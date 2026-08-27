„Nu e momentul” Barcelona  anulează omagiul adus campionilor mondiali! Ce face în locul acestuia

Barcelona a decis să anuleze omagiul pregătit la meciul cu Athletic Bilbao, primul disputat pe teren propriu în noul sezon, pentru cei opt campioni mondiali pe care i-a avut în lotul Spaniei

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Președintele catalanilor, Joan Laporta, a anunțat că, în locul evenimentului, va fi organizată o acțiune dedicată steagului „Estelada”, asociat mișcării separatiste catalane. Totul vine în urma atacurilor poliției asupra suporterilor Barcelonei la Elche.

Barcelona anulează omagiul adus campionilor mondiali

„Nu este contextul sau momentul potrivit. Fotbalul ar trebui să unească oamenii, nu să creeze conflicte de care nu beneficiază nimeni.

În schimb, ideea este de a organiza un eveniment care să celebreze steagul Estelada, care reprezintă modul de gândire al multor fani ai Barcelonei și al catalanilor.

Este o modalitate pașnică de a ne exprima, care nu generează violență sau ură.

Steagul independenței catalane trebuie respectat, deoarece reprezintă dorința noastră de libertate”, a declarat Laporta, citat de marca.com.

Joan Laporta: „Imaginile sunt îngrozitoare și foarte clare”

Înaintea partidei din etapa #2 cu Elche, 5-0, un tânăr fan al catalanilor a fost scos din zona de acces în stadion de către polițiști. În timpul intervenției au avut loc îmbrânceli, iar suporterul a încercat să se îndepărteze de agenți.

Ulterior, polițiștii au folosit bastoanele pentru a-l imobiliza. Tânărul a fost pus la pământ, încătușat și îndepărtat din zonă. Incidentul a generat reacții politice și a dus la solicitări pentru clarificarea modului în care a fost gestionată situația.

Esta es la brutalidad y la violencia policial ayer contra un joven aficionado independentista del FC Barcelona que llevaba una estelada en Elche. Matones con placa que gozan de impunidad. pic.twitter.com/x4rCmLS4Dl — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 24, 2026

Clubul catalan a condamnat acțiunile forțelor de ordine împotriva fanilor.

„Imaginile sunt îngrozitoare și foarte clare. Odată ce faptele vor fi reconfirmate, solicităm aplicarea sancțiunilor și pedepselor corespunzătoare”, a adăugat Laporta.

Steagul Estelada/ Foto: IMAGO

Președintele Barcelonei susține că afișarea steagului Estelada la meciul cu Bilbao va fi un exemplu de exprimare a opiniei fără a pune în pericol identitatea proprie.

„Fie ca acest gest să ne permită nouă, suporterilor Barça și catalanilor, să purtăm steagul «estelada» fără a ne pune în pericol integritatea fizică și ca acest simbol să nu mai fie stigmatizat de forțele de securitate și de ordine publică ale statului”, a adăugat Laporta.

În final, oficialul formației de pe Camp Nou a dezvăluit că 10.000 de steaguri vor fi distribuite în fața stadionului.

Ce este steagul „Estelada”

„Estelada” este un steag asociat mișcării pentru independența Cataloniei. Are la bază culorile tradiționale catalane, roșu și galben, peste care este adăugat un triunghi cu o stea, elementul care îl diferențiază de „Senyera”, steagul oficial al Cataloniei.

Steagurile „Estelada” au fost folosite în mod repetat de suporterii Barcelonei, inclusiv pe Camp Nou, iar prezența lor a generat în trecut dispute cu UEFA.

În sezonul 2015-2016, forul european a sancționat clubul cu amenzi de 40.000 și, ulterior, 150.000 de euro pentru afișarea acestor steaguri la meciuri de Champions League. Barcelona a contestat sancțiunile și a susținut dreptul fanilor la exprimare.

Conflictul s-a extins și la meciurile disputate în afara Cataloniei. În 2016, autoritățile spaniole au încercat să interzică accesul cu „Esteladas” la finala Cupei Regelui dintre Barcelona și Sevilla, însă interdicția a fost ulterior anulată de un judecător, care a considerat că steagul nu reprezintă, în sine, un simbol care incită la violență.

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