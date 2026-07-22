„Presimt că vom juca bine” Ce spune Marius Baciu înainte de debutul cu FCSB în Conference League » Probleme în defensivă +4 foto
Marius Baciu. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Conference League

„Presimt că vom juca bine” Ce spune Marius Baciu înainte de debutul cu FCSB în Conference League » Probleme în defensivă

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 15:23
alt-text Actualizat: 22.07.2026, ora 15:23
  • Marius Baciu (51 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit înaintea meciului cu Auda, din prima manșă a turului al doilea preliminar al Conference League.
  • Partida va avea loc mâine, de la 20:45, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV și Voyo.
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Tehnicianul spune că formația letonă nu trebuie subestimată și cere concentrare maximă din partea jucătorilor săi.

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Marius Baciu, înaintea debutului în Conference League: „E o echipă care vrea să se afirme”

„E o echipă bună, am analizat-o, o echipă harnică, agresivă, cu presing avansat. Au jucători străini, jucători de forță, antrenor francez.

Nu va fi un joc ușor, nu discutăm de o simplă «dublă». E un joc în care trebuie să fim foarte concentrați. Au vândut și jucători de 3 milioane.

Toată lumea e conștientă că, de la începutul săptămânii și nu numai, după meciul cu Argeș, ne-am axat pe analiză. Toți jucătorii sunt capacitați”, a spus Baciu, la conferința de presă.

E mult spus pericol, dar e o echipă care pe asta se axează, o echipă care vrea să se afirme. Jucătorii vor să meargă la echipe mai mari, pe bani mai mulți. E o rampă de lansare, vor să dea totul pentru a demonstra. Când ești în plin campionat, e clar că au alt ritm. A fost și Lucian Filip, care i-a urmărit. Un campionat aprig, care se apropie de ceea ce se vrea acum. Marius Baciu, antrenor FCSB

Formația roș-albastră vine după victoria cu 2-0 în fața celor de la FC Argeș, însă Baciu a recunoscut că echipa mai are probleme de rezolvat, în special în faza defensivă.

„Și noi avem și plusuri, și minusuri, peste tot e așa. Clar că am făcut analiza fiecărui jucător pe posturi și încercăm să găsim breșele pentru a ajunge și pentru a finaliza și să ne concentrăm și la blocul defensiv, că e o echipă care joacă bine contraatac.

Încă avem probleme. Nu putem discuta doar de rezultat. Am avut probleme defensive la organizare, am pierdut mult mingea. Asta a fost și ideea noastră, de a fi precauți și să nu ne facem probleme că suntem la început. Am căutat prudența”, a mai spus acesta.

Marius Baciu, înaintea meciului cu FK Auda. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
Marius Baciu, înaintea meciului cu FK Auda. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu

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Marius Baciu, înaintea meciului cu FK Auda. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu Marius Baciu, înaintea meciului cu FK Auda. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu Marius Baciu, înaintea meciului cu FK Auda. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu Marius Baciu, înaintea meciului cu FK Auda. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
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Baciu a subliniat că obiectivul este obținerea unui rezultat care să-i ofere FCSB-ului o poziție bună înaintea returului.

„Ne dorim să câștigăm, vom vedea. Într-o dublă se poate întâmpla orice. Nu mă gândesc la un rezultat să te liniștească. Vrei să-ți iasă jocul și să ai un rezultat bun pentru retur.

A fost un an nereușit, dar am salvat oarecum situația asta de a avea posibilitatea să jucăm în cupele europene. Suntem conștienți cu toții că nu e ușor. S-au echilibrat mult valorile jucătorilor, pot fi surprize mereu și suntem conștienți. Ne dorim să facem o dublă bună.”

Baciu a vorbit despre situația accidentaților: „Încă nu se antrenează bine cu echipa”

Baciu a oferit și detalii despre situația lotului. Mihai Popescu nu este încă refăcut complet, iar Siyabonga Ngezana mai are nevoie de timp înainte de a reveni.

„Avem niște ținte clare și precise. În mare, suntem ok. S-a ivit și cu Mihai, să vedem cum va fi. Și Ngezana mai are o perioadă, nu știm când ne bazăm pe el. Aveam nevoie de fundaș central.

Mihai Popescu este bine, dacă se poate spune bine. Încă nu se antrenează bine cu echipa, s-a umflat puțin genunchiul, vedem. Va mai sta puțin și apoi se fac niște evaluări.

În RMN nu s-a văzut ruptură, doar o afecțiune. Există puțin pe fondul de încărcătură din cantonament. Nu a ieșit din antrenament că durerea s-a accentuat, cred că a fost și acumulare. Totuși, vine după o perioadă”.

Baciu, despre jucătorii cu școală franceză: „Au fost mereu bine cotați”

FCSB are deja în lot mai mulți fotbaliști formați în fotbalul francez, printre care Joyskim Dawa, Ronny Labonne, Aymen Boutoutaou și Eddy Gnahore.

„Așa a fost ideea noastră, o gândire la unison, că jucătorii francezi au fost mereu bine cotați pentru fotbalul românesc. Sunt jucători cu educație franceză, care sunt în majoritatea campionatelor. Au școală și un abecedar foarte bun.

Știu educația lor, m-a preocupat fotbalul francez de când am fost acolo. Sunt oarecum din zonă și știu ce se întâmplă. Mă bucură să lucrez cu jucători care au educația asta”, a mai spus acesta.

25,88 milioane de euro
este valoarea lotului celor de la FCSB. Daniel Bîrligea este cel mai bine cotat jucător, la 4,5 milioane de euro, urmat de Ștefan Târnovanu, evaluat la 3 milioane de euro.

Aproape 30 de ani de la debutul european ca jucător

Meciul european de joi vine într-o perioadă cu o semnificație aparte pentru Baciu.

În urmă cu aproape 30 de ani, pe 7 august 1996, fostul fundaș debuta în cupele europene pentru Steaua chiar împotriva lui Club Brugge, într-un meci încheiat 2-2 în Belgia. La retur, pe 21 august, Steaua s-a impus cu 3-0 și a mers mai departe.

Încerc să-mi aduc aminte de meciul respectiv. Am bătut acasă, a fost un meci mare pentru toată suflarea stelistă de pe vremea aia. Emoțiile de acum 30 de ani erau constructive. Cred că în sport sunt cele mai frumoase emoții. Sunt emoții înainte de fiecare antrenament pentru mine, pentru că atunci când muncești îți dorești să-ți iasă foarte bine lucrurile. Marius Baciu

Marius Baciu: „Am presimțirea că vom juca bine”

Baciu speră și la un sprijin important din tribune la primul meci european al sezonului.

„Ne bazăm pe toți fanii noștri, că mesajele pe care le primim sunt călduroase. M-aș bucura să vină multă lume. Și cu Piteștiul au fost fanii. Vom vedea, așteptăm.

Am văzut și la prezentarea echipamentului o mie de oameni. Ne-au impresionat. Să vedeți și în Belgia ce a fost: două mii și ceva de oameni. Organizatorii de acolo au zis că nu au văzut în viața lor atâta lume acolo.”

Tehnicianul a încheiat într-o notă optimistă înaintea duelului cu Auda:

Am presimțirea că vom juca bine. Când echipa se organizează, scoate la rampă și anumiți jucători. N-am ce să le reproșez, se poate întâmpla să fie și nereușite. Marius Baciu

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