italia - Anglia. Foto: Imago
Guardiola (stânga) și Tuchel s-au întâlnit de multe ori în Premier și Champions League. Ar putea fi acum Italia - Anglia. Foto: Imago
  • Și olandezii se gândesc la Guardiola, chiar dacă tratează acum cu Arne Slot (47), fost la Liverpool.

Acceptă și Simeone provocarea naționalei?

Încă un tehnician emblematic în fotbalul de club despre care se discută în culise.

  • Diego Simeone, 56 de ani. Jurnalistul italian Nicolo Schira, expert în tot ce înseamnă transferuri (inclusiv de antrenori, inclusiv la naționale), susține că argentinienii îl vor pe Cholo dacă pleacă în decembrie Lionel Scaloni, așa cum anunța selecționerul vicecampioanei lumii. 
  • Simeone, de 15 ani la Atletico Madrid, a fost văzut la toate meciurile Argentinei la Campionatul Mondial. Fan pătimaș. 
  • Dacă nu Simeone, posibil Marcelo Gallardo (50), ex-River Plate, pentru selecționata albiceleste.

Ancelotti, Tuchel și Pochettino sunt deja selecționeri

Alți trei antrenori importanți au acceptat să fie selecționeri în ultimii ani. Toți au fost confirmați de federații după CM 2026.

  • Carlo Ancelotti (ultimul club, Real Madrid), 67 de ani, din 26 mai 2025 la naționala Braziliei. 
Derbyul Madridului Real - Atletico s-ar putea transforma în derbyul AmSud Brazilia - Argentina cu Ancelotti vs Simeone. Foto: Imago Derbyul Madridului Real - Atletico s-ar putea transforma în derbyul AmSud Brazilia - Argentina cu Ancelotti vs Simeone. Foto: Imago
Derbyul Madridului Real - Atletico s-ar putea transforma în derbyul AmSud Brazilia - Argentina cu Ancelotti vs Simeone. Foto: Imago
  • Thomas Tuchel (ultimul club, Bayern), 52 de ani, de la 1 ianuarie 2025 la naționala Angliei. 
  • Mauricio Pochettino (ultimul club, Chelsea), 54 de ani, din 10 septembrie 2024 la naționala SUA. 

Cinci finale de Champions League care s-ar putea repeta la națională

Iată cinci dueluri în ultimul deceniu în finala Ligii Campionilor.

  • 2016: Zidane (Real) - Simeone (Atletico) 1-1, 5-3 la penaltyuri.
  • 2018: Zidane (Real) - Klopp (Liverpool) 3-1. 
  • 2019: Klopp (Liverpool) - Pochettino (Tottenham) 2-0. 
  • 2021: Tuchel (Chelsea) - Guardiola (Manchester City) 1-0. 
  • 2022: Ancelotti (Real) - Klopp (Liverpool) 1-0. 

Confruntări pe care le-am putea revedea în meciurile interțări.

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