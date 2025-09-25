Cum arată noul Camp Nou VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro a vizitat arena Barcelonei: „Cea mai sigură din Spania” » De ce nu se poate juca încă  +12 foto
Spotify Camp Nou foto: GOLAZO.ro
Superliga

Cum arată noul Camp Nou VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro a vizitat arena Barcelonei: „Cea mai sigură din Spania” » De ce nu se poate juca încă

Vlad Nedelea , Ștefan Neda
Publicat: 25.09.2025, ora 18:20
Actualizat: 25.09.2025, ora 18:20
  • Barcelona a oferit detalii despre situația în care se află noua arenă a clubului, într-un tur ghidat, deschis presei.
  • Noul stadion Spotify Camp Nou este aproape gata pentru a fi dat în folosință, cel puțin parțial, însă autoritățile nu au oferit încă aprobarea.

Barcelona a evoluat în stagiunea anterioară pe Stadionul Olimpic, iar acum mai are puțin de așteptat pentru revenirea pe Camp Nou.

VIDEO+FOTO. Cum arată noul Camp Nou

Într-un tur ghidat care a avut loc marți la clubul blaugrana, oficialii catalani au oferit mai multe detalii despre stadiul în care se află noua arenă.

„Este gata pentru joc și, de asemenea, pregătit pentru ca spectatorii să urmărească meciul fără probleme. Este cel mai sigur stadion din Spania”, a transmis Joan Sentelles, directorul de operațiuni al catalanilor, potrivit sport.es.

Concret, este vorba de Faza 1A a construcției, care acoperă tribuna principală și partea de sud, cu o capacitate de 27.000 de locuri, adică cea pentru care Barcelona a cerut aprobare pentru următorul meci de acasă, cu Real Sociedad.

Însă, conform Reuters, cererea a fost respinsă deoarece arena nu este încă complet sigură pentru spectatori.

Apoi urmează Faza 1B, care mărește capacitatea la 45.000 de locuri, iar aceasta urmează să fie finalizată în câteva săptămâni.

Catalanii au jucat ultimele partide de acasă pe stadionul „Johan Cruyff”, aflat în complexul sportiv al clubului, cu o capacitate de doar 6.000 de locuri.

Pentru meciul cu PSG, programat pe 1 octombrie în Liga Campionilor, Barcelona va reveni pe Monjuic, al cărui gazon este momentan distrus după ce a găzduit concertul lui Post Malone.

Ce facilități și îmbunătățiri va avea noul stadion

Noua arenă va oferi vizibilitate mai bună spectatorilor, mai ales la nivelele superioare, unde pantele au fost modificate.

În plus, au fost instalate balustrade pe întregul nivel secund, de aproximativ nouă kilometri, cu scopul de spori siguranța fanilor.

Timpii de evacuare au fost și ei îmbunătățiți, de la opt minute, așa cum se întâmpla pe vechea arenă, la puțin peste patru, datorită porților de acces enorme, dar și construirii structurii celui de-al treilea nivel mai departe.

Tot legat de siguranță au fost instalate și peste nouă kilometri de conducte rezistente la foc doar în Faza 1A, mai informează sursa citată anterior.

Stadiul în care se află noul „Spotify Camp Nou”
Stadiul în care se află noul „Spotify Camp Nou”

Galerie foto (12 imagini)

Stadiul în care se află noul „Spotify Camp Nou” Stadiul în care se află noul „Spotify Camp Nou” Stadiul în care se află noul „Spotify Camp Nou” Stadiul în care se află noul „Spotify Camp Nou” Stadiul în care se află noul „Spotify Camp Nou”
+12 Foto
labels.photo-gallery

STADION barcelona Camp Nou la liga spotify camp nou
