„Nu e momentul” Barcelona  anulează omagiul adus campionilor mondiali! Ce face în locul acestuia
Joan Laporta/ Foto: IMAGO
Campionate

„Nu e momentul” Barcelona anulează omagiul adus campionilor mondiali! Ce face în locul acestuia

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.08.2026, ora 00:46
  • Barcelona a decis să anuleze omagiul pregătit la meciul cu Athletic Bilbao, primul disputat pe teren propriu în noul sezon, pentru cei opt campioni mondiali pe care i-a avut în lotul Spaniei
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Președintele catalanilor, Joan Laporta, a anunțat că, în locul evenimentului, va fi organizată o acțiune dedicată steagului „Estelada”,  asociat mișcării separatiste catalane. Totul vine în urma atacurilor poliției asupra suporterilor Barcelonei la Elche.

„Doar echipele mari sunt aici” Filipe Coelho, înainte de meciul sezonului pentru Craiova: „Nu jucăm de plăcere”
Citește și
„Doar echipele mari sunt aici” Filipe Coelho, înainte de meciul sezonului pentru Craiova: „Nu jucăm de plăcere”
Citește mai mult
„Doar echipele mari sunt aici” Filipe Coelho, înainte de meciul sezonului pentru Craiova: „Nu jucăm de plăcere”

Barcelona anulează omagiul adus campionilor mondiali

„Nu este contextul sau momentul potrivit. Fotbalul ar trebui să unească oamenii, nu să creeze conflicte de care nu beneficiază nimeni.

În schimb, ideea este de a organiza un eveniment care să celebreze steagul Estelada, care reprezintă modul de gândire al multor fani ai Barcelonei și al catalanilor.

Este o modalitate pașnică de a ne exprima, care nu generează violență sau ură.

Steagul independenței catalane trebuie respectat, deoarece reprezintă dorința noastră de libertate”, a declarat Laporta, citat de marca.com.

Joan Laporta: „Imaginile sunt îngrozitoare și foarte clare

Înaintea partidei din etapa #2 cu Elche, 5-0, un tânăr fan al catalanilor a fost scos din zona de acces în stadion de către polițiști. În timpul intervenției au avut loc îmbrânceli, iar suporterul a încercat să se îndepărteze de agenți.

Ulterior, polițiștii au folosit bastoanele pentru a-l imobiliza. Tânărul a fost pus la pământ, încătușat și îndepărtat din zonă. Incidentul a generat reacții politice și a dus la solicitări pentru clarificarea modului în care a fost gestionată situația.

Clubul catalan a condamnat acțiunile forțelor de ordine împotriva fanilor.

„Imaginile sunt îngrozitoare și foarte clare. Odată ce faptele vor fi reconfirmate, solicităm aplicarea sancțiunilor și pedepselor corespunzătoare”, a adăugat Laporta.

Steagul Estelada/ Foto: IMAGO Steagul Estelada/ Foto: IMAGO
Steagul Estelada/ Foto: IMAGO

Președintele Barcelonei susține că afișarea steagului Estelada la meciul cu Bilbao va fi un exemplu de exprimare a opiniei fără a pune în pericol identitatea proprie.

„Fie ca acest gest să ne permită nouă, suporterilor Barça și catalanilor, să purtăm steagul «estelada» fără a ne pune în pericol integritatea fizică și ca acest simbol să nu mai fie stigmatizat de forțele de securitate și de ordine publică ale statului”, a adăugat Laporta.

În final, oficialul formației de pe Camp Nou a dezvăluit că 10.000 de steaguri vor fi distribuite în fața stadionului.

Ce este steagul „Estelada”

„Estelada” este un steag asociat mișcării pentru independența Cataloniei. Are la bază culorile tradiționale catalane, roșu și galben, peste care este adăugat un triunghi cu o stea, elementul care îl diferențiază de „Senyera”, steagul oficial al Cataloniei.

Steagurile „Estelada” au fost folosite în mod repetat de suporterii Barcelonei, inclusiv pe Camp Nou, iar prezența lor a generat în trecut dispute cu UEFA.

În sezonul 2015-2016, forul european a sancționat clubul cu amenzi de 40.000 și, ulterior, 150.000 de euro pentru afișarea acestor steaguri la meciuri de Champions League. Barcelona a contestat sancțiunile și a susținut dreptul fanilor la exprimare.

Conflictul s-a extins și la meciurile disputate în afara Cataloniei. În 2016, autoritățile spaniole au încercat să interzică accesul cu „Esteladas” la finala Cupei Regelui dintre Barcelona și Sevilla, însă interdicția a fost ulterior anulată de un judecător, care a considerat că steagul nu reprezintă, în sine, un simbol care incită la violență.

Citește și

Propus la șefia FIFA VIDEO. Răzvan Burleanu îl susține în lupta cu Infantino: „Ne ajută pe noi”
Campionate
23:58
Propus la șefia FIFA VIDEO. Răzvan Burleanu îl susține în lupta cu Infantino: „Ne ajută pe noi”
Citește mai mult
Propus la șefia FIFA VIDEO. Răzvan Burleanu îl susține în lupta cu Infantino: „Ne ajută pe noi”
Răzvan Marin a răzbunat Craiova Știm cele 36 de echipe calificate în Liga Campionilor! Tot ce trebuie să știi despre tragerea la sorți
Liga Campionilor
23:57
Răzvan Marin a răzbunat Craiova Știm cele 36 de echipe calificate în Liga Campionilor! Tot ce trebuie să știi despre tragerea la sorți
Citește mai mult
Răzvan Marin a răzbunat Craiova Știm cele 36 de echipe calificate în Liga Campionilor! Tot ce trebuie să știi despre tragerea la sorți

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
barcelona Athletic Bilbao Joan Laporta estelada
Știrile zilei din sport
Chivu va fi premiat la Scala din Milano Cea mai importantă sală a Italiei, deschisă pentru antrenorul lui Inter
Campionate
11:36
Chivu va fi premiat la Scala din Milano Cea mai importantă sală a Italiei, deschisă pentru antrenorul lui Inter
Citește mai mult
Chivu va fi premiat la Scala din Milano Cea mai importantă sală a Italiei, deschisă pentru antrenorul lui Inter
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
Campionatul Mondial
10:18
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
Citește mai mult
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
Condiția impusă de FCSB Ce trebuie să facă Bîrligea pentru a se putea transfera în Serie A: „Altfel, nu se face!”
Stranieri
12:07
Condiția impusă de FCSB Ce trebuie să facă Bîrligea pentru a se putea transfera în Serie A: „Altfel, nu se face!”
Citește mai mult
Condiția impusă de FCSB Ce trebuie să facă Bîrligea pentru a se putea transfera în Serie A: „Altfel, nu se face!”
Soarta Anei e în mâinile lui! Cine e profesorul de la TAS care va decide cazul Ana Bărbosu vs. FIG + Precedentul care o poate salva
Special
12:03
Soarta Anei e în mâinile lui! Cine e profesorul de la TAS care va decide cazul Ana Bărbosu vs. FIG + Precedentul care o poate salva
Citește mai mult
Soarta Anei e în mâinile lui! Cine e profesorul de la TAS care va decide cazul Ana Bărbosu vs. FIG + Precedentul care o poate salva
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:01
Ararat-Armenia - U Craiova LIVE de la 19:00. Un meci cu miză uriașă: calificarea în Europa League. Echipele de start
Ararat-Armenia - U Craiova LIVE de la 19:00. Un meci cu miză uriașă: calificarea în Europa League. Echipele de start
14:06
Liga Campionilor LIVE de la 19:00, tragerea la sorți a meciurilor din faza principală » Cum arată urnele + Tot ce trebuie să știi
Liga Campionilor LIVE de la 19:00, tragerea la sorți a meciurilor din faza principală » Cum arată urnele + Tot ce trebuie să știi
18:37
Gigi Becali, așa cum nu l-ai mai văzut VIDEO. Nu e AI! Cum a fost surprins patronul FCSB în drum spre Athos
Gigi Becali, așa cum nu l-ai mai văzut VIDEO. Nu e AI! Cum a fost surprins patronul FCSB în drum spre Athos
17:28
Variantă de avarie pentru Hagi Golgheterul Ligii 1, soluția surpriză pentru România în Nations League
Variantă de avarie pentru Hagi Golgheterul Ligii 1, soluția surpriză pentru România în Nations League
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Top stiri
Ararat-Armenia - U Craiova LIVE de la 19:00. Un meci cu miză uriașă: calificarea în Europa League. Echipele de start
Europa League
18:01
Ararat-Armenia - U Craiova LIVE de la 19:00. Un meci cu miză uriașă: calificarea în Europa League. Echipele de start
Citește mai mult
Ararat-Armenia - U Craiova LIVE de la 19:00. Un meci cu miză uriașă: calificarea în Europa League. Echipele de start
Scene de război în UCL FOTO+VIDEO. Bătaie pe gazon la Lyon - Fenerbahce! Cum se apără jucătorul de la care a pornit totul: „Mi-au insultat mama și copiii”
Liga Campionilor
10:34
Scene de război în UCL FOTO+VIDEO. Bătaie pe gazon la Lyon - Fenerbahce! Cum se apără jucătorul de la care a pornit totul: „Mi-au insultat mama și copiii”
Citește mai mult
Scene de război în UCL FOTO+VIDEO. Bătaie pe gazon la Lyon - Fenerbahce! Cum se apără jucătorul de la care a pornit totul: „Mi-au insultat mama și copiii”
„Bătrân laș, ți-e frică!” FOTO+VIDEO. Val de meme-uri după ce Neymar a acceptat un  duel 1 la 1 cu un jurnalist de 69 de ani
Campionate
11:40
„Bătrân laș, ți-e frică!” FOTO+VIDEO. Val de meme-uri după ce Neymar a acceptat un duel 1 la 1 cu un jurnalist de 69 de ani
Citește mai mult
„Bătrân laș, ți-e frică!” FOTO+VIDEO. Val de meme-uri după ce Neymar a acceptat un  duel 1 la 1 cu un jurnalist de 69 de ani
Primarul Ciprian Ciucu rostește surprinzătoare patru cuvinte: "Îmi voi da demisia". Cum s-a ajuns (și) în această situație
B365
04:13
Primarul Ciprian Ciucu rostește surprinzătoare patru cuvinte: "Îmi voi da demisia". Cum s-a ajuns (și) în această situație
Citește mai mult
Primarul Ciprian Ciucu rostește surprinzătoare patru cuvinte: "Îmi voi da demisia". Cum s-a ajuns (și) în această situație

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 21 rapid 31 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 14 Poli Iasi 2 uta arad 6 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share