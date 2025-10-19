Barcelona a plătit ca să ascundă dovezi Catalanii, acord fictiv cu Atletico! Suma oferită pentru a închide gura madrilenilor » Judecătorul a descoperit tot

Barcelona și Atletico Madrid sunt suspectate că au comis o infracțiune la transferul lui Antoine Griezmann, în 2019.

Catalanii le-au achitat madrilenilor 15 milioane de euro în plus, pentru a-i face să nu dezvăluie probele pe care le aveau împotriva lor.

Antoine Griezmann a fost subiectul unui conflict puternic între Barcelona și Atletico Madrid, declanșat în urmă cu șase ani și readus la lumină acum, în justiție.

Barcelona l-a cumpărat pe Griezmann cu 120 de milioane și l-a cedat cu 32 la Atletico

Francezul a impresionat conducerea clubului catalan în 2019, reușind să-l transfere de la „colchoneros” pentru o sumă uriașă.

120 de milioane de euro a plătit Barcelona pentru a-l lua pe Griezmann de la Atletico

Nu a mai repetat pe „Camp Nou” jocul extraordinar de la Madrid, dar nici nu a dezamăgit. Cifrele sale la echipa blaugrana nu au fost foarte slabe:

35 de goluri și 17 assisturi a reușit Griezmann în Catalunya (99 de meciuri în toate competițiile).

A rămas însă doar două sezoane. În 2021, a fost împrumutat înapoi la Atletico până în 2023, când a fost cedat definitiv.

Barca a recuperat numai 32 de milioane, din transfer (22) și împrumut (10).

Barcelona a mai plătit 15 milioane pentru Griezmann. A „cumpărat” tăcerea

Acum s-a aflat că Barcelona i-a mai plătit o sumă lui Atletico, o sumă de care nu se știa, achitată pentru un acord secret.

Potrivit El Mundo, judecătorul care anchetează tranzacțiile încheiate de gruparea roș-albastră în perioada președinției lui Josep Maria Bartomeu (23 ianuarie 2014 - 27 octombrie 2020) a cerut includerea transferului lui Griezmann în acest dosar.

Griezmann și Bartomeu, la prezentarea francezului în tricoul Barcelonei, pe 14 iulie 2019 Foto: Imago

Ce s-a întâmplat atunci? Barcelona l-a contactat ilegal pe Griezmann, atacantul francez fiind sub contract.

Atletico a găsit multe e-mail-uri trimise pe acest subiect în februarie-martie 2019 și a făcut apel la federația spaniolă.

Curios, cluburile au încheiat o înțelegere ca să țină totul sub tăcere și să nu mai furnizeze dovezi forului iberic.

Dar magistratul a descoperit ce s-a petrecut și suspectează o infracțiune. Sau infracțiuni.

Pentru a evita posibilele sancțiuni ale federației, cei acuzați ar fi negociat direct cu Atletico și ar fi ajuns la un acord care includea plata a 15 milioane de euro în schimbul ascunderii probelor în timpul procedurii. Judecătorul dosarului „Barcelona-Bartomeu”

Acord fictiv între Barcelona și Atletico. Și infracțiuni?

Magistratul a conchis: „Pentru a da plăților aparența de legitimitate, se presupune că s-a simulat achiziționarea de către Barcelona a unui drept de primă opțiune asupra unor tineri jucători ai lui Atletico.

După semnarea acelui contract de primă opțiune, Atletico nu ar mai fi furnizat forului spaniol dovezile pentru plângerea contra Barcelonei.

Aceste fapte pot constitui infracțiunea de administrare defectuoasă și/sau fraudă contabilă”.

